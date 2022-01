“Sweet Tooth” Stagione 2 su Netflix: tutto ciò che sappiamo finora

La produzione della seconda stagione di Sweet Tooth è ora in corso a partire da gennaio 2022. La serie di fumetti DC prodotta da Robert Downy Jr. è arrivata su Netflix nel 2021 ottenendo il plauso della critica e subito dopo è stata ordinata per la seconda stagione. Ecco una guida aggiornata a ciò che sappiamo finora Dolcezza stagione 2, inclusi i nuovi personaggi che presenteranno all’inizio della produzione, cosa possiamo aspettarci e altro ancora.

Basato sul fumetto di Jeff Lemire, Sweet Tooth è arrivato su Netflix il 4 giugno 2021. Proviene da Warner Brothers Television, DC Entertainment e Team Downey.

La serie è ambientata in un futuro post-apocalittico in cui una pandemia virale spazza via la maggior parte della popolazione mondiale. Vede anche la nascita di bambini ibridi. La nostra storia è incentrata su Gus, un ragazzo metà umano e metà cervo che vive in un luogo remoto con suo padre.

Dolcezza con Nonso Anozie, Christian Convery, Adeel Akhtar e Stefania LaVie Owen.

Con le basi fuori mano, diamo ora un’occhiata a ciò che sappiamo finora sulla stagione 2:

Sweet Tooth tornerà per la stagione 2

Per ottenere un rinnovo agli spettacoli di Netflix è necessario inserire i numeri e mentre non sappiamo mai le cifre esatte che lo spettacolo deve raggiungere, Dolcezza ha chiaramente raggiunto il livello giusto e quindi è stato rinnovato per una seconda stagione.

Il nostro monitoraggio e i dati forniti da FlixPatrol suggeriscono che lo spettacolo è stato un successo in quasi tutte le regioni Netflix. Abbiamo visto quest’anno che la maggior parte degli spettacoli che possono rimanere tra i primi 10 in almeno una regione per circa 30 giorni avranno una nuova stagione.

Negli Stati Uniti, lo spettacolo è stato tra i primi 10 per circa 30 giorni. Nel Regno Unito, quel numero era di 32 giorni. In effetti, quasi tutte le regioni di Netflix monitorate da FlixPatrol suggeriscono che lo spettacolo sia stato un successo in tutto il mondo.

Secondo i primi 10 dati “ore visualizzate” recentemente disponibili, sappiamo che la serie è stata guardata per un totale di oltre 34 milioni di ore tra il 27 giugno e l’11 luglio. Purtroppo, non abbiamo dati prima del 27 giugno.

Periodo settimanale Ore visualizzate(M) Dal 4 luglio 2021 all’11 luglio 2021 13.100.000 Dal 27 giugno 2021 al 4 luglio 2021 21.350.000

Inoltre, nel rapporto sugli utili del secondo trimestre di Netflix, hanno rivelato quante persone avevano provato lo spettacolo (visione di 2 minuti). Hanno rivelato che 60.000.000 di famiglie avevano assistito allo spettacolo.

Oh! Questo è INCREDIBILE! Che viaggio incredibile è stato e pieno di tale gratitudine, gioia, amore e apprezzamento! andare [email protected] #sweettoothnetflix #sweettooth @netflix @DEADLINE @THR pic.twitter.com/pVjFK4RRRZ — CHRISTIAN CONVERY (@ChristanConvery) 21 luglio 2021

60 milioni di posti Dolcezza al numero 6 della classifica delle serie inglesi più viste (statistiche annunciate), appena dietro Il gambetto della regina a 62 milioni e poco più avanti Emilia a Parigi a 58 milioni.

Lo spettacolo ha anche ottenuto buoni risultati dalla critica con un punteggio utente di 7,4 su Metacritic e un 78 dalla critica. Su IMDb, lo spettacolo vanta un 7.9.

Nielsen ha anche presentato lo spettacolo quattro volte nella sua top 10 registrando 3.213 milioni di minuti visti finora (i loro dati si applicano solo agli Stati Uniti).

L’annuncio della seconda stagione è trapelato un po’ prima che i social di Netflix svelassero la seconda stagione con numerosi membri del cast e altre feste che ricevevano cioccolato.

Accanto alla tavoletta di cioccolato è arrivata una nota che diceva:

“A un fan molto speciale di uno spettacolo molto speciale. Sei tra i primi a sapere che Sweet Tooth è stato rinnovato per la stagione 2.”.

Poi, poche ore dopo, abbiamo saputo che sì, la seconda stagione di Dolcezza sarebbe successo.

È UFFICIALE: #SweetToothSeason2 sta ufficialmente accadendo e il nostro cast lo ha scoperto nel modo più dolce possibile: pic.twitter.com/6R6X3mxwvk — Sweet Tooth (@SweetTooth) 29 luglio 2021

La prima notizia importante insieme all’annuncio è stata che la stagione 2 sarà composta da episodi della durata di otto ore.

In una dichiarazione relativa al rinnovo, Jim Mickle (lo showrunner di Dolcezza) disse:

“È stato ugualmente emozionante e commovente sperimentare come le persone in tutto il mondo si siano innamorate del nostro cervo. Non potremmo essere più entusiasti di continuare la nostra collaborazione con Netflix e continuare a seguire Gus e i suoi amici nel loro straordinario viaggio”.

Oanh Ly si unirà alla stagione 2 come co-produttore esecutivo.

Cosa aspettarsi da Sweet Tooth stagione 2

Dato che lo spettacolo segue i fumetti abbastanza da vicino, saprai che c’è molta più storia da raccontare.

Finalmente sappiamo dove si trova la madre di Gus (Alaska) in modo da poter vedere il loro viaggio verso nord. Si crede che sia lassù a cercare la cura.

Entro la fine della prima stagione, Gus era stato catturato da The Last Men, anche se un piano per salvare lui e altri ragazzi sembrava essere in azione. La buona notizia è che Big Man, sebbene ferito, sembra essere sopravvissuto alle sue ferite.

Ecco alcuni degli altri riassunti straordinari dell’episodio finale:

Pigtail è la sorella perduta di Bear.

Il figlio di Jepperd è probabilmente la pecora nera vista brevemente nel gruppo di ibridi imprigionati con Gus.

Birdie è viva in Alaska e Bear l’ha contattata tramite telefono satellitare.

Speriamo anche di saperne di più sull’origine del virus che ha causato le mutazioni in primo luogo. Potremmo non vedere quelle informazioni divulgate nella serie, ma alla fine sono state rivelate nei fumetti sul numero 26. C’è un buon riassunto di come è nato il virus da DigitalSpy, ma leggi solo se preferisci sapere prima che venga rivelato in lo spettacolo.

Puoi leggere altre teorie dei fan su cosa possiamo aspettarci dalla stagione 2 di Dolcezza qui.

Sweet Tooth è apparso al Fandom della DC nel 2021

Tenutosi il 16 ottobre 2021, Sweet Tooth ha avuto un piccolo segmento all’evento DC Fandome di quest’anno.

DC ha preso in giro in anticipo:

“La Warner Bros. Television offrirà uno sguardo alle nuove stagioni di Batwoman, The Flash, Superman & Lois e Dente dolce; un tributo d’addio a Supergirl mentre si avvicina alla sua epica conclusione dopo sei stagioni; una celebrazione di 100 episodi di Legends of Tomorrow della DC; un primo sguardo al nuovo film drammatico in arrivo Naomi; e un’anteprima del prossimo episodio di Stargirl della DC.

Il segmento che abbiamo effettivamente ottenuto era piuttosto piccolo dato che lo spettacolo era andato in onda e la produzione non era ancora stata impostata.

Quello che abbiamo ottenuto è una piccola domanda e risposta con Christian Convery.

Ecco alcuni dei punti salienti delle risposte:

Convery ha un debole per i dolci nella vita reale.

Le orecchie sono controllate sul set da un telecomando e non fatte in post-produzione o dall’attore.

Dice che girare in Nuova Zelanda è magico.

Alla domanda sulla stagione 2, dice che dovremo aspettare per scoprire cosa succede dopo gli ibridi.

Nuovi personaggi scelti per Sweet Tooth stagione 2

Ad agosto e settembre 2021 sono in corso i casting per la nuova stagione.

In particolare, la produzione sembra lanciare una serie di nuovi ibridi (alcuni dei quali sono presenti nei fumetti e altri no).

Abbiamo riferito per la prima volta di quattro nuovi ibridi lanciati alla fine di agosto 2021 e sono i seguenti:

Finn Fox – Per lo più umani con orecchie da volpe, pelliccia rossa e una folta coda di volpe. Furbo e diffidente, è nuovo di zecca nella famiglia ibrida. Ha visto il bene e il male degli umani, quindi a volte può essere diffidente, anche con altri ibridi come Gus. È coraggioso, sicuro di sé e può essere un po’ subdolo, come se avesse un asso nella manica. I suoi genitori gli hanno insegnato a parlare prima di morire, ma non è lucido. Mette insieme i pensieri in una serie di frasi e parla solo quando conta. Ma quando lo fa, gli altri ascoltano.

Wally Tricheco – Ha grandi zanne, piccole pinne e occhi profondi ed espressivi. È nuovo nella famiglia ibrida ed è ancora molto timido. Gli manca la madre adottiva, Aimee, che ha lavorato per farlo sentire più a suo agio con il gruppo. Ha paura del buio e fatica a dormire senza una luce notturna. Quando parla, le sue parole escono nei testi delle canzoni. Ha una cadenza cantilenante. Ha bisogno di stare vicino all’acqua.

Haley Mockingbird – Ha un becco e cammina con gambe magre, simili a cicogne. È una bambina vivace e impaziente che ha opinioni e non ha paura di esprimerle. L’unico problema è che le sue parole sono limitate. Quando parla, le sue parole escono in canti di uccelli arrabbiati o tweet di rabbia. Ma può anche imitare perfettamente le parole e le voci degli altri. Di solito è coinvolta in qualche tipo di discussione e può essere una piantagrane per gli altri. Ma preferirebbe inimicarsi gli adulti che i suoi fratelli.

Jo Jo Cat – Con gli occhi spalancati e docile, è eternamente curiosa di persone e puzzle. Fondamentalmente tutto. Se è in una gabbia, cerca di uscire. Se vede una luce o persone che si muovono, è paralizzata dall’azione. Adora rannicchiarsi in una palla e fare un pisolino tutto il giorno. Ma proprio mentre il sole tramonta, fa giocare i suoi fratelli per ore. Si muove alla velocità della luce e corre in cerchio intorno ai suoi compagni di gioco. Adora pettinarsi i capelli e le orecchie oversize. Gli esseri umani e altri animali sono allergici a lei.

Inoltre, un casting nel settembre 2021 della National Foundation for Deaf & Hard of Hearing ha rivelato che stavano cercando “ragazzi di talento che potrebbero essere sordi, non udenti HOH e bambini esperti nella lingua dei segni NZSL”,

Quando inizieranno le riprese della seconda stagione di Sweet Tooth?

Grazie a vari casting e schede di produzione, possiamo confermare che le riprese della stagione 2 inizieranno a gennaio 2022 e dureranno per tutta l’estate fino a giugno 2022.

Per chi non lo sapesse, la prima stagione è stata in produzione per 135 giorni in 72 set. Il 100% dello spettacolo è girato in Nuova Zelanda.

Il 18 gennaio 2022 Christian Convery ha postato su Instagram indicando che sono tornati sul set. Accanto alla foto c’era la didascalia: “Così bello essere tornato con il mio fantastico amico e controfigura @liamjreynoldss Facciamolo!”

Susan Downey ha parlato del motivo per cui hanno scelto la Nuova Zelanda dicendo:

“Le riprese in Nuova Zelanda ci hanno regalato un paesaggio davvero bello ed esagerato che si adattava perfettamente al look che stavamo cercando, perché a differenza di molte storie post-apocalittiche in cui tutto è grigio e polveroso con edifici fatiscenti, l’idea centrale per Dolcezza era che la natura stava reclamando tutto. Abbiamo creato questa idea di “distopia da libro di fiabe”, nel senso che tutto doveva essere lussureggiante, verde e intensificato. L’ambientazione era assolutamente perfetta per la narrazione”.

Quando sarà disponibile la seconda stagione di Sweet Tooth su Netflix?

Questo è impossibile da dire senza sapere quando lo spettacolo dovrebbe iniziare la produzione.

La nostra ipotesi migliore, tuttavia, è che non sarà sui nostri schermi almeno fino alla fine del 2022.

Se vuoi vedere di più Christian Convery, puoi vederlo nei cinema dove interpreta Rob nel nuovo film La tigre in aumento che uscirà a gennaio.

Sei entusiasta di vedere il ritorno di Dolcezza su Netflix? Fatecelo sapere nei commenti in basso.