Sweet Magnolias Stagione 3: Stima della data di uscita di Netflix e cosa sappiamo finora

Magnolie dolci la stagione 3 ha appena terminato le riprese e arriverà su Netflix a livello globale nel 2023. Ecco la nostra anteprima su tutto ciò che sappiamo sulla prossima stagione, incluso ciò che possiamo aspettarci, come si è comportata la stagione 2 dello show, nuovi membri del cast e altro ancora.

La serie è basata sul romanzo di Sherryl Woods, presentato per la prima volta su Netflix a maggio 2020, con la sua seconda stagione in uscita nel 2022.

La serie del benessere (rispetto a Corsia delle Lucciole, fiume verginee Ginny & Georgia) parla degli amici di una vita Maddie, Helen e Dana Sue che si sollevano a vicenda mentre si destreggiano tra relazioni, famiglia e carriera nella piccola città meridionale di Serenity.

Quando è stato rinnovato Netflix Magnolie dolci per la stagione 3?

Stato di rinnovo ufficiale: Ufficialmente rinnovato a maggio 2022

Due mesi dopo la fine della stagione 2, non avevamo ancora sentito parlare di un rinnovo o una cancellazione ufficiale, ma all’inizio di maggio abbiamo avuto il pollice in su che altri episodi erano in arrivo.

Stagione 3 di Magnolie dolci è ancora una volta confermato che sarà lungo 10 episodi.

La conferma del rinnovo è stata seguita dalla pagina Twitter di Sweet Magnolias Writers che ha twittato:

“Stiamo tornando a Serenity, voi tutti! Siamo così entusiasti di condividere che abbiamo una terza stagione di Sweet Magnolias. Non vedo l’ora di accogliervi tutti a casa”.

A differenza di altri spettacoli del genere, Magnolie dolci non è stato rinnovato in anticipo, quindi si trattava di spettatori e della “vischiosità” della serie.

Ciò che intendiamo con ciò è che Netflix esaminerà il pubblico dello spettacolo, tra gli altri fattori, quando verrà fuori quella che è stata definita condivisione di visualizzazione modificata.

La nostra previsione di rinnovo era che lo spettacolo mantenesse una base solida ed è uno dei pochi spettacoli che ha attirato un vasto pubblico negli Stati Uniti e, quindi, era molto probabile che si rinnovasse.

Dov’è la stagione 3 di Magnolie dolci in produzione e quando arriverà su Netflix?

Le riprese della nuova terza stagione si stanno svolgendo nuovamente a Covington e Atlanta, nello stato della Georgia, negli Stati Uniti.

All’inizio di giugno 2022, il team dietro lo spettacolo stava cercando nuove location. In un post su Instagram, Sheryl Anderson ha dichiarato:

“Emozionante di progettare e pianificare la terza stagione, con amici, vecchi e nuovi!!!”

Il 1° luglio, la star dello show, Joanna Garcia Swisher, ha pubblicato su Instagram di essersi tinta di nuovo i capelli per riprendere il suo ruolo nella terza stagione, suggerendo che le riprese sono imminenti.

Nel post, Swisher ha detto:

“Il pallonetto di ‘Maddie’s’ è tornato 💇🏻‍♀️ Potrebbe significare solo una cosa… #sweetmagnoliasnetflix #season3”

Le riprese sono iniziate a luglio 2022, con l’ufficialità Magnolie dolci pagina che pubblicava che avevano iniziato le riprese il 18 luglio 2022. Il loro post includeva la seguente didascalia:

“‘Iniziamo?’ Sono così felice di accogliere tutti a casa a Serenity per il primo giorno delle riprese della terza stagione di Sweet Magnolias!”

Nell’annuncio che la terza stagione è in produzione, Sheryl J. Anderson ha dichiarato:

“È una gioia, un privilegio e una benedizione essere di nuovo in Serenity”.

Norman Buckley, che ha diretto numerosi episodi dello spettacolo, dovrebbe tornare alla sedia del regista, secondo numerosi post. Buckley continua anche a servire come co-produttore esecutivo dello show.

Il 3 settembre 2022, Sheryl J Anderson ha pubblicato che erano a metà delle riprese su Instagram, dove lo showrunner ha ringraziato una bancarella del gelato, dicendo:

“Grazie mille a @dulceartisangelato per averci aiutato a celebrare Halfway Day!!! Difficile credere che abbiamo girato metà della stagione 3. Il tempo vola quando lavori con le persone che ami!!!”

La produzione è stata confermata per essere conclusa il 21 ottobre 2022.

Sheryl J. Anderson ha pubblicato per confermare la conclusione dicendo in un Tweet:

“Abbiamo finito di girare la terza stagione la scorsa notte. È stata una gioia trascorrere un’altra stagione in Serenity, lavorando, ridendo e imparando da artisti straordinari nel cast e nella troupe. La nostra community ha creato qualcosa di bello per te. Sono grato a loro ed entusiasta che tu lo veda!!!”

Anche The Sweet Magnolias Writers Room ha pubblicato un post per confermare che le riprese erano terminate.

E questa è la conclusione della terza stagione! Grazie a tutti coloro che hanno contribuito a Serenity quest’anno. E a tutti quelli che stanno aspettando: varrà la pena aspettare. Promettere. 🌸 foto di @sheryljanderson pic.twitter.com/oyoV1GZRsa — Scrittori di Sweet Magnolias (@swtmagnoliaroom) 21 ottobre 2022

Anderson ha pubblicato numerose foto del dietro le quinte durante le riprese, inclusa una il 27 agosto, in cui vediamo riprese notturne in un campo da basket.

Dato che ci vogliono dai 6 ai 9 mesi prima che lo spettacolo termini la post-produzione, ci aspettiamo stagione 3 di Magnolie dolci per arrivare nell’estate 2023 ma potrebbe arrivare fino all’autunno 2023.

Quanto bene ha Magnolie dolci stagione 2 eseguita su Netflix?

Dopo un inizio forte, Magnolie dolci rapidamente diminuito nella visualizzazione secondo i primi 10 dati di Netflix.

L’arrivo della seconda stagione ha visto anche un aumento degli spettatori anche nella prima stagione. La prima stagione ha registrato 21,64 milioni di ore visualizzate tra il 6 e il 13 febbraio.

Tra il 30 gennaio e il 6 marzo 2022 (i primi 30 giorni sulla piattaforma) la serie ha totalizzato 161.300.000 di ore visualizzate a livello globale.

Ecco come il pubblico per Magnolie dolci guarda di settimana in settimana:

Periodo settimanale Ore visualizzate(M) Classifica Settimana tra i primi 10 Dal 30 gennaio 2022 al 6 febbraio 2022 43.000.000 5 Dal 6 febbraio 2022 al 13 febbraio 2022 58.150.000 (+35%) 2 Dal 13 febbraio 2022 al 20 febbraio 2022 29.760.000 (-49%) 3 3 20 febbraio 2022 al 27 febbraio 2022 18.610.000 (-37%) 6 4 27 febbraio 2022 al 6 marzo 2022 11.780.000 (-37%) 9 5

Se confrontiamo le prime due settimane con fiume vergine stagione 3 dato che sono molto simili nel genere, Magnolie dolci è leggermente indietro ma segue lo stesso modello di tendenza.

Periodo settimanale Ore visualizzate(M) 4 luglio 2021 – 11 luglio 2021 62.580.000 11 luglio 2021 – 18 luglio 2021 87.270.000 (+39%) 18 luglio 2021 – 25 luglio 2021 44.890.000 (-49%) 25 luglio Dal 2021 al 1 agosto 2021 28.320.000 (-37%)

I primi 10 dati di Nielsen possono fornirci uno sguardo sull’andamento dello spettacolo negli Stati Uniti. Tra il 31 gennaio e il 6 marzo, lo spettacolo ha accumulato 4.629 milioni di minuti.

Classifica periodo settimanale Minuti settimanali (milioni) 31/01 – 06/02 3 1320 07/02 – 13/02 2 1556 14/02 – 20/02 5 898 21/02 – 27/02 8 526 28/02 – 03 /06 9 329

Possiamo anche guardare i primi 10 dati grezzi di Netflix per vedere dove la serie sta andando bene.

Grazie a FlixPatrol, possiamo vedere una mappa termica di dove lo spettacolo sta andando meglio. Lo spettacolo si esibisce al meglio in regioni come Stati Uniti, Canada, Australia, Regno Unito, Danimarca, Irlanda, Svezia e Sud Africa.

Il Magnolie dolci La stanza dello scrittore ha celebrato il suo settimo giorno consecutivo nella top 10 di Netflix con un quadro generale del cast e della troupe.

Al di fuori delle statistiche di visualizzazione, possiamo guardare come si sta comportando lo spettacolo su Google Trends e MovieMeter di IMDb.

MovieMeter di IMDb tiene traccia del traffico in entrata verso i rispettivi programmi e pagine di film. Ti consente di avere una buona idea di quanto gli spettacoli popolari siano rispetto ad altre reti. La prima stagione dello show ha raggiunto la posizione numero 4 nella settimana di lancio, mentre la seconda stagione è riuscita solo a raggiungere la posizione numero 15.

Google Trends fa eco al fatto che la seconda stagione non corrispondeva alle stesse altezze della prima stagione. Apparentemente sta anche mostrando un calo molto più ripido rispetto alla prima stagione.

Da cosa aspettarsi Magnolie dolci stagione 3

La stagione 2 si conclude con molti cliffhanger, continuando la tradizione dalla stagione 1.

La seconda stagione si è conclusa con Maddie, Helen e Dana Sue in lutto per la scomparsa di Miss Frances (Cindy Karr). Dopo il funerale, assistiamo a un evento inaspettato con una proposta e uno scontro al ristorante, che porta Cal a essere scortato via in manette. Sappiamo anche che qualcuno è tornato dopo che il trio principale ha visto filmati di pneumatici tagliati sul furgone di Sullivan.

Helen (interpretata da Heather Headley) ha avuto un viaggio difficile nella seconda stagione con diversi eventi traumatici, ma la stagione si è conclusa con la proposta di Ryan. La stagione 3 probabilmente inizierà con la decisione che prende.

In un’intervista con TVLine, Sheryl J. Anderson ha risposto a molte delle domande scottanti dopo la conclusione della seconda stagione.

Alla domanda su chi ha tagliato le gomme di Dana Sue, Anderson ha detto: “Dirò solo che ha un passato in comune con le nostre ragazze e alcune altre persone in città”, aggiungendo: “È stata via per un po’, ma è tornata con un ordine del giorno. È tornata a casa per regolare alcuni conti”.

Anderson ha anche affermato che potremmo “potenzialmente” vedere il ritorno di Victoria e ha lasciato intendere che potremmo vedere anche altri “problemi” tornare in futuro. Anche la relazione di Dana Sue è stata affrontata, dove Anderson ha detto che il ballo a tre probabilmente continuerà a essere complicato.

Parlando con Glamour, Anderson ha detto che non c’è un’unica domanda che si sta avvicinando alla stagione 3 rispetto alla stagione 2 oltre a quella più importante sul rinnovo dicendo: “Spero che la domanda principale che tutti hanno alla fine della seconda stagione sia: sono avranno una terza stagione?

Oltre alla conferma del rinnovo, è stato annunciato che le star JoAnna Garcia Swisher, Brooke Elliott e Heather Headley avrebbero ripreso i loro ruoli.

Mentre aspettiamo ulteriori notizie sulla terza stagione, Netflix gestisce ancora il suo club del libro condotto da Uzo Aduba (L’arancione è il nuovo nero), e Magnolie dolci era il libro in focus nel febbraio 2022.

Non vedi l’ora di guardare la stagione 3 di Magnolie dolci su Netflix? Fatecelo sapere nei commenti in basso.