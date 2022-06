Streaming di Lightyear della Pixar online: Lightyear è su Netflix?

FARE SQUADRA – “Lightyear” di Disney e Pixar è un’avventura d’azione fantascientifica e la storia delle origini definitive di Buzz Lightyear (voce di Chris Evans), l’eroe che ha ispirato il giocattolo. La nuova storia segue il leggendario Space Ranger in un’avventura intergalattica insieme a un gruppo di ambiziose reclute (voci di Keke Palmer, Taika Waititi e Dale Soules) e il loro compagno robot Sox (voce di Peter Sohn). Nel cast si uniscono anche Uzo Aduba, James Brolin, Mary McDonald-Lewis, Efren Ramirez e Isiah Whitlock Jr. Diretto da Angus MacLane (co-regista “Alla ricerca di Dory”) e prodotto da Galyn Susman (“Toy Story That Time Forgot”) , “Lightyear” uscirà il 17 giugno 2022. © 2022 Disney/Pixar. Tutti i diritti riservati.

È finalmente giunto il momento di conoscere la storia delle origini di Buzz Lightyear. Mentre è nelle sale in questo momento, sarà Anno luce vai su Netflix quando si tratta di streaming?

In tutto quattro film e vari speciali nel mondo di Toy Story, sappiamo che Buzz Lightyear aveva una sorta di retroscena. Era l’unico giocattolo che non sapeva di essere un giocattolo, il che rendeva le cose esilarantemente difficili nel primo film.

Ora è il momento di scoprire qual è il retroscena. Buzz ha il suo film sulle origini. Anche se non è Tim Allen a fare la voce, abbiamo comunque un film divertente che porta i bambini verso l’infinito e oltre.

Il film è attualmente nelle sale. È il primo film Pixar ad andare esclusivamente al cinema dall’inizio della pandemia. Tutto il resto è andato in streaming. Alla fine andrà in streaming, ma dove sarà?

Lightyear arriverà su Netflix?

C’è una brutta notizia per coloro che vogliono guardare il film su Netflix. Anno luce non riceverà una versione Netflix. Almeno, non è il caso subito, e non riesco a capire perché Netflix finirebbe per ottenerlo.

La Pixar è di proprietà della Disney. La Disney ha la sua piattaforma di streaming. Abbiamo già visto i film Pixar diretti su Disney+, quindi non sorprende sapere che questo ultimo film all’interno del Toy Story il franchise si dirigerà su Disney+ in futuro.

Quanto tempo dovremo aspettare per il rilascio in streaming? Non è ancora facile chiamare. Dopotutto, le precedenti versioni della Pixar hanno saltato il cinema e sono andate direttamente allo streaming. Altre uscite Disney sono arrivate su Disney+ tra i 47 e gli 89 giorni dopo l’uscita nelle sale. Senza coerenza con altri spettacoli, è impossibile fare una chiamata su questo.

Anno luce arriverà su Disney+ in futuro.