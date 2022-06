Stranger Things stagione 5 per esplorare le origini del Sottosopra

È difficile credere che siamo in quattro stagioni Cose più strane, e non sappiamo molto di Upside Down. Bene, questo sta per cambiare! Ma dovremo aspettare ancora un po’ prima di ottenere risposte alle domande che ci siamo posti dall’inizio della serie.

Ross e Matt Duffer, noti anche come i Duffer Brothers e creatori del successo di Netflix, hanno recentemente parlato con Variety. Le due anticipazioni condivise su quando alcune delle nostre domande riceveranno risposta.

Una delle tante domande è: come funziona Upside Down? Secondo i fratelli, la stagione 5 approfondirà tutto!

La quinta stagione di Stranger Things esplora le origini di Upside Down

The Duffers ha detto che la stagione 4, volume 2, entrerà in alcuni dei misteri che ruotano nella dimensione alternativa, ma la maggior parte di come funziona tutto sarà davvero l’obiettivo principale della quinta e ultima stagione.

Quando e come è stato creato Upside Down? Esiste solo una versione alternativa di Hawkins o esistono dimensioni parallele di altre città o paesi in tutto il mondo? Sono molto curioso delle sue origini. Entreremo anche nella gerarchia: chi è più potente, il Mind Flayer o Vecna? Il cattivo della stagione 2/3 è ancora in circolazione?

Una grande domanda della stagione 4 è stata se El ha creato il Sottosopra dopo quella rivelazione nell’ultimo episodio del volume 1. O ha semplicemente inviato 001 attraverso il mondo esistente? E perché mandarlo lì lo ha creato nel mostro che è ora? Come ha ottenuto così tanto potere – è perché era già nato con delle abilità? C’è ancora molto da chiarire qui.

Ci sono state molte rivelazioni scioccanti nel volume 1 della stagione 4 e un grande mistero inspiegabile è che Upside Down è congelato nel tempo. Bloccato il giorno in cui Will è scomparso per l’esattezza. Perché questo è così significativo e cosa ha a che fare con tutto il resto? I Duffer hanno detto che lo scopriremo la prossima stagione.

C’è ancora così tanto da imparare e sembra che lo faremo proprio nella stagione 5! Non può venire abbastanza velocemente. Se vuoi vedere la risposta completa dei fratelli Duffer, vai avanti fino alle 19:44 o guarda sotto al momento giusto.

Quali sono alcune delle tue domande sul Sottosopra? Hai qualche teoria sulla dimensione alternativa? Fateci sapere che ne pensate nei commenti!

Cose più strane la stagione 4 parte 2 arriva venerdì 1 luglio su Netflix.