Surface è interpretato da Gugu Mbatha-Raw su Netflix? (dove guardare)

Il produttore esecutivo Reese Witherspoon ci porterà una nuova allettante serie di thriller psicologici questo fine settimana intitolata Superficie. E se ciò non bastasse per attirarti, allora forse il coinvolgimento della talentuosa attrice Gugu Mbatha-Raw (che recita al fianco di Witherspoon nel loro drama Apple TV+ Lo spettacolo mattutino) volere.

La serie di otto episodi segue Sophie (Mbatha-Raw), una donna che ha subito un trauma cranico che l’ha lasciata con un’estrema perdita di memoria. Si ritiene che la ferita di Sophie sia stata causata da un tentativo di suicidio, ma non riesce a ricordare i dettagli.

Durante gli otto episodi dello show, Sophie cercherà di ricostruire la sua vita prima dell’incidente con l’assistenza di suo marito e dei suoi amici, ma di chi può fidarsi? E come può sapere con certezza che la verità che scopre è un vero affare?

Descritto come un “thriller sexy ed elevato” Superficie è una storia di scoperta di sé e delle scelte che facciamo mentre cerchiamo la nostra identità. La serie è stata creata come una collaborazione tra gli Apple Studios e la società di produzione di Witherspoon Hello Sunshine.

Oltre a Mbatha-Raw, è anche protagonista Infestazione di Hill House attore Oliver Jackson-Cohen, Stephan James, Ari Graynor, Marianne Jean-Baptiste, François Arnaud e Millie Brady.

Riesci a guardare Surface su Netflix?

Non potrai guardare lo spettacolo su Netflix in quanto è una serie Apple TV+. Tuttavia, Netflix ha tonnellate di thriller psicologici disponibili da guardare se sei interessato. Dai un’occhiata a spettacoli come Clickbait, Dietro i suoi occhi, Il peccatore, Voi, Stare vicino, Apri gli occhi e la prossima serie Netflix Echi.

O se vuoi guardare più progetti Mbatha-Raw, Netflix ne ha molti, tra cui Colore veloce, Il paradosso di Cloverfield, Summerland, Tu insostituibile e The Dark Crystal: Age of Resistance. Appare anche in un episodio della serie antologica di Netflix Facile e uno degli episodi più popolari e acclamati di Specchio nero“San Junipero”.

Dove guardare Surface

L’unico posto in cui puoi guardare la serie thriller è tramite Apple TV+. Dovrai acquistare un abbonamento, o almeno una prova gratuita, per guardare la serie. I primi tre episodi sono ora disponibili e il resto debutterà settimanalmente.

Guarda il trailer ufficiale di Superficie sotto: