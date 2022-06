‘Stranger Things’ vs ‘Obi-Wan Kenobi’: chi ha vinto la guerra degli ascolti?

Siamo a una settimana dalla grande battaglia tra Obi-Wan Kenobi e Cose più strane in uscita contemporaneamente rispettivamente su Disney+ e Netflix, ma chi sta vincendo la guerra finora? Utilizzando più metriche di diversi fornitori, possiamo darti un’idea.

Nessuno dei due spettacoli richiede alcuna introduzione a questo punto. Stranger Things è uno dei più grandi spettacoli di Netflix nella sua storia, forse solo il secondo o il terzo dopo artisti del calibro di Bridgerton o Rapina di denaro.

Obi-Wan Kenobi si basa sulla proprietà intellettuale di Star Wars della Disney che riporta alcuni dei personaggi più iconici dell’universo in una nuova serie limitata che colma alcuni dei divari tra l’Episodio 3 e l’Episodio 4.

Per contesto, Netflix è seduto a 222 milioni di abbonati in tutto il mondo mentre Disney+ a febbraio è seduto a 129,8 milioni di abbonati.

Ora un’importante distinzione da fare qui è che Kenobi e Stranger Things, sebbene rilasciati contemporaneamente il 27 maggio, hanno programmi di rilascio molto diversi nei prossimi mesi. Kenobi ha rilasciato i suoi primi due episodi il 27 maggio con nuovi episodi in uscita settimanalmente fino al 22 giugno. Netflix ha rilasciato gli episodi 1-7 e prevede di rilasciare il resto del volume 2 a luglio 2022.

Valutazioni ufficiali di Netflix e Disney

Cominciamo con ciò che le società reali dietro ogni spettacolo hanno rilasciato finora.

Per Netflix, Cose più strane la stagione 4 è stata un record per Netflix, riuscendo ora a portare il riconoscimento di essere “il più grande weekend in anteprima di sempre per uno show televisivo in lingua inglese su Netflix”.

Ha ottenuto 286,79 milioni di ore visualizzate a livello globale nei primi tre giorni su Netflix.

Disney+ non è neanche lontanamente così trasparente come lo è attualmente Netflix.

Invece, i punti vendita hanno ricevuto un comunicato stampa dalla Disney il 31 maggio in cui si affermava che lo spettacolo su Disney+ ha avuto il “più grande weekend di apertura per qualsiasi Disney+ Original” con il loro account Twitter che aggiungeva che la dichiarazione è “basata sulle ore trasmesse in streaming in un weekend di apertura”.

Sebbene la Disney non abbia rilasciato il numero esatto di ore, è quasi sicuramente significativamente inferiore a Netflix. Questo risale al fatto che Cose più strane è stato rilasciato con oltre 7 ore di contenuti rispetto alla durata di Kenobi per gli episodi 1 e 2 che è inferiore a 2 ore.

Secondo FlixPatrol, entrambi i rispettivi spettacoli stanno dominando i primi 10 in tutto il mondo. Dal 3 giugno, Kenobi è il numero 1 in tutti i paesi Disney+. Cose più strane rimane il numero 1 nella maggior parte dei paesi.

SambaTV ha Cose più strane Battendo Obi-Wan Kenobi

Nei primi quattro giorni, SambaTV riporta che Stranger Things ha superato Obi-Wan Kenobi di poco meno di 800.000 famiglie con 2,9 milioni trasformate in Cose più strane e 2,1 milioni per Kenobi.

Questi numeri si applicavano solo agli Stati Uniti.

Per fare un confronto da parte di Netflix, SambaTV ha registrato 3 milioni di visualizzazioni Il progetto Adam nel primo fine settimana mentre Bridgerton la stagione 2 ha raggiunto 1,6 milioni nei primi quattro giorni su Netflix.

Da parte di Disney+, il numero di Kenobi si confronta con 1,8 milioni nei primi 5 giorni per Cavaliere della Luna e 2,5 milioni per Diventando rosso.

Stranger Things vince la prima settimana su MovieMeter di IMDb

Nel grafico generale di IMDb MovieMeter (un grafico che tiene traccia del traffico in entrata verso le rispettive pagine IMDb per programmi e film) Cose più strane posiziona n. 1 per la sua prima settimana contro n. 3 per Obi-Wan Kenobi insieme a Top Gun: Maverick battendo Kenobi per il numero 2.

Kenobi è naturalmente al secondo posto quando si guardano le classifiche dei contatori di film solo per i programmi TV. Netflix domina la top 5 oltre a Stranger Things Meglio chiamare Saulo (Netflix ha una distribuzione internazionale) classifica #3, Amore, morte e robot classifica quarto e L’avvocato Lincoln completando l’elenco al numero 5.

L’interesse di Google per Stranger Things è quasi il doppio di quello di Obi-Wan Kenobi

Guardare Google Trends è un altro buon indicatore di quanto bene uno spettacolo stia attingendo allo spirito del tempo.

In quale caso, Cose più strane sta attualmente vincendo la gara a livello globale con poco meno del doppio dell’interesse di ricerca. Stiamo usando l’argomento di Cose più strane stagione 4 in Google Trends.

Parrot Analytics suggerisce che Stranger Things sta vincendo ora, ma Obi-Wan Kenobi potrebbe vincere a lungo termine

Misurando quanto sia richiesto uno spettacolo in tutto il mondo, Parrot Analytics lo suggerisce Cose più strane è stato di tendenza sopra Kenobi per un bel po’ di tempo con oltre 200 volte la domanda di uno spettacolo medio rispetto a 80x+ di Kenobi.

Parrot Analytics suggerisce, tuttavia, che sebbene Stranger Things sia in vantaggio ora, il rilascio settimanale dell’episodio di Kenobi potrebbe significare che ha le gambe a lungo termine. Rispetto alla stagione 3 di Cose più strane, Wanda Vision non è arrivato al più grande degli inizi, ma ha lentamente guadagnato slancio di settimana in settimana Cose più strane la domanda è diminuita drasticamente con il passare del tempo.

Ovviamente, la stagione 4 di Stranger Things uscirà in un modo leggermente diverso, quindi sarà interessante vedere se il divario di oltre un mese tra i volumi 1 e 2 ha lo stesso schema della stagione 3.

TV Time di Whip Media suggerisce che gli spettatori americani hanno scelto Stranger Things rispetto a Obi-Wan

TV Time, un’app per il monitoraggio di film e programmi TV per i consumatori, compila un rapporto settimanale dei più grandi programmi e film e in base ai paesi che servono (Stati Uniti, Regno Unito, Spagna, Francia, Italia, Germania e Brasile) tutti loro avevano Cose più strane al primo posto.

Come con la maggior parte del tracciamento TV o app di questa natura, ci sono alcuni difetti intrinseci nei loro dati, ma quando vengono utilizzati per creare un unico pezzo di un puzzle generale, possono essere molto complementari.

Infine, ReelGood, un’app di ricerca per servizi di streaming è uno degli unici provider che abbiamo visto che ha inserito Obi-Wan Kenobi sopra SCose estranee.

I 10 migliori programmi TV e film disponibili in streaming (5/26-6/01), per @reelgoodapp. 1. #TopGun2. #ObiWan 3. #StrangerThings 4. #TheLostCity5. #L’avvocato di Lincoln6. #BetterCallSaul7. #SonicMovie2 8. #Animali Fantastici 39. #NightSky10. #ChipnDale — Brandon Katz (@Great_Katzby) 3 giugno 2022

Abbiamo perso qualche fonte di dati sulla lotta tra Obi-Wan Kenobi e Cose più strane?