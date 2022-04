Stranger Things stagione 4 volume 2 non arriverà su Netflix a maggio 2022

COSE STRANE. (Da sinistra a destra) Joe Keery come Steve Harrington, Maya Hawke come Robin Buckley, Sadie Sink come Max Mayfield e Gaten Matarazzo come Dustin Henderson in COSE STRANE. Cr. Per gentile concessione di Netflix © 2022

Siamo così eccitati Cose più strane stagione 4, e sono sicuro che lo sei anche tu! Abbiamo aspettato quasi tre anni per il ritorno della serie Netflix di successo e il momento è quasi arrivato!

Per aiutarci a eccitarci, il servizio di streaming ha finalmente rilasciato il trailer di questa stagione, abbiamo un nuovo mostro, Vecna ​​(che è molto spaventoso!), e nel complesso la stagione sarà solo più oscura con il nostro piccolo eroe preferito Undici in lei stato più oscuro. Preparatevi amici miei!

La buona notizia è che lo sappiamo Cosa stranaIl volume 1 della stagione 4 arriverà il 27 maggio. Quindi, la seconda metà della stagione non arriverà il mese prossimo, ma almeno avremo un po’ dei nostri Cose più strane aggiustare il mese prossimo. Quindi quando possiamo aspettarci che la storia continui? Abbiamo anche questa risposta!

Stranger Things stagione 4 volume 2 a luglio

Anche se c’è un po’ di attesa tra le due parti della stagione, non sarà molto lunga. Cose più strane il volume 2 della stagione 4 scende su Netflix il 1° luglio. Quindi le due parti sono a distanza di poche settimane l’una dall’altra.

Sappiamo che questa stagione avrà un totale di nove episodi. Netflix non ha chiarito come hanno diviso gli episodi nei due volumi. La divisione più logica sarebbe 5 e 4 o 4 e 5. È un po’ strano che la piattaforma di streaming non abbia rilasciato queste informazioni.

Non importa dove finisca la prima parte, però, sono sicuro che ci ritroveremo con un enorme cliffhanger! Quei fratelli Duffer sicuramente sanno come tenerci nel palmo delle loro mani.

La fine della serie purtroppo è vicina. Netflix aveva precedentemente annunciato che lo spettacolo è stato rinnovato per una quinta e ultima stagione. Quindi i nostri addii stanno arrivando. Ma adesso godiamoci il viaggio, ed eccolo qui Cose più strane finalmente torna molto presto!

