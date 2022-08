Stranger Things stagione 5 e 5 spettacoli Netflix con le ultime stagioni in arrivo

Alcuni dei nostri programmi Netflix preferiti hanno presto le ultime stagioni sullo streamer e non siamo pronti a salutarci. Ci sono anche alcuni buoni programmi Netflix con stagioni finali che non hanno ancora date di uscita, ma dovrebbero arrivare su Netflix entro i prossimi due anni. Ovviamente stiamo parlando di Cose più strane stagione 5.

È sempre difficile lasciare andare uno spettacolo quando hai investito così tanto tempo a guardare ogni singola stagione. Diventi così coinvolto nei personaggi e nella storia che non puoi immaginare di non vedere lo spettacolo tornare. Ma, sfortunatamente, tutte le cose belle devono finire.

Ti stai chiedendo quali programmi Netflix hanno le ultime stagioni in uscita? Se è così, ti abbiamo coperto! Di seguito, abbiamo condiviso un elenco di sei programmi Netflix con le ultime stagioni in arrivo.

Spettacoli Netflix con le ultime stagioni in arrivo

Inizieremo la lista con la popolare serie di fantascienza, Cose più strane.

Stranger Things stagione 5

Cose più strane la stagione 4 è stata presentata in anteprima su Netflix in due lotti e, ancora una volta, è stata una stagione di successo. La gente sta ancora parlando di tutto quello che è successo nella quarta stagione ed è passato più di un mese da quando gli ultimi due episodi sono usciti. Non c’è dubbio Cose più strane è la migliore serie originale Netflix. Questo è il motivo per cui sarà così difficile lasciare andare la serie di fantascienza quando Cose più strane gocce di stagione 5. Cose più strane la stagione 5 è stata annunciata a febbraio 2022, ma non abbiamo ancora una data di uscita. Tuttavia, la nostra migliore previsione di uscita per la quinta e ultima stagione sarebbe nel 2024. David Harbour ha detto a GQ che pensa che inizieranno le riprese Cose più strane stagione 5 il prossimo anno e che probabilmente uscirà “a metà del 2024”.

Locke e Key stagione 3

Locke e chiave la stagione 3 scende sugli account Netflix di tutti il ​​10 agosto. Quando lo spettacolo è stato rinnovato per una terza stagione nel 2020, lo streamer non ha menzionato che sarebbe stata l’ultima stagione. Ma nell’aprile 2022, Netflix ha fatto l’annuncio e non possiamo credere che mancano solo pochi giorni per dire addio alla famiglia Locke e alle loro chiavi magiche. A differenza delle stagioni precedenti, ci sono otto episodi nella terza e ultima stagione. Onestamente, fa schifo che l’ultima stagione abbia solo otto episodi rispetto ai soliti 10 dello show. Tuttavia, finché la serie è ben conclusa, immagino che vada tutto bene.

Dead to Me stagione 3

Morto per me la stagione 3 uscirà su Netflix in autunno. È passato molto tempo, ma presto vedremo la serie drammatica sui nostri schermi per l’ultima volta. Netflix non ha ancora annunciato la data di uscita ufficiale, ma speriamo che lo streamer lo faccia presto. Incrociamo le dita sul fatto che lo spettacolo uscirà a settembre. Chissà come andranno a finire le cose per Jen e Judy (Christina Applegate e Linda Cardellini). Ci assicureremo di condividere la data di rilascio ufficiale una volta annunciata.

Riunione di famiglia stagione 3

Riunione di famiglia è una delle poche sitcom ancora in streaming su Netflix. Nell’ottobre 2021, Netflix ha rinnovato la sitcom per famiglie per una terza e ultima stagione composta da 10 episodi. La commovente serie per famiglie vede protagonisti Tia Mowry, Anthony Alabi, Talia Jackson, Isaiah Russell-Bailey, Cameron J. Wright, Jordyn Raya James e Loretta Devine. La produzione è terminata Riunione di famiglia stagione 3 a giugno, ma non abbiamo ancora una data di uscita. Tuttavia, dovrebbe arrivare su Netflix entro la fine del 2022.

Manifestazione stagione 4

Manifesto è stato ripreso da Netflix nell’agosto 2021 per la quarta e ultima stagione dopo che la NBC ha cancellato la serie drammatica. Lo streamer ha dato Manifesto stagione 4 ben 20 episodi, che saranno divisi in due parti. La produzione della prima metà degli episodi è terminata nell’aprile 2022, quindi la parte 1 dovrebbe essere rilasciata entro la fine del 2022. Speriamo che la prima parte venga rilasciata a novembre, ma nulla è stato confermato. Naturalmente, puoi contare su di noi per condividere la data di uscita una volta che Netflix lo annuncerà.

Non ho mai avuto stagione 4

Non l’ho mai fatto la stagione 3 non è ancora uscita, ma Netflix è andato avanti e ha rinnovato la serie per adolescenti per la sua ultima stagione a marzo 2022. La quarta e ultima stagione sarà presentata in anteprima nel 2023. Sembra che la produzione su Non l’ho mai fatto la stagione 4 si è conclusa il 3 agosto, secondo Maitreyi Ramakrishnan. Sarà un giorno triste quando uscirà la quarta stagione, quindi assicurati di avere una scatola di fazzoletti accanto a te. Potresti anche voler guardare l’ultima stagione con un caro amico. Una volta che la data di uscita ufficiale per Non l’ho mai fatto la stagione 4 è annunciata, sarai il primo a saperlo.

