Tales of the Walking Dead è su Netflix? (dove guardare)

È un momento fantastico di cui essere fan Il morto che cammina franchising mentre continua ad espandersi Racconti dai morti che camminanoe gli abbonati probabilmente si chiederanno se potranno vivere il dramma degli zombi su Netflix.

L’eccezionale serie AMC Il morto che cammina è stato un successo tra i fan per un po’ di tempo e ogni stagione ha punteggi impressionanti su Rotten Tomatoes. Il successo del programma sul piccolo schermo ha portato alla creazione di diversi spin-off, tra cui Temete i morti che camminano e di breve durata The Walking Dead: il mondo oltre. La terza puntata a seguire l’originale è una serie antologica che segue personaggi vecchi e nuovi Il morto che cammina universo.

Ogni voce avvincente presenterà una storia diversa con stelle diverse, tra cui I ragazzi’ Jessie T. Usher e Cowboy Bebop Daniele Pineda. Nel mix per la serie c’è anche una sfilza di talenti stellati come Olivia Munn, Terry Crews, Jillian Bell e Parker Posey.

Inoltre, Samantha Morton, che interpreta Alpha in Il morto che camminariprenderà il suo ruolo per I racconti dei morti che camminano. La serie sarà composta da sei entusiasmanti voci con una durata di circa 47 minuti.

Tales of the Walking Dead è disponibile su Netflix?

Non è un segreto che i membri si siano divertiti Il morto che cammina sullo streamer in passato, e sarebbe uno sforzo ideale per gli abbonati vedere cosa ha da offrire lo spin-off dell’antologia. Ma sfortunatamente, ciò non è possibile perché I racconti dei morti che camminano non è una scelta su Netflix e al momento non è noto se cambierà mai.

Fortunatamente, lo streamer non manca quando si tratta di contenuti relativi agli zombi e il loro catalogo ha alcune opzioni interessanti dal genere dei non morti. Alcuni degli emozionanti spettacoli incentrati sui cadaveri di cannibali pronti per lo streaming ora su Netflix includono Tutti noi siamo morti, Black Summer, Resident Evile Regnosolo per citarne alcuni.

Dove puoi guardare Tales of the Walking Dead

I racconti dei morti che camminano ha debuttato il suo primo capitolo su AMC il 14 agosto 2022. Le prime due voci saranno disponibili su AMC+ lo stesso giorno e, a partire da domenica 21 agosto 2022, le voci verranno trasmesse in streaming con una settimana di anticipo sul servizio di streaming. La serie si unisce a una formazione di originali, tra cui Dark Winds, Kin, e Bande di Londra.

