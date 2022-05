Stranger Things stagione 4 episodio 8 data di uscita e stato di rinnovo della serie

C’è sempre la tentazione di provare a vedere gli episodi gradualmente ogni volta che esce una nuova stagione di Stranger Things.

Come mai? Beh, non vuoi che finisca così in fretta. Tuttavia, è sicuro dire che la maggior parte dei fan ha corso la stagione 4, parte 1, al ritmo più accelerato. Dopotutto, è praticamente impossibile non affrontarlo come un’abbuffata.

Da quando il masterclass di fantascienza horror dei fratelli Duffer è arrivato su Netflix nel 2016, è stata un’ossessione per milioni di persone. L’ultima serie di puntate ha dato al pubblico molto da digerire, lasciandolo alla disperata ricerca di altre risposte – ed episodi, ovviamente.

A proposito, non dobbiamo grattarci la testa e speculare questa volta perché Stranger Things stagione 4 episodio 8 ha già una data di uscita.

ancora dal trailer finale della stagione 4 di Stranger Things, parte 1, Netflix

Stranger Things stagione 4 episodio 8 data di uscita

L’uscita dell’episodio 8 di Stranger Things 4 è prevista per venerdì 1 luglio 2022 su Netflix.

Quindi, i fan non dovranno aspettare molto per riprendere la nuova stagione.

La seconda e ultima parte della stagione 4 sarà composta da due episodi, il che significa che la stagione 4 è composta da nove capitoli in totale.

Anche se due episodi non sembrano sufficienti per giustificare la divisione della stagione in due parti, potresti cambiare idea quando scopri quanto dureranno i prossimi capitoli…

Stranger Things 4 | Rimorchio finale del volume 1 | Netflix BridTV 10157 Stranger Things 4 | Rimorchio finale del volume 1 | Netflix https://i.ytimg.com/vi/iGPLnLt7t7A/hqdefault.jpg 1017874 1017874 centro 13872

L’episodio 9 sarà storico

Forbes riporta che l’episodio 8 durerà 1 ora e 25 minuti mentre l’episodio 9 – il finale di stagione – si concluderà con un colossale 2 ore e 30 minuti.

È lungo per gli standard cinematografici, per non parlare della TV.

Entrambi gli episodi usciranno contemporaneamente nella suddetta data.

Stranger Things è stato rinnovato per la stagione 5?

Sì, Stranger Things è già stato rinnovato su Netflix per una quinta e ultima stagione.

I fratelli Duffer hanno recentemente parlato con People dello stato del progetto, rivelando che la serie doveva sempre durare tra le quattro e le cinque stagioni:

“Sette anni fa, abbiamo pianificato l’intero arco narrativo di Stranger Things. All’epoca, avevamo previsto che la storia sarebbe durata dalle quattro alle cinque stagioni. Si è rivelato troppo grande per dirlo in quattro, ma – come vedrete presto di persona – ora ci stiamo precipitando verso il nostro finale”.

Andando avanti, hanno aggiunto che “Durante i sei mesi di pausa pandemica, abbiamo delineato la stagione 5 e l’abbiamo presentata a Netflix. Tutti erano presenti anche quando abbiamo lanciato lo spettacolo per la prima volta nel 2015. Mentre eravamo estranei allora, ora eravamo amici e ci sono state molte lacrime quando è finito.

Sarà una fine emotiva di un’era quando finalmente rotolerà intorno, questo è certo.

Strangers Things stagione 4 parte 1 è ora in streaming su Netflix.

In altre notizie, Lenora Hills è reale? Spiegazione dei luoghi delle riprese della quarta stagione di Stranger Things