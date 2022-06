Sweet Home stagione 2 e 3 ordinati da Netflix con nuove aggiunte al cast

Netflix ha appena annunciato che Sweet Home tornerà per le stagioni 2 e 3, con il regista che suggerisce una nuova ambientazione e uno stile mostruosi.

Il 2020 potrebbe essere stato un anno piuttosto difficile per l’industria dell’intrattenimento a causa della pandemia di coronavirus in corso, ma l’anno è stato fantastico per i fan dei drammi coreani su Netflix.

L’ultimo K-drama delle piattaforme del 2020 è stata la serie di successo Sweet Home, uno spettacolo horror che è stato probabilmente uno dei migliori titoli (non inglesi o meno) dell’intero anno.

La stagione 1 si è conclusa con una nota elettrizzante, se non leggermente confusa, ma con i fan che guardano al futuro, Netflix ha appena confermato che non solo è in arrivo la stagione 2 di Sweet Home… ma anche la stagione 3!

Il 15 giugno, Netflix ha finalmente confermato pubblicamente che le stagioni 2 e 3 di Sweet Home erano in fase di sviluppo.

L’annuncio è stato fatto per la prima volta tramite il sito Web Netflix, con la pagina Twitter dei giganti dello streaming sudcoreano che ha rilasciato un nuovissimo trailer teaser – vedi sotto.

“O muori o sopravvivi come un mostro… Confermata la produzione della seconda e terza stagione di ‘Sweet Home’, la storia di persone che sono venute fuori dal mondo.” – Didascalia dell’annuncio, tramite Twitter di Netflix Korea.

Parlando della conferma del futuro di Sweet Home, il regista ha affermato che “la stagione 2 includerà una nuova ambientazione e i dettagli tecnici che non abbiamo potuto perfezionare nella stagione 1 saranno ulteriormente affinati nella stagione 2”.

Mentre i fan di Sweet Home in tutto il mondo celebreranno la notizia dell’inizio della produzione delle stagioni 2 e 3, molti si aspettavano che questa notizia venisse pubblicata prima piuttosto che dopo.

Secondo What’s On Netflix, lo spettacolo è apparso nelle prime 10 liste di streaming per 32 diversi territori, classificandosi al primo posto in Corea del Sud, Filippine, Tailandia e Malesia tra molti altri. Sweet Home sta anche segnando un solido 7,3/10 su IMDB, 83% su Rotten Tomatoes e 8,7/10 su MyDramaList; mostrando quanto sia popolare il K-drama in tutto il mondo.

È interessante notare che il regista di Sweet Home ha già accennato alla possibilità di una seconda stagione in una conferenza stampa a dicembre 2020.

“Mentre stavamo scrivendo, abbiamo completato noi stessi la fine della trama, quindi ci sono un paio di cose che sono uscite dopo che avevamo finito. Se si presenta l’occasione, vogliamo introdurre anche i mostri che non siamo stati in grado di fare. Vogliamo rimanere fedeli all’originale”. – Lee Eung-bok, via Bustle.

Il 9 luglio 2021, un articolo di Soompi affermava che “rappresentanti del settore hanno riferito che il dramma inizierà le riprese di una seconda stagione a dicembre [2021].” Sfortunatamente, Netflix avrebbe quindi affrontato e smentito questi rapporti, affermando che “Non è stato ancora deciso nulla per quanto riguarda la produzione della stagione 2”.

Poi, a marzo 2022, nuove voci sull’inizio della produzione in Corea del Sud hanno iniziato a circolare online. Potrebbe non esserci una comunità come la comunità K-drama, che vanta abilità da detective con gli occhi d’aquila che potrebbero eguagliare qualsiasi investigatore privato.

L’8 marzo, una serie di immagini presumibilmente dalla produzione ambientata nella stagione 2 di Sweet Home stavano circolando sui social media, secondo quanto riferito provenienti dalla pagina Instagram del manager dell’attore principale Song Kang. La prima immagine mostra una scarpa macchiata di sangue con la didascalia “È iniziato”, con la seconda della sceneggiatura dell’episodio 1 e l’immagine finale presumibilmente dal set stesso.

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro Aggiornamento della storia dell’IG del manager di Song Kang (prima foto) “è iniziato…” CHA HYUN SOOO TORNA IN DOLCE CASA STAGIONE 2 PER FAVORE 👀 pic.twitter.com/MetWndTQzt — ً🐳 (@kdramatreats) 8 marzo 2022

Nonostante abbiano annunciato che le stagioni 2 e 3 erano ora in fase di sviluppo, né Netflix né gli showrunner hanno ancora rivelato una data di uscita mirata per il ritorno di Sweet Home. Tuttavia, possiamo fare alcune previsioni basate sul ciclo di produzione della prima stagione e sulle informazioni recentemente rivelate sulla seconda stagione.

È interessante notare che Naver Entertainment ha riferito che il team di Sweet Home filmerà effettivamente le stagioni 2 e 3 back-to-back, questo sarebbe poi confermato da Netflix direttamente nel loro comunicato stampa.

“Netflix oggi conferma la produzione back-to-back di Dolce casa Stagioni 2 e 3, con una trama e un cast ampliati. – Netflix.

Da un lato, ciò significa che l’attesa tra le stagioni 2 e 3 sarà significativamente più breve rispetto a molti altri titoli originali di Netflix. Tuttavia, significa anche che i fan dovranno aspettare molto più a lungo prima delle anteprime della seconda stagione, con produzioni consecutive che limitano la rapidità con cui la serie può passare al reparto di montaggio.

Sweet Home è un adattamento dell’incredibilmente popolare Line Webtoon, ma la serie Netflix non si è rigorosamente attenuta alla trama originale. Secondo una versione tradotta di un’intervista su Reddit, gli autori non “hanno seguito il 100% di [the] Storia di Webtoon” perché volevano esplorare “prospettive diverse”.

Per fortuna, questo offre al team di produzione una maggiore libertà creativa per utilizzare il materiale originale quando necessario, ma offre anche l’opportunità di accelerare il processo di riprese, che è già stato accennato a partire da maggio 2022.

La prima stagione delle riprese ha richiesto più di otto mesi e la produzione è stata limitata nelle ultime settimane a causa della pandemia. Supponendo che la stagione 2 sperimenterà un programma di produzione altrettanto intenso, il K-drama di successo potrebbe ipoteticamente tornare a gennaio 2022.

Tuttavia, come accennato in precedenza, la stagione 3 sarà girata subito dopo la seconda stagione, indicando che una data di ritorno più probabile sarà l’estate 2023 – HITC prevede giugno 2023 con una stima anticipata.

Anche se l’estate 2023 potrebbe essere un po’ lontana, i fan possono aspettarsi che alcuni nuovi membri del cast si uniscano alla famiglia Sweet Home, vedi sotto.

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro regalati un regalo e guarda ‘dolce casa’ su netflix! è davvero unico nel suo genere e vale il tempo che la trama, il casting, la CGI, gli effetti speciali e tutto ciò che riguarda ti faranno tenere i tuoi posti !! quindi stagione 2 quando? 😩❤️ pic.twitter.com/nc8fdy2rng — ً (@kdramawrId) 19 dicembre 2020

Nuovi membri del cast si uniscono alla famiglia Sweet Home

Per fortuna, i fan possono aspettarsi che la maggior parte dei membri del cast della prima stagione riprenda i loro ruoli per la seconda trasmissione, supponendo che il K-drama alla fine tornerà su Netflix.

È interessante notare che uno dei motivi per cui la stagione 2 di Sweet Home potrebbe essere stata temporaneamente accantonata dopo il suo debutto nel 2020 potrebbe essere stato a causa del suo protagonista, Song Kang.

Kang era una stella nascente dell’industria del K-drama quando Sweet Home è stato presentato per la prima volta, ma da allora il giovane attore ha davvero preso d’assalto il mondo. Dalla prima stagione, Kang è apparso in più serie estremamente popolari tra cui Love Alarm stagione 2, Navillera, Tuttavia e Forecasting Love and Weather.

La buona notizia è che il programma di Kang sembra essere gratuito per Sweet Home stagione 2, dove dovrebbe essere raggiunto dai seguenti membri del cast:

Song Kang nel ruolo di Cha Hyun-soo

Lee Jin-wook nel ruolo di Pyeon Sang-wook

Lee Si-young nel ruolo di Seo Yi-kyung

Vai Min-si come Lee Eun-yoo

Park Gyu-young nei panni di Yoon Ji-soo

Vai Yoon-jung come Park Yoo-ri

Kim Sang-ho nel ruolo di Han Du-sik

Tuttavia, ci saranno anche alcune nuove aggiunte al cast, con Netflix che conferma che “Yoo Oh-seong, Oh Jung-se, Kim Moo-yeol e Jung Jin-young completano l’ensemble”.