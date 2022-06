Stranger Things stagione 4 parte 2 data di uscita, cast, sinossi e altro ancora

Sono passati tre anni dall’ultima volta che abbiamo incontrato i nostri personaggi preferiti di Hawkins, ma l’attesa Cose sconosciute 4 è finalmente finito. Con la parte 1 uscita in questo momento, i fan stanno già guardando avanti verso il grande traguardo Cose più strane stagione 4 parte 2 entro la fine dell’estate.

Prima dell’arrivo della nuova stagione, abbiamo ricevuto così tante affascinanti prime visioni degli episodi, oltre a dettagli elettrizzanti su questa stagione “super-dimensionata”.

Ma cosa possiamo aspettarci per il secondo volume? Ecco tutto quello che sappiamo finora Cose più strane stagione 4 parte 2, inclusa la data di uscita, il cast, la durata degli episodi, la sinossi e molto altro!

Stranger Things stagione 4 parte 2 teaser

Stiamo tutti aspettando spilli e aghi per gli episodi finali di Cose più strane stagione 4 parte 2 e la buona notizia è che ora abbiamo un teaser ufficiale per gentile concessione di Netflix Geeked Week!

Quante stagioni ci sono di Stranger Things?

A partire da maggio 2022, ci saranno quattro stagioni di Cose più strane disponibile per la visione su Netflix. Ovviamente, la stagione 4 sarà divisa in due volumi, con i primi sette episodi dell’attesissima stagione in arrivo il 27 maggio e gli ultimi due in uscita il 1 luglio.

Oltre all’uscita di entrambi i volumi della stagione 4, Netflix ha rinnovato Cose più strane per una quinta e ultima stagione, il che significa che i fan hanno ancora un’altra stagione da aspettarsi. Per quanto riguarda quando la stagione 5 arriverà nelle nostre liste di controllo, dovremo aspettare e vedere.

Stranger Things stagione 4 parte 2 data di uscita

Come menzionato sopra, Cose più strane la stagione 4 è stata divisa per il rilascio in due parti. I primi sette episodi cadono come Cose più strane stagione 4 parte 1 venerdì 27 maggio. Ogni episodio dura più di un’ora, con l’episodio 7 che arriva a oltre 90 minuti.

Cose più strane la stagione 4 parte 2 uscirà venerdì 1 luglio con solo due episodi. Anche se Netflix rilascerà solo due episodi, il secondo volume della stagione varrà la pena aspettare, poiché il nono episodio durerà due ore e mezza.

Stranger Things stagione 4 parte 2 cast

Da Cose più strane la stagione 4 parte 2 è una continuazione della parte 1, il cast principale sarà caratterizzato dallo stesso gruppo di attori. Ecco chi vedremo nel volume 2:

Winona Ryder nel ruolo di Joyce Byers

David Harbour nel ruolo di Jim Hopper

Finn Wolfhard nel ruolo di Mike Wheeler

Millie Bobby Brown nel ruolo di Undici

Gaten Matarazzo nel ruolo di Dustin Henderson

Caleb McLaughlin nel ruolo di Lucas Sinclair

Natalia Dyer nel ruolo di Nancy Wheeler

Charlie Heaton nel ruolo di Jonathan Byers

Cara Buono nel ruolo di Karen Wheeler

Matthew Modine nel ruolo di Martin Brenner

Noah Schnapp nel ruolo di Will Byers

Sadie Sink nel ruolo di Max Mayfield

Joe Keyy nel ruolo di Steve Harrington

Paul Reiser nel ruolo di Sam Owens

Maya Hawke nel ruolo di Robin Buckley

Priah Ferguson nel ruolo di Erica Sinclair

Brett Gelman nel ruolo di Murray Bauman

Jamie Campbell Bower nel ruolo di Peter Ballard

Eduardo Franco nel ruolo di Argyle

Joseph Quinn nel ruolo di Eddie Munson

Gli ultimi due episodi della stagione continueranno anche a presentare guest star ricorrenti e del volume 1, come Mason Dye nei panni di Jason e Amybeth McNulty nei panni di Vickie.

La sinossi della seconda parte della stagione 4 di Stranger Things

Non abbiamo ancora una sinossi ufficiale per la seconda parte, ma sappiamo che dovrà riprendere subito dopo quel cliffhanger da mangiarsi le unghie alla fine dell’episodio 7 della stagione 4!

L’ultima volta che ci siamo lasciati con i personaggi, Eleven ha finalmente scoperto la verità su 001 e Vecna, Nancy stava soccombendo alla maledizione di Vecna ​​mentre Steve, in preda al panico, cercava di mettersi in contatto con lei e Joyce e Hopper si sono finalmente riuniti in Russia dopo che Hopper e Dmitri hanno sconfitto per un soffio un Demogorgone. Nel frattempo, in California, Mike, Will, Jonathan e Argyle stanno visitando Suzie per scoprire dove si trova Eleven e The Nina Project.

La cosa più importante a cui abbiamo bisogno di risposte è se Steve e Nancy escono dal Sottosopra, dato che erano gli ultimi due a varcare il cancello alla fine del settimo episodio e Nancy era sul punto di diventare l’ultima vittima di Vecna.

Stranger Things stagione 4 parte 2 durata degli episodi

Prima dell’uscita della prima parte della stagione 4, Netflix ha svelato la durata degli episodi per la stagione “super-size”, che comprendeva episodi lunghi più di un’ora nel primo volume. Nel secondo, stiamo ottenendo l’episodio più lungo di Cose più strane mai!

Ecco i tempi di esecuzione per la parte 2:

