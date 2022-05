Stranger Things stagione 4 parte 2 non arriverà a giugno 2022

Dopo quasi tre anni di attesa, Cose più strane i fan possono finalmente rallegrarsi per l’arrivo della stagione 4 su Netflix. Bene, la maggior parte. Come già sapevamo, Netflix ha diviso la stagione 4 in due parti. Il primo volume è stato rilasciato a maggio e Cose più strane la stagione 4 parte 2 arriverà entro la fine dell’estate.

La nuova stagione è letteralmente più grande e migliore che mai, con nove episodi totali che superano l’ora di durata. È un ottimo rapporto qualità-prezzo se si considera quanto tempo abbiamo dovuto aspettare per l’uscita di questi episodi.

Nel primo volume della nuova stagione, la banda si trova ad affrontare un nuovo mostro noto come Vecna, e mentre combattono contro l’ultima minaccia del Sottosopra, scoprono così tanti nuovi dettagli chiave sulle origini del Sottosopra stesso.

Sfortunatamente, la grande conclusione della stagione 4 non sarà rivelata a giugno 2022. Cose più strane la stagione 4, parte 2, non è stata inclusa nell’elenco completo di Netflix di nuovi spettacoli e film in uscita per il mese, ma la buona notizia è che non abbiamo una lunga attesa davanti a noi.

Stranger Things stagione 4 parte 2 data di uscita

Dopo l’uscita dei primi sette episodi il 27 maggio, Cose più strane la stagione 4, parte 2, verrà rilasciata venerdì 1 luglio. Netflix ha deciso di dividere la stagione in due volumi a causa della lunghezza degli episodi, che come affermato in precedenza è di oltre un’ora per episodio.

Cose più strane la stagione 4 parte 2 conterrà due episodi. Ovviamente, questo è un numero non convenzionale di episodi da pubblicare in una “metà” di una stagione, ma l’episodio 8 si avvicina a un’ora e mezza, mentre il nono e l’ultimo episodio arriva a 2 ore e 30 minuti.

Ma il secondo volume della stagione 4 non è tutto Cose più strane i fan devono aspettare. Netflix ha già rinnovato la serie per la stagione 5, che sarà l’ultima stagione. Sebbene i Duffer Brothers abbiano promesso che la pausa tra le stagioni 4 e 5 non sarà lunga quanto le stagioni 3 e 4, non è ancora chiaro quando la stagione cadrà.

Resta sintonizzato per saperne di più Cose più strane notizie, aggiornamenti e spoiler da Netflix Life!