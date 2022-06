“Surviving Summer” Stagione 2: stato di rinnovo di Netflix e cosa sappiamo finora

Una delle nuove serie che arriverà su Netflix nel giugno 2022 è Sopravvivere all’estate, il nuovo dramma familiare che ha avuto un impatto sulla top 10 di Netflix. Quanto è probabile una stagione 2 di Sopravvivere all’estate e cosa possiamo aspettarci dalle stagioni future? Diamo un’occhiata.

Sopravvivere all’estate proviene dalla stessa società di produzione australiana dietro Netflix Città Segreta, Werner Film Productions. Ha come protagonista Sky Katz, che è meglio conosciuta dai suoi giorni alla Disney in Raven’s Home. Il cast comprende anche Kai Lewins, Lilliana Bowrey e Savannah La Rain.

Netflix ha rinnovato Sopravvivere all’estate per la stagione 2?

Stato di rinnovo ufficiale: Non ancora rinnovatoPrevisione di rinnovo: 50/50

Netflix deve ancora determinare il futuro di Surviving Summer al momento della pubblicazione dopo un paio di settimane dal suo lancio. Al momento siamo al 50/50 sul futuro della serie. Mentre lo spettacolo ha dimostrato di avere gambe dalla settimana 1 alla settimana 2, le produzioni australiane non hanno avuto storicamente la migliore fortuna nel rinnovarsi.

Sul sito web della società di produzione, ospitano un post sul blog che sembra suggerire l’intenzione di riportare in vita lo spettacolo dicendo: “Il team di produzione incrocia le dita sul fatto che Shorehaven affascinerà gli spettatori come fa Summer e che ci sarà una seconda stagione, idealmente con surf adatto.”

Inoltre, Sky Katz, che interpreta Summer Torres nella serie, ha detto a The Express:

“Ascolta, lo spero. Ci vorrà un po’ prima che sia deciso, ma stiamo tutti incrociando le dita”.

In un post di Instagram l’8 giugno, Lilliana Bowrey ha dichiarato che una decisione sulla serie doveva ancora essere presa dicendo:

“Questo non è ancora affondato. Se mi avessi detto a 5 anni che imparare a surfare mi avrebbe portato a diventare un’attrice in una serie TV trasmessa in tutto il mondo e che avrei incontrato la mia seconda famiglia e i miei migliori amici per la vita non ci avrei mai creduto! Grazie mille per tutto l’amore e il supporto. Non so se ci sarà ancora una seconda stagione (sono trascorsi solo 6 giorni dall’uscita), ma se il mondo continua a guardare e amare lo spettacolo, sicuramente c’è un’alta probabilità che ce ne sarà una, giusto?!.

Come sta bene Sopravvivere all’estate esibendosi su Netflix?

La visualizzazione delle metriche per lo spettacolo è un po’ troppo presto, anche se abbiamo alcune fonti per dire quanto bene lo spettacolo sta andando.

Direttamente dalla bocca del cavallo, Netflix, abbiamo avuto la nostra prima indicazione di come stava andando lo spettacolo il 14 giugno.

Mentre lo spettacolo ha perso la top 10 TV (inglese) nei suoi primi tre giorni (il che significa che ha ottenuto meno di 8,7 milioni di ore di visualizzazione), è apparso nella sua prima settimana intera su Netflix (dal 6 al 12 giugno).

Lì ha raccolto 20,3 milioni di visualizzazioni, suggerendo che lo spettacolo è iniziato lentamente ma è andato lentamente aumentando nel tempo.

Come sta andando lo spettacolo quando si tratta di dati grezzi nella top 10 e dove sta andando bene? Bene, possiamo rivolgerci a FlixPatrol che ci mostra che la serie ha le migliori prestazioni nell’Europa orientale, nei paesi nordici, in Australia e in Nuova Zelanda.

I loro dati suggeriscono che lo spettacolo potrebbe aver raggiunto il picco il 7 giugno (quattro giorni dopo la sua prima) raccogliendo 363 punti.

Lo spettacolo si qualifica anche per la top 10 di Netflix Kids dove sta andando bene.

Una mappa di calore di seguito mostra dove lo spettacolo sta raccogliendo il maggior numero di punti nei primi 10 (tieni presente che FlixPatrol non tiene traccia di tutte le regioni).

In termini di altre metriche, su MovieMeter di IMDb lo spettacolo sembra aver raggiunto il picco di essere il 108° titolo più popolare al mondo, passando dal 1.021° della prima settimana.

In termini di recensioni, lo spettacolo ha un 6,2 su 10 su IMDb con solo 823 recensioni finora. Le recensioni andavano dal definirlo insipido fino al dire che è uno dei migliori spettacoli usciti dall’Australia.

Cosa aspettarsi da Surviving Summer 2 su Netflix

Se la serie dovesse rinnovarsi, gli eventi continueranno senza dubbio da dove erano stati interrotti nell’episodio 10.

Come rapido promemoria, ecco una carrellata di ciò che è successo nell’episodio 10:

“Margot arriva per portare a casa Summer, mentre l’equipaggio cerca di qualificarsi per la squadra di stato. Bodhi si mette nei guai durante il suo caldo. Ari fa una scelta”.

La stagione 2 probabilmente riprenderà di nuovo con Summer a New York (proprio come la stagione 1) con potenzialmente una nuova sfida o motivo per tornare in Australia per trascorrere del tempo con i suoi amici appena acquisiti.

Certo, potremmo vedere un’inversione in gioco, le sue amiche potrebbero unirsi a lei a New York per la seconda stagione? Il tempo lo dirà.

Ti piacerebbe vedere Sopravvivere all’estate tornare per una stagione 2 su Netflix? Fateci sapere nei commenti.