Streaming Before Regret I migliori spettacoli e film in uscita da Netflix a luglio 2022

Gli spettacoli preferiti sono come bei ricordi che risiedono nel cuore del pubblico ricorda belle storie. Con il rilascio regolare di nuovi contenuti su Netflix, diventa importante per loro salutare alcuni vecchi amici. In definitiva, Netflix è uno streamer gigante che deve creare spazio per cose nuove. Ma gli abbonati tengono ancora un’ultima possibilità per guardare tutti questi spettacoli e film iconici fino a luglio 2022. Quindi organizza una festa d’addio per questi programmi con i tuoi amici e la tua famiglia e guarda tutto ciò che trovi divertente sdraiato sul tuo comodo divano questo fine settimana mentre lasceranno Netflix a luglio 2022.

Cosa lascerà Netflix a luglio 2022?

In primo luogo, in linea, abbiamo Il social network, Django Unchained, Forrest Gump, Midnight Sun e The Edge of Seventeen lasciando Netflix. Stiamo anche dicendo l’ultimo addio a film del genere spaventoso come Annabelle: Creazione, Gli sconosciuti: preda di notte, Motosega del Texas 3D e L’ossessione dentro Connecticut 2: I fantasmi della Georgia.

Piccole donne, Banana split, Ragazze del radio, Appoggiati a me, ragazza miae Amore attuale fanno anche parte dell’elenco dei film in uscita dallo streamer. Inoltre, alcuni programmi TV in partenza includono 30 Roccia e Star Trek: Deep Space Nine.

Sinossi di alcuni dei migliori contenuti da guardare su Netflix prima di partire

Il social network

Il social network è un adattamento biografico del libro di Ben Mezrich The Accidental Billionaires, con Andrew Garfield, Jesse Eisenberg, Dakota Johnson e Justin Timberlake. Il film si concentra sulla scoperta di un sito di social networking Facebook da parte di uno studente e su come questo giovane viene citato in giudizio da due gemelli che rivendicano il concetto come loro fondatore.

Django Unchained

Questo dramma americano parla di uno schiavo nero liberato alla ricerca della moglie perduta da tempo, venduta al proprietario di una piantagione che desidera salvare dalle grinfie di quest’uomo brutale. Fortunatamente, è accompagnato da un cacciatore tedesco non ortodosso, che aiuta Django a salvare sua moglie. Django Unchained è un tributo a Spaghetti Westerns e ha ricevuto due Academy Awards per la migliore sceneggiatura e interpretazione.

Sole di mezzanotte

Sole di mezzanotte è un dramma romantico del 2018 che narra la storia di un’adolescente affetta da una malattia mortale. Rimane al riparo sotto le mura della sua casa perché la luce del sole danneggia il suo corpo. Osservando dalla sua finestra per anni, si innamora di Charlie, che rimane ignaro della sua condizione genetica.

Il confine dei diciassette anni

Con Hailee Steinfeld, questa commedia per adolescenti delinea la vita di una ragazza problematica e sensibile la cui vita cambia dopo un’improvvisa rivelazione. Che la migliore amica di Nadine, Krista, stia uscendo con suo fratello maggiore, il che li trasforma in nemici. Inoltre, il dramma ha ricevuto una risposta positiva dal pubblico e dalla critica mentre ha raddoppiato i profitti dopo l’uscita.

Oltre a queste, ci sono molte storie fantastiche che attendono gli utenti di Netflix online. Vai a guardarli prima che vengano cancellati dallo streamer.

