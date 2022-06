Stranger Things stagione 4 volume 2 per affrontare la sessualità di Will Byers

Per alcune stagioni, la sessualità di Will Byers è stata un argomento di discussione popolare tra i fan di Cose più strane. I creatori della serie Matt e Ross Duffer hanno recentemente confermato che l’argomento sarà affrontato Cose più strane stagione 4 volume 2.

I fan hanno iniziato a chiedersi se Will potesse far parte della comunità LGBTQIA+ nella sua seconda stagione (la sua prima vera stagione sullo schermo, considerando che ha trascorso la maggior parte della prima stagione bloccato sottosopra). È uno degli unici personaggi dello show a non avere mai un interesse amoroso e, a differenza dei suoi migliori amici Mike, Dustin e Lucas, Will non ha mai avuto una ragazza.

Le teorie “Will is gay” sono cresciute solo dopo la prima di Cose più strane stagione 4 volume 1 in cui l’atteggiamento di Will nei confronti di Mike implicava che avesse una cotta per il suo amico di lunga data. Il cast ha anche anticipato la possibilità di un triangolo amoroso tra Mike, Will e Eleven.

Stranger Things: Will Byers è gay?

Will sta ancora scoprendo la sua sessualità e non si è ancora etichettato, ma lo spettacolo ha ampiamente accennato al fatto che fosse qualcosa di diverso dall’etero. In un’intervista con Variety, l’attore di Will, Noah Schnapp, ha parlato dell’orientamento del suo personaggio e ha detto che sentiva che era “all’altezza dell’interpretazione del pubblico”.

Mi sento come se non lo affrontassero mai o dissero apertamente come sta Will. Penso che sia questo il bello, che dipende solo dall’interpretazione del pubblico, se Will si rifiuta di crescere e cresce più lentamente dei suoi amici, o se è davvero gay.

Comprensibilmente, i fan erano frustrati da quel tipo di non risposta, che sembra simile al modo in cui la Disney ha gestito i loro personaggi gay nel corso degli anni, essenzialmente con momenti da sbattere le palpebre o battute usa e getta che può essere accennare a qualcosa di più.

Ma sento che possiamo ridurre un po’ i Duffer Brothers, dato che hanno introdotto un vero personaggio lesbico la scorsa stagione con l’introduzione di Robin. Robin non è ancora “out”, ma ha discusso della sua sessualità in termini più sfacciati di Will, quindi non è che lo show sia completamente privo di rappresentazioni gay.

Cosa possiamo aspettarci da Will Byers in Stranger Things stagione 4 volume 2?

Durante la chat con TVLine, i Duffer Brothers hanno detto che non avrebbero confermato se il personaggio di Schnapp fosse ancora gay poiché l’intera stagione non è stata rilasciata, ma hanno assicurato ai fan che se guardano gli ultimi due episodi di Cose più strane stagione 4, otterranno risposte in un modo o nell’altro. Presumo che finalmente scopriremo cosa ha dipinto Will per Mike nel volume 2 e forse questo ci darà il nostro più grande indizio!

Ecco cosa ha detto Ross Duffer in merito:

Abbiamo archi narrativi e abbiamo archi narrativi. Come ci siamo strutturati [the season], abbiamo pubblicato i primi due atti di questa storia. L’atto finale, che è costituito dagli ultimi due episodi, risolve molte cose, sia il personaggio che la storia, e poi alcune di esse si preparano anche per la nostra ultima stagione.

Cose più strane il volume 2 della stagione 4 uscirà il 1 luglio. La prima metà dell’ultima stagione è ora disponibile su Netflix.