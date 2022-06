“Surviving Summer” Stagione 1: in arrivo su Netflix a giugno 2022

La star di Raven’s Home, Sky Katz, recita nella prossima serie drammatica per adolescenti di Netflix Sopravvivere all’estate. In arrivo a giugno 2022, abbiamo tutto ciò che devi sapere Sopravvivere all’estateinclusi trama, cast, trailer e data di uscita di Netflix.

Sopravvivere all’estate è una serie drammatica per adolescenti originale Netflix australiana in uscita. La serie è una coproduzione tra Netflix e l’emittente televisiva tedesca ZDF.

I compiti di regia sono stati divisi tra Ben Chessel (L’unica persona al mondo), Sian Davis (Il Buio), e Charlotte George (Conto alla rovescia). La serie è stata prodotta da Joanna Werner (Rivolta) e la sua società di produzione Werner Film Productions.

Quando è il Sopravvivere all’estate data di uscita di Netflix della prima stagione?

È stato confermato da Netflix che la prima stagione di Sopravvivere all’estate sta arrivando su Netflix su Venerdì 3 giugno 2022.

Qual è la trama Sopravvivere all’estate?

La natura ribelle della teenager Summer Torres la fa espellere dal liceo di New York City. Costretta a trasferirsi in Australia per vivere con alcuni amici di famiglia, la sua riluttanza ad adattarsi alla gente del posto va in pezzi quando fa amicizia con i surfisti e si ritrova ad innamorarsi della città, delle persone e del surf.

Di chi sono i membri del cast Sopravvivere all’estate?

I fan di Disney Channel conosceranno l’attrice Sky Katz che ha recitato in È così Raven serie sequel La casa di Raven come Tess O’Malley.

Di seguito sono riportati i protagonisti e i membri del cast di supporto di Sopravvivere all’estate:

Sky Katz – Estate Torres

Kai Lewins – Ari Gibson

Savannah La Rain – Bodhi Mercer

Joao Marinho – Marlon Sousa

Lilliana Bowrey – Poppy Tetanui

Dustin Clare – Thommo

Chris Alosio – Manù

Asmara Feik – Miele

Natalia Bond – Freya

Mitchell Hardaker – Griff Temple

Cantona Stewart – Prawnie Tetanui

Tatiana Hotere – Luciana Sousa

Ilai Swindells – Nico

Qual è il conteggio degli episodi?

È stato confermato che ci saranno un totale di dieci episodi nella prima stagione.

Ogni episodio avrà una durata approssimativa di 30 minuti.

Quando e dove sono state effettuate le riprese Sopravvivere all’estate?

Le riprese si sono svolte a Melbourne, Victoria, Australia, e si sono svolte dal 2 marzo 2021 al 17 maggio 2021.

Non vedi l’ora che arrivi il rilascio di Sopravvivere all’estate su Netflix? Facci sapere nel commento qui sotto.