Stranger Things stagione 4 vol. Età di 1 personaggio: quanti anni hanno?

Stranger Things stagione 4 vol. 1 è in pieno svolgimento! Dopo quasi tre anni di pausa, la popolare serie di fantascienza è tornata su Netflix il 27 maggio e molti avrebbero notato che il cast sembra molto diverso al giorno d’oggi, rispetto ai loro personaggi con la faccia da bambino nelle stagioni dalla 1 alla 3. Ma c’è da aspettarselo con il salto temporale, giusto? GIUSTO?

Bene… potresti essere sorpreso di apprendere che il salto temporale non è stato così lungo, e anche se il cast di Cosa stranas è cresciuto, i loro personaggi nello show sono stati alterati.

Secondo la sinossi ufficiale di Stranger Things stagione 4sono passati solo “sei mesi dal Battaglia di Starcourt”, nella stagione 3. Quindi quanti anni farebbero i loro personaggi?

I membri del cast principale dello show avevano appena 11 anni quando hanno iniziato a girare le scene per lo show di Netflix e li abbiamo visti crescere insieme alla serie. Ma lo farai ancora probabilmente rimarrai scioccato nell’apprendere quanti anni dovrebbero avere nello show.

Ecco quanti anni hanno i membri del cast Cose più strane sono, rispetto all’età dei personaggi che interpretano nella quarta stagione dello spettacolo.

Quanti anni hanno i personaggi di Stranger Things stagione 4 vol.1?

In un’intervista prima dell’uscita della nuova stagione, Millie Bobby Brown è rimasta scioccata nell’apprendere quanti anni ha il suo personaggio, Undici, nello show. Quando l’intervistatore gli ha chiesto cosa possono aspettarsi i fan dello show dai loro personaggi in questa stagione, Noah Schnapp si è lanciata in una spiegazione prima di essere interrotta da Millie che si chiede se Will sia più grande di lei.

Ciò ha portato Millie Bobby Brown a confessare di non sapere “quanti anni ha Eleven” e, sebbene inizialmente credesse che i ruoli che interpretano sarebbero stati un riflesso approssimativo di quanti anni hanno nella vita reale, è rimasta sorpresa nell’apprendere che il suo personaggio ha in realtà 14 anni, rispetto ai suoi 18 anni nella vita reale! Guarda l’intervista qui sotto!

Quindi quanti anni ha il resto del cast rispetto ai loro personaggi?