Stranger Things stagione 4 parte 2 ha un nuovo trailer (e non stiamo bene)

Dal momento Cose più strane la stagione 4 parte 1 ha debuttato il 27 maggio, i fan hanno contato alla rovescia con ansia i giorni fino all’arrivo della parte 2 il 1 luglio – e comprensibilmente.

La prima parte della stagione si è conclusa con uno degli episodi più intensi della stagione. Abbiamo visto Joyce e Hopper finalmente riunirsi. La vita di Nancy era in bilico nel Sottosopra. Oh, e come potremmo dimenticare la svolta più grande dell’episodio quando è stato rivelato che Vecna ​​era Uno, era anche il presunto figlio morto di Victor Creel, Henry, e che Undici era responsabile di averlo intrappolato nel Sottosopra!

Dal momento in cui l’episodio 7 è diventato nero, i fan hanno atteso con ansia l’arrivo degli ultimi due episodi della stagione. La speculazione è dilagante su cosa aspettarsi, ma se l’ultima Cose più strane il trailer della stagione 4, parte 2, è indicativo, siamo pronti per la folle corsa finale.

Guarda il nuovo trailer della seconda parte della stagione 4 di Stranger Things

Davanti a Cose più strane Stagione 4 parte 2 uscita il 1 luglio, Netflix ha debuttato il trailer ufficiale per il volume 2 e, dobbiamo avvertirvi, le cose non stanno andando bene per i nostri cittadini preferiti di Hawkins.

Guarda il nuovo Cose più strane trailer qui sotto:

Nel nuovo trailer, Netflix esalta l’incombente battaglia finale con Venca in un nuovo potente trailer ambientato contro l’inno della prima parte, “Running Up That Hill”. Nello spot di quasi 2 minuti, vediamo artisti del calibro di Steve, Robin, Eddie, Dustin, Lucas, Max, Nancy e Eleven che si preparano a entrare in guerra con Vecna ​​nella speranza di porre fine al suo regno del terrore.

“Ho questa terribile sensazione, questa volta potrebbe non funzionare per noi”, confessa Robin a Steve mentre le riprese della coppia che marciano per combattere al fianco di Nancy in Upside Down sono intrecciate con uno scambio emotivo tra Will e Jonathon. Ok, non ero preparato per quel pugno di pancia emotivo.

La cosa forse più inquietante è la proclamazione di Vecna ​​a Eleven nella scena finale del trailer in cui la avverte “I tuoi amici hanno perso”, sembrando suggerire che le cose stanno per peggiorare molto per quelli di Hawkins… e io non lo sono. certo se sono emotivamente preparato per quello che potrebbe succedere.

Cose più strane la stagione 4 parte 2 uscirà venerdì 1 luglio 2022 su Netflix.