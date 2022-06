Stranger Things stagione 4 parte 2 ora di rilascio (per fuso orario)

COSE STRANE. (Da sinistra a destra) Eduardo Franco come Argyle, Noah Schnapp come Will Byers, Finn Wolfhard come Mike Wheeler e Charlie Heaton come Jonathan Byers in COSE STRANE. Cr. Per gentile concessione di Netflix © 2022

Sembra che sia stato contemporaneamente per sempre e solo un minuto fa la prima metà di Cose più strane la stagione 4 è uscita su Netflix. Ora, dopo poco più di un mese di attesa, potremo finalmente vedere gli ultimi due episodi di grandi dimensioni della stagione. Cose più strane la stagione 4, parte 2, arriverà su Netflix venerdì 1 luglio.

Quando riprenderemo con il secondo volume, probabilmente vedremo un’epica resa dei conti tra Eleven e Vecna, con il resto degli amici di Eleven che assisteranno, ovviamente. Gli ultimi due episodi dureranno per ben quattro ore, il che è abbastanza folle per uno show televisivo. È un po’ come goderci un’epopea Cose più strane film, quindi non mi lamento!

Considerando quanto siamo tutti impazienti di guardare il finale e vedere quale dei nostri personaggi preferiti sopravvive per vedere la quinta e ultima stagione, affrontiamo a che ora puoi ufficialmente iniziare a guardare questo venerdì.

Stranger Things stagione 4 parte 2 tempo di rilascio

Gli ultimi due episodi di Cose più strane la stagione 4 verrà rilasciata simultaneamente negli Stati Uniti a mezzanotte PT o alle 3:00 ET. Se vivi nel fuso orario centrale, il secondo volume inizierà lo streaming alle 2:00 CT.

Dato che gli episodi finali durano quasi 4 ore, potresti semplicemente voler aspettare fino al fine settimana quando puoi rilassarti e divertirti piuttosto che provare a stipare tutto dopo mezzanotte!

La seguente guida ti dirà esattamente a che ora Cose più strane la stagione 4 parte 2 uscirà dove vivi.

Hawaii: Giovedì 30 giugno alle 21:00 HST

Giovedì 30 giugno alle 21:00 HST Alaska: Giovedì 30 giugno alle 23:00 AKDT

Giovedì 30 giugno alle 23:00 AKDT Costa occidentale degli Stati Uniti: 12:00 PT di venerdì 1 luglio

12:00 PT di venerdì 1 luglio Tempo di montagna: 1:00 MT di venerdì 1 luglio

1:00 MT di venerdì 1 luglio Midwest degli Stati Uniti: 2:00 CT di venerdì 1 luglio

2:00 CT di venerdì 1 luglio Costa orientale degli Stati Uniti: 3:00 ET di venerdì 1 luglio

3:00 ET di venerdì 1 luglio Brasile: 4:00 BRT di venerdì 1 luglio

4:00 BRT di venerdì 1 luglio Inghilterra: 8:00 BST di venerdì 1 luglio

8:00 BST di venerdì 1 luglio Francia: 9:00 CEST di venerdì 1 luglio

9:00 CEST di venerdì 1 luglio Germania: 9:00 CEST di venerdì 1 luglio

9:00 CEST di venerdì 1 luglio Italia: 9:00 CEST di venerdì 1 luglio

9:00 CEST di venerdì 1 luglio Spagna: 9:00 CEST di venerdì 1 luglio

9:00 CEST di venerdì 1 luglio Israele: 10:00 IDT di venerdì 1 luglio

10:00 IDT di venerdì 1 luglio Sud Africa: 9:00 SAST di venerdì 1 luglio

9:00 SAST di venerdì 1 luglio Dubai, Emirati Arabi Uniti: 11:00 GST di venerdì 1 luglio

11:00 GST di venerdì 1 luglio India: 12:30 IST di venerdì 1 luglio

12:30 IST di venerdì 1 luglio Corea del Sud: 16:00 KST di venerdì 1 luglio

16:00 KST di venerdì 1 luglio Giappone: 16:00 KST di venerdì 1 luglio

16:00 KST di venerdì 1 luglio Sydney, Australia: 17:00 AEST di venerdì 1 luglio

Non vedi l’ora che arrivi il gran finale di Cose più strane stagione 4?

Puoi rivisitare Cose più strane stagione 4 parte 1 in questo momento su Netflix.