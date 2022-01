“Sweet Magnolias” Stagione 2: Uscita Netflix a febbraio 2022 e cosa devi sapere

Magnolie dolci la stagione 2 ha terminato le riprese in Georgia durante l’estate e dovrebbe arrivare su Netflix a febbraio 2022. Ecco un aggiornamento guida a tutto ciò che sappiamo finora Magnolie dolci stagione 2 incluso chi tornerà e cosa possiamo aspettarci.

La serie viene da Sheryl J. Anderson, nota principalmente per il suo lavoro Ammaliato e Legami che legano. La storia parla del legame tra tre donne mentre affrontano tutte le proprie sfide uniche. La serie è stata annunciata per la prima volta nel 2018 e pubblicata su Netflix il 19 maggio 2020.

Quindi ora rivolgiamo la nostra attenzione verso il confermata la seconda stagione di Magnolie dolci che arriva su Netflix a livello globale il 4 febbraio 2022.

Inizieremo la nostra grande anteprima con il primo trailer pubblicato il 21 gennaio 2022. Il trailer è arrivato con la didascalia: “Le nostre Magnolie sono tornate con un’altra stagione piena di famiglia, amicizia, fede e margarita”.

Ha Magnolie dolci rinnovato per una seconda stagione?

Stato di rinnovo ufficiale: Ufficialmente rinnovato (ultimo aggiornamento: 27/07/2020)

Il momento più vicino al rinnovo fino all’eventuale annuncio è stato nel luglio 2020, quando la showrunner ha pubblicato una GIF che indicava che stava lavorando sodo per scrivere la prossima stagione.

L’annuncio ufficiale per Magnolie dolci la stagione 2 è arrivata il 23 luglio 2020.

#SweetMagnolias è stata rinnovata per una seconda stagione! pic.twitter.com/QJUj7Y4Iup — Coda (@netflixqueue) 23 luglio 2020

Sul rinnovo, Sheryl Anderson ha dichiarato quanto segue:

“Sono entusiasta ed entusiasta di tornare con un cast e una troupe che amo così tanto. È un tale San Valentino per tutti coloro che hanno lavorato così duramente per rendere Serenity un posto così bello. JoAnna, Brooke, Heather ed io stavamo saltando su e giù mentre ci scambiavamo messaggi e non vediamo l’ora di farlo anche su Zoom.

Come ha Magnolie dolci eseguita su Netflix?

La buona notizia è che ci sono molte prove che lo spettacolo sta andando bene, in particolare negli Stati Uniti.

In totale, la serie ha trascorso 33 giorni nella prima classifica televisiva statunitense raggiungendo il numero uno. Anche nel Regno Unito, la serie ha ottenuto buoni risultati con 13 giorni nelle prime 10 classifiche TV.

Al 17 novembre, lo spettacolo, secondo i primi 10, si colloca al 99° posto tra gli spettacoli più seguiti del 2020.

Da cosa aspettarsi Magnolie dolci stagione 2

I fan hanno molte domande sulla stagione 2, soprattutto dopo il modo drammatico in cui la prima stagione si è conclusa, in particolare negli ultimi 10 minuti.

Il grande cliffhanger alla fine della prima stagione è il risultato della lotta della festa dopo il ballo di fine anno. Ha portato a un incidente d’auto e Kyle è attualmente privo di sensi. Tuttavia, non è mai stato rivelato chi sia il passeggero nell’auto, quindi questa è la domanda principale che porta alla stagione 2.

Altrove, Maddie è già tesa dal fatto che il suo ex partner ha suggerito di dare un’altra possibilità alla loro relazione mentre usano i suoi figli come una buona ragione per provarci.

Helen si è appena separata dal suo fidanzato, quindi sarà interessante vedere cosa succede lì, soprattutto dal momento che è alla disperata ricerca di un bambino.

Alla fine, Dana ha i suoi problemi cercando di mantenere a galla i suoi affari e ora deve affrontare il fatto che potrebbe avere un figlio separato che lavora nella sua cucina.

Grazie a Sheryl Woods sappiamo che la stagione 2 riprende “minuti” dopo il finale della prima stagione. Ha detto a Southern Living “Ci sono molte conseguenze in ciò che scopri in quella scena”.

Come forse saprai, lo spettacolo è in realtà basato su una serie di romanzi che comprendeva un totale di 11 libri. Quelli includono:

Rubare casa (2007)

Una fetta di paradiso (2007)

Sembra una famiglia (2007)

Benvenuti alla serenità (2008)

Casa in Carolina (2010)

Tè dolce all’alba (2010)

Caprifoglio Estate (2010)

Promesse di mezzanotte (2012)

Cattura le lucciole (2012)

Dove fioriscono le azalee (2012)

Swan Point (29 luglio 2014)

Quindi c’è molto altro materiale originale da coprire da Sheryll Woods, ma resta da vedere come esattamente la serie Netflix si mantenga con il materiale originale.

Nomi episodi per Sweet Magnolias stagione 2

Alcuni dei nomi degli episodi per Sweet Magnolias stagione 2 sono scivolati fuori, tra cui:

Episodio 1 – Casseruola e vittime

Episodio 2- Tanto da dire

Episodio 3 – Più cose cambiano

Episodio 4 – Il cammino della fede

Cast per Magnolie dolci stagione 2

Finora, IMDb conferma il ritorno di quattro stelle tra cui:

Brooke Elliott nel ruolo di Dana Sue Sullivan

JoAnna Garcia Swisher nel ruolo di Maddie Townsend

Heather Headley nel ruolo di Helen Decatur

Carson Rowland nel ruolo di Tyler “Ty” Townsend

Anneliese giudice come Annie Sullivan

Brooke Elliott nel ruolo di Dana Sue Sullivan

Dion Johnston nel ruolo di Erik Whitley

Chris Medlin nel ruolo di Isaac Downey

Jamie Lynn Spears nel ruolo di Noreen Fitzgibbons

Bianca Berry Tarantino nel ruolo di Katie Townsend

Deadline ha riferito che Jamie Lynn Spears, Dion Johnstone e Brandon Quinn erano stati nominati personaggi abituali della seconda serie a partire da maggio 2021.

Il 26 maggio, abbiamo appreso che Adelynn Spoon è apparsa Dimmi i tuoi segreti e più recentemente su HBO Guardiani le serie limitate saranno presenti nella stagione 2.

Altre inclusioni nella stagione 2 includono David A MacDonald nei panni di Stu.

Cronologia di produzione per Magnolie dolci stagione 2

A causa della pandemia, inizialmente non era chiaro quando sarebbe iniziata la produzione e Sheryll Woods, che ha scritto i libri, ha dichiarato che la produzione stava attualmente pensando di iniziare nel 2021.

Sì, siamo così entusiasti di portarvi tutta la stagione 2 di #SweetMagnolias Incrociando le dita che NIENTE ci impedirà di entrare in produzione in Georgia nel 2021. Restate sintonizzati. https://t.co/ULifQEEUZC — Sherryl Woods (@sherryl703) 30 ottobre 2020

Nel febbraio 2021, abbiamo appreso che i team di produzione erano in Georgia per pianificare la prossima stagione e, inoltre, Netflix prevedeva l’inizio della produzione nella primavera del 2021 ad Atlanta, in Georgia.

Questo si è rivelato essere il 6 aprile con molti membri del cast che hanno pubblicato i loro feed sul ritorno alle riprese. Puoi anche vedere lo spettacolo attualmente elencato nella tabella “Now Filming in Georgia” che attualmente elenca anche Cobra Kai stagione 4, Prima uccisione e Alzando Dione stagione 2.

Prima dell’inizio delle riprese, Sheryll Woods ha dichiarato che lo staff di sceneggiatori è consapevole di quanto siano disperate le persone per la seconda stagione dicendo: “Per favore, sappi che stiamo riversando i nostri cuori in tutte le risposte e le nuove domande che sono al centro della seconda stagione”. Sheryll in seguito ha aggiunto che non sapeva quando sarebbe arrivata esattamente la stagione 2, dicendo: “È difficile rispondere perché stiamo ancora cercando di capire eventuali precauzioni che devono essere prese e come ciò influirà sul ritmo di produzione”, aggiungendo “Ci sono molte incognite”.

Le riprese sono iniziate ufficialmente all’inizio di aprile 2021. Numerose foto sono state pubblicate dal cast, dalla troupe e da altri membri del pubblico dall’inizio delle riprese.

Nel luglio 2021, le riprese sono ancora in corso con diverse foto dal set che sono state pubblicate su Twitter, come quella di seguito pubblicata dal feed Twitter di Rockdale County (sebbene da allora sia stata cancellata).

Mentre aspettiamo, però, il cast ha avuto una grande riunione su Zoom durante il blocco. Metti da parte un po’ di tempo, però, dato che la riunione dura più di tre ore!

Le riprese si sono concluse a metà luglio 2021 con JoAnna Garcia Swisher che ha pubblicato su Instagram che ha rivelato che si stava truccando per l’ultimo giorno.

Ecco il testo che ha accompagnato il video:

“L’ultimo giorno sulla sedia con mia sorella, @symartmakeup mentre concludiamo la seconda stagione di #sweetmagnoliasnetflix! Sensazioni amare e dolci perché mi mancherà così tanto questo gruppo. Ma sono così orgoglioso ed ECCITATO che tutti voi possiate vedere cosa abbiamo preparato in Serenity e non vedo l’ora che questo dream team di cast e troupe (si spera!) si riunisca al più presto per continuare il viaggio!

Norman Buckley, che ha diretto la maggior parte degli episodi della prima stagione, ha confermato di dirigere la seconda.

Ci sarà una terza stagione di Sweet Magnolias?

Secondo JoAnna García Swisher, lo spettacolo intende tornare per una terza stagione dopo la seconda.

In un’intervista a settembre 2021, l’attrice ha accennato al fatto che la seconda stagione avrà un grande cliffhanger proprio come la prima che diceva “Terminiamo la seconda stagione ancora con un sacco di dramma”.

Cosa guardare su Netflix nel frattempo

Sperimentare Dolce Magnolia sintomi di astinenza? Dai un’occhiata al nostro grande elenco di titoli simili su Netflix a Magnolie dolci.

fiume vergine è il miglior confronto che abbiamo. È uno spettacolo Netflix piacevole che è uscito su Netflix senza troppa clamore e per fortuna ha una seconda e ora una terza stagione che uscirà a luglio 2021. Molte persone stanno confrontando lo spettacolo con Gilmore Girls che è una serie eccellente con sia la stagione originale che quella di revival di Netflix ancora disponibili a livello globale.

Per i fan dei romanzi, Sweet Tea at Sunrise di Sherryl Woods è stato ristampato durante l’estate.

Per tutti i fan di #sweetmagnolias – e anche di #chessies – l’ultima ristampa di Sweet Magnolias è nei negozi a partire da oggi. @sheryljanderson @DPaulsonProds @DionJohnstone @MrMedlin @JoAnnaLGarcia @real_brooke @heatherheadley pic.twitter.com/SkcvAVzeeU — Sherryl Woods (@sherryl703) 29 giugno 2021

Non vedi l’ora Magnolie dolci stagione 2 su Netflix? Fatecelo sapere nei commenti. Inoltre, mantieni questa pagina tra i preferiti poiché aggiorneremo man mano che sentiremo di frammenti di notizie riguardanti il ​​futuro.