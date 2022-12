“Superman è un …” – Il capo della DC James Gunn ha una chiara risposta di 5 parole quando gli viene chiesto del futuro di Superman nel DCEU

Henry Cavill è uno dei più grandi attori della nostra generazione. Nel corso degli anni, abbiamo visto Cavill ritagliarsi una nicchia a Hollywood come una delle persone di maggior successo e popolari del settore. Mentre l’attore britannico ha recitato in una serie di ruoli memorabili, il suo ruolo di Superman nel Uomo d’acciaio rimane senza pari.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Henry Cavill (@henrycavill)

Come tutti sappiamo, gli ultimi mesi sono stati pieni di voci e notizie sul ritorno di Henry Cavill nei panni del Uomo d’acciaio. Il fandom DC era molto ansioso di vedere l’attore britannico nel suo costume kryptoniano dopo quasi cinque anni. Tuttavia, anche se è tornato nel DC Extended Universe, il futuro sembra ancora incerto. Anche la notizia dell’uscita di Cavill dal franchise ha fatto il giro. Ma tra tutte le notizie sull’uscita di Superman in giro, il nuovo capo della DC James Gunn ha chiarito le cose mentre parlava del futuro di Superman.

LEGGI ANCHE: In che modo il nuovo ruolo di James Gunn nel DCEU influenzerà il Superman di Henry Cavill?

James Gunn parla di Henry Cavill nei panni di Superman

Negli ultimi mesi abbiamo assistito a un importante cambiamento nella gestione del DC. James Gunn e Peter Safran hanno ora preso le redini del franchise. Inoltre, il supereroe più popolare del franchise ha fatto il suo ritorno. Tuttavia, dalla sua apparizione in Black Adam, non ci sono stati aggiornamenti su cosa riserva il futuro a Cavill.

Superman ha debuttato oggi 44 anni fa. pic.twitter.com/FRtl4noDwI — James Gunn (@JamesGunn) 10 dicembre 2022

Ma di recente, la fama di Suicide Squad, James Gunn, è arrivata su Twitter nel 44° anniversario di Superman di Richard Donner. Il regista ha twittato: “Superman è stato presentato per la prima volta 44 anni fa oggi”, con un poster del Figlio di Krypton. Il poster presentava anche lo slogan di Superman, “Crederai che un uomo può volare”.

Sì, naturalmente. Superman è una priorità enorme, se non la più grande priorità. — James Gunn (@JamesGunn) 10 dicembre 2022

Vedendo il poster, i fan non hanno potuto fare a meno di chiedersi se Superman tornerà nei futuri film DCEU. In risposta a ciò, Gunn ha scritto: “Sì, certo. Superman è una priorità enorme, se non la più grande priorità. La risposta di Gunn al tweet ha dato una certa sicurezza ai fan di Cavill. Tuttavia, non è ancora chiaro come il suo personaggio si svilupperà nei film futuri.

LEGGI ANCHE: Pochi giorni dopo L’incertezza su Superman di Henry Cavill, il boss della DC James Gunn, smaschera un enorme malinteso su di lui e l’attore britannico

È interessante notare che, tra le tante domande dei fan, una riguardava Ryan Reynolds Lanterna verde. Gunn ha chiarito come la star di Deadpool non abbia intenzione di riprendere il ruolo a breve.

Quali sono le tue aspettative sui prossimi progetti DC? Sentiti libero di farcelo sapere nei commenti qui sotto.

Il post “Superman è un …” – Il capo della DC James Gunn ha una chiara risposta di 5 parole quando gli viene chiesto del futuro di Superman nel DCEU è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.