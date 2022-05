Strani nuovi mondi su Netflix?

Gli abbonati Netflix possono scoprire cosa Star Trek: Strani Nuovi Mondi ha da offrire in ciascuna delle sue eccellenti voci? Continua a leggere per scoprire le risposte e altro!

Non è mai stato un momento migliore per essere un Star Trek fan perché ci sono stati una miriade di nuovi spettacoli per i quali Trekkies ha goduto, incluso Picard, Lower Decks, Discoverye l’entusiasmante impresa Strani nuovi mondi. La serie funge da prequel di Star Trek: La serie originale e segue l’equipaggio della USS Enterprise al comando del capitano Pike.

Strani nuovi mondi ha un cast solido, incluso Negli umani star Anson Mount come Pike e X-Men l’attrice Rebecca Romijn come numero uno. Ethan Peck torna anche nel ruolo dell’icona del franchise Spock. Questi talentuosi giocatori sono stati scelti da queste parti per la prima stagione di Scopertae dopo un’accoglienza positiva da parte dei fan, sono stati riportati per portare il pubblico Strani nuovi mondi.

La serie ha avuto un buon riscontro tra i fan e la critica. Tra i consensi universali il Star Trek la serie ha guadagnato, il più impressionante viene dal suo punteggio perfetto su Rotten Tomatoes che si solidifica Strani nuovi mondi come un affare imperdibile per i fan del franchise, del genere fantascientifico e dei grandi contenuti per il piccolo schermo.

Star Trek: Strange New Worlds è disponibile su Netflix?

La potenza dello streaming non ha mostrato alcuna prova di avere paura di andare audacemente dove nessun altro streamer è mai arrivato prima, e portare tutti i tipi di contenuti avvincenti è sempre la missione. Detto questo, dovrebbe essere noto che alcune avventure non fanno il taglio, e sembrerebbe che Star Trek: Strani Nuovi Mondi non è disponibile su Netflix senza piani noti che la situazione cambi a breve.

Ci sono molte altre eccellenti alternative per i fan di qualsiasi cosa di fantascienza. Alcune scelte stellari pronte per lo streaming ora includono Perso nello spazio, lontano, un’altra vita, e Il mare silenziososolo per citarne alcuni.

Dove puoi trasmettere in streaming Star Trek: Strange New Worlds

Star Trek: Strani Nuovi Mondi è disponibile esclusivamente per gli abbonati su Paramount +. Si unisce a una formazione che include Il sindaco di Kingstown, 1883, Il male, e Alone.

Puoi dare un’occhiata al trailer qui sotto:

starai a guardare? Star Trek: Strani Nuovi Mondi?