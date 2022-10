Stream Amsterdam online: Amsterdam è su Netflix?

LONDRA, INGHILTERRA – 21 SETTEMBRE: (LR) Rami Malek, Andrea Riseborough, David O. Russell, Margot Robbie e Christian Bale partecipano alla prima europea “Amsterdam” all’Odeon Luxe Leicester Square il 21 settembre 2022 a Londra, Inghilterra. (Foto di Jeff Spicer/Getty Images)

Amsterdam è l’ultima commedia poliziesca ad arrivare al cinema. Il film di Christian Bale arriverà su Netflix? Dove verrà trasmesso in streaming online?

Ci sono alcuni film fantastici da vedere in questo momento. Amsterdam è quello che è appena uscito nei cinema ed è perfetto per i fan di film come Il trambusto americano. C’è un omicidio da risolvere, ma c’è anche una grande quantità di commedia nel mix.

Questo film è molto vagamente basato su una storia vera. Ambientato negli anni ’30, un gruppo di amici si imbatte in un corpo assassinato. Ora devono capire chi è stato mentre scappavano dalla polizia. Dopotutto, sono diventati i principali sospettati dell’omicidio, ma non l’hanno fatto… vero?

Non aiuta che questo sia un omicidio di alto profilo. Il senatore degli Stati Uniti Bill Meekins è morto e tutti vogliono la testa di qualcuno su un piatto per questo.

Dove guardare in streaming Amsterdam online

Ti consigliamo di andare al cinema a guardare questo. Ne varrà la pena. Quindi vorrai guardarlo non appena si dirige verso una piattaforma di streaming. Questo è uno che potrai guardare più e più volte.

La domanda è dove andrà il film di Christian Bale. Sarai in grado di guardare Amsterdam su Netflix?

Abbiamo delle brutte notizie. Questo non è un film che andrà su Netflix. È un film dei 20th Century Studios e questi film si dirigono su due diverse piattaforme di streaming. Piace Morte sul Nilostiamo guardando Amsterdam andando a Hulu e HBO Max tra pochi mesi.

Ciò non significa che Netflix non otterrà mai il rilascio. I film dei 20th Century Studios alla fine si dirigono su altre piattaforme di streaming, quindi terremo d’occhio questo, ma ci vorranno alcuni anni.

Resta sintonizzato per quando Amsterdam arriverà su Netflix in futuro.