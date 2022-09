“Sweet Home” Stagione 2 Netflix: tutto ciò che sappiamo finora

Dolce casa ha avuto un inizio di vita ruggente e sanguinante su Netflix. Nonostante ciò, ci sono voluti 18 mesi prima che Netflix confermasse ufficialmente che la stagione 2 è ora in produzione. Oltre all’annuncio della seconda stagione, Netflix ha anche rivelato che è in arrivo anche un terzo di Sweet Home. Ecco tutto ciò che sappiamo finora sulla stagione 2 di Sweet Home su Netflix.

Dolce casa è una serie horror K-Drama originale Netflix, basata sull’omonimo fumetto webtoon di Yongchan Hwang. La serie è prodotta da Studio Dragon, che è stato anche responsabile di altri famosi K-Drama come Il mio amore olografico, Sveglia d’amore, Cronache Arthdal, e Crash in atterraggio su di te.

Dolce casa Stato di rinnovo di Netflix della stagione 2

Stato di rinnovo ufficiale di Netflix: Rinnovato (Ultimo aggiornamento: 15/06/2022)

Sono trascorsi diciotto mesi dall’uscita di Sweet Home su Netflix e, infine, lo streamer ha confermato che Sweet Home tornerà per la sua seconda stagione ed è ufficialmente in produzione.

Nel marzo 2022 avevamo precedentemente segnalato che diverse immagini sulla pagina Instagram del manager di Song Kang avevano confermato il rinnovo. C’è stato un certo dibattito sulla legittimità dell’immagine, ma questo non ha più importanza poiché la serie tornerà.

Confermata la terza stagione di Sweet Home

I fan saranno lieti di apprendere che anche Sweet Home è stata rinnovata per una terza stagione.

La descrizione del video afferma che “le stagioni 2 e 3 sono ora in produzione”. Ciò suggerisce fortemente che le riprese potrebbero essere fatte una dopo l’altra per entrambe le stagioni, con una piccola pausa che potrebbe aver luogo nel mezzo.

Come ha fatto Dolce casa eseguire?

La popolarità di un originale può influire notevolmente sul tempo impiegato da Netflix per annunciare il rinnovo di una serie. Spesso Netflix può richiedere diverse settimane o anche diversi mesi prima che venga annunciato il rinnovo, come è evidente con Dolce casa.

Dolce casa si è comportato bene in tutto il mondo su Netflix nel primo mese dalla sua uscita, rompendosi in almeno 32 diverse top t0 list. In particolare Dolce casa è stato in grado di raggiungere il numero uno su Netflix in Corea del Sud, Malesia, Filippine, Qatar, Singapore, Taiwan, Thailandia e Vietnam.

La serie è entrata nella top ten degli Stati Uniti. Insieme a Dolce casa raggiungendo la top ten degli Stati Uniti, ciò avrebbe notevolmente aumentato le possibilità di rinnovamento della serie.

Da cosa aspettarsi Dolce casa stagione 2?

Il finale di stagione di Dolce casa ci ha lasciato molto su cui riflettere per la stagione 2.

Cosa è successo a Sang-Wook?

Prima degli ultimi momenti della prima stagione, abbiamo visto per l’ultima volta Sang-Wook morire in una pozza del suo stesso sangue dopo aver tentato di aiutare Yu Ri. L’ultimo colpo di scena della stagione è stato il risveglio di Cha Hyun Soo nel furgone militare, guidato da un Sang-Wook senza cicatrici.

Una delle due cose potrebbe essere successa a Sang Wook. In primo luogo, Sang Wook ha subito la propria metamorfosi ed è attualmente nell’Ora d’Oro prima di trasformarsi in un mostro. In secondo luogo, abbiamo visto per l’ultima volta Myeong scappare su un furgone militare dopo essere stato sconfitto da Cha Hyun Soo, e poiché i suoi poteri sembrano impossessarsi di altri umani, potrebbe aver preso il controllo del corpo di Sang Wook.

Eun Hyuk è morto?

Nei momenti prima del crollo di Green Homes, Eun Hyuk iniziò a sanguinare allo stesso modo di un infetto. Nonostante sia sepolto sotto le macerie del condominio, se Eun Hyuk sta attraversando la propria metamorfosi, qualsiasi capacità rigenerativa potrebbe salvargli la vita.

Il fattore scatenante per la svolta di Eun Hyuk potrebbe essere il suo desiderio di tenere unita la sua famiglia distrutta. Nonostante non sia il fratello biologico di Eun Yoo, si sente comunque responsabile del benessere di sua sorella.

Yi Kyung a caccia di Cha Hyun Soo?

Yi Kyung ha trascorso gran parte della prima stagione cercando di capire cosa fosse successo al suo fidanzato, Nam Sang Won. Nonostante non abbia confermato la sua fine dell’accordo con i militari, Yi Kyung ora si è unito a loro e probabilmente sarà alla ricerca di Cha Hyun Soo. Se riesce a catturare Cha Hyun Soo, potrebbe finalmente venire a conoscenza del destino del suo fidanzato.

Cosa accadrà ai sopravvissuti rimasti?

Solo una piccola manciata di sopravvissuti è uscita viva da Green Homes. Con la promessa di un rifugio e di un rifugio sicuro, è più che probabile che la prossima casa del sopravvissuto non sarà molto sicura a lungo. Eun Hyuk ha chiarito che i militari non possono garantire la sicurezza, poiché non possono impedire ai sopravvissuti di trasformarsi in mostri.

Eun Soo prova dei sentimenti per Cha Hyun Soo, quindi una riunione futura tragica o felice potrebbe essere in programma.

Notizie sul cast per Sweet Home Stagione 2

L’attrice e artista K-Pop BIBI (Kim Hyung-seo) è stata confermata come protagonista della seconda stagione di Dolce casatuttavia, non è chiaro se avrà un ruolo da protagonista, un ruolo secondario o se farà un’apparizione come ospite in un episodio.

Dolce casa data di uscita di Netflix della seconda stagione

Con la produzione ufficialmente confermata, ora possiamo iniziare a ipotizzare quando la stagione 2 verrà rilasciata su Netflix.

Le riprese della prima stagione sono durate otto mesi, da giugno 2019 a febbraio 2020. Se supponiamo che la produzione sia appena iniziata a giugno 2022, significa che le riprese potrebbero non terminare fino a febbraio 2023. Tuttavia, questo significa anche che noi potrebbe aspettare fino a dicembre 2023 per il ritorno di Sweet Home.

Data di rilascio prevista: fine 2023

