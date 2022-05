Suggerimenti per l’handle di Twitter di “Squid Game” al mese di rilascio della seconda stagione: “It’s Gonna Be…”

Il gioco del calamaro il sangue e il brivido della prima stagione non ci hanno ancora lasciato e lo spettacolo ha già annunciato una seconda stagione. Sebbene i discorsi sulla seconda stagione siano in corso da molto tempo, non c’è stata alcuna certezza o annuncio sulla sua uscita. Le speculazioni sul rilascio nel 2023 o 2024 hanno attenuato l’hype. Ma questo recente sviluppo su Twitter lascerà sicuramente i fan entusiasti. Ecco tutto Gioco del calamaro data di uscita della seconda stagione.

LEGGI ANCHE: QUIZ SQUID GAME: quanto ne sai dello spettacolo?

Squid Game stagione 2 potrebbe ottenere un rilascio più rapido?

Gioco del calamaro è diventato lo spettacolo più visto su Netflix al momento del lancio. Solo lo spettacolo Regency Era, Bridgerton si è avvicinato lontanamente ai record della serie coreana. Il tag #squidgame ha più di 27 Miliardi visualizzazioni su tik-tok! Le persone che non conoscono lo spettacolo probabilmente vivono sotto una roccia. È pieno di sorprese immediate, brivido pazzesco e una trama brillante composta da diversi archi di personaggi. Dopo tanta attesa e attesa, Gioco del calamaro l’account ufficiale potrebbe aver appena accennato alla data di uscita della seconda stagione. Dai un’occhiata al post:

Sarà… pic.twitter.com/ENWuwxitvq — Gioco del calamaro (@squidgame) 29 aprile 2022

L’immagine dice “Non sai nemmeno che mese sarà.” E mostra a VIP seduto su un divano umano, una scena della prima stagione. I fan si sono affrettati a indovinare il suggerimento e a collegarlo a “It’s Gonna be Me” di NSYNC. La teoria principale è che maggio vedrà alcuni importanti aggiornamenti sull’uscita della seconda stagione.

Un’altra fazione di fan ha fatto un ulteriore passo avanti approfondendo l’oroscopo. Secondo loro, l’intero quadro ha dato molto Leo-come l’atmosfera a causa della maschera utilizzata e della pelle di leopardo. Dal momento che il segno zodiacale di Leo cade nel mese di luglio-agosto, si sospetta che lo spettacolo uscirà in quel periodo. Vale la pena notare che la prima stagione è stata presentata per la prima volta a settembre 2021. Quindi, data la tendenza di Netflix, possiamo aspettarci un aggiornamento sulla stagione 2 al massimo a maggio/luglio-agosto.

Cosa c’è in serbo per la seconda stagione di Squid Game?

Gioco del calamaro la prima stagione si è conclusa con Gi Hun che ha vinto la partita e il denaro. Ovviamente non è contento di essere il vincitore perché la sua coscienza colpevole lo disapprova. Mentre ci avviciniamo alla stagione 2, sono in corso speculazioni sulla trama. Una teoria dice che vedremo di più Uomo di fronte e come è finito in gioco dopo essere stato un concorrente. Vedremo anche più del mistero di Oh II-Nam o del “vecchio” sul motivo per cui è entrato consapevolmente nel gioco.

LEGGI ANCHE: Il direttore del gioco di Squid afferma che il suo nuovo film, Killing Old People Club, sarà più “violento” della serie K-Drama

In alternativa, potremmo anche vedere Gi Hun partire per vendicarsi e fermare il gioco. Secondo il regista Hwang Dong-hyuk, non è facile sfondare le mura fortificate del gioco e quindi non sarà facile nemmeno per Gi Hun. A meno che non si accoppi con il Uomo di fronte.

A questo punto, tutto è possibile nella stagione 2. Quali sono le tue teorie?

Il post ‘Squid Game’ Twitter Handle Suggerimenti al mese di rilascio della seconda stagione: “It’s Gonna Be…” è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.