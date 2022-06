COSE STRANE. (Da sinistra a destra) Maya Hawke come Robin Buckley, Joseph Quinn come Eddie Munson, Natalia Dyer come Nancy Wheeler e Joe Keery come Steve Harrington in STRANIERI COSE. Cr. Per gentile concessione di Netflix © 2022

Cose più strane la prima parte della stagione 4 si è conclusa con alcuni cliffhanger e alcune rivelazioni scioccanti. Nancy è ancora sottosopra e sotto l’incantesimo di Vecna. Henry Creel è la guardia di laboratorio di Hawkins Peter Ballard, che è 001, che è anche Vecna! E Eleven o ha creato il Sottosopra o ha aperto un cancello prima di quanto pensassimo. Non è ancora chiaro al 100%. Si spera che questo avrà una risposta direttamente nel volume 2.

Una rivelazione interessante che ci fa girare le ruote nella testa è il fatto che l’Upside Down è in realtà congelato nel tempo. È bloccato il 6 novembre 1983, il giorno in cui Will è scomparso nella prima stagione. Nancy lo scopre quando vede che le voci del suo diario nella dimensione alternativa si fermano a quella data.

Dal momento che El ha inviato 001 al Sottosopra anni prima che Will venisse preso, sappiamo che il mondo pieno di mostri esiste almeno da così tanto tempo. Allora qual è il significato di quella data specifica? Non ci resta che attendere la prossima stagione per scoprirlo!

Stranger Things stagione 5 per affrontare il motivo per cui Upside Down è congelato nel tempo

In una recente intervista con Variety, Matt e Ross Duffer, alias i Duffer Brothers, hanno rivelato che la quinta stagione si tufferà nella tradizione di Upside Down. Ciò include come funziona, qual è la gerarchia dei mostri e tutte le altre domande che ci siamo posti su come funziona quest’altra dimensione inquietante.

Una delle nostre più grandi domande della stagione 4 è perché il mondo alternativo è congelato nel tempo e perché, in particolare, il giorno in cui Will è scomparso. Bene, i Duffer hanno condiviso che c’è una ragione per questo, e sfortunatamente non verrà risolto negli ultimi due episodi in arrivo. Il tempo congelato e il suo significato giocheranno un ruolo nella stagione 5 e in ciò che hanno pianificato per quella storia. Puoi cogliere la loro risposta intorno al timestamp 23:14, che abbiamo convenientemente condiviso di seguito.

Hai qualche teoria? Perché pensi che l’Upside Down sia bloccato nel giorno in cui Will è scomparso? Fateci sapere che ne pensate nei commenti!

Cose più strane il volume 2 della stagione 4 esce venerdì 1 luglio su Netflix.