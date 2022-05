Stranger Things Stagione 4: Chi ha ucciso i bambini? È undici o il capovolto? I fan teorizzano che la crepa nel muro sia un portale

Proprio quando abbiamo pensato che l’anticipo per Cose più strane la stagione 4 non potrebbe essere più alta, Netflix ci ha mostrato che hanno più carte da giocare. La piattaforma ha rilasciato i primi 8 minuti della stagione 4. Inutile dire che ha superato le aspettative. Ma quella scena scioccante solleva una miriade di domande a cui proveremo a rispondere di seguito. Guarda la clip qui.

Stranger Things 4 stagione: chi ha ucciso i bambini?

Se dovessimo spiegare il “questo è passato da 0 a 100 real quick” meme usando un video, useremmo questa clip di Cose più strane stagione 4. Il video inizia lentamente, con un vecchio che si occupa delle sue faccende quotidiane. Prende il giornale, taglia i bonsai e si veste per il lavoro. Ma sapevamo che sarebbe diventato sinistro nel momento in cui abbiamo visto il volto di quest’uomo. Sembra che Il dottor Brenner della prima stagione sta tornando.

Ci rendiamo presto conto che questo è tutto un flashback mentre Brenner cammina tra uno sciame di bambini vestiti esattamente come Undici nell’Hawkins Lab ora chiuso. Mentre Brenner svolge le attività che sembrano di routine nella struttura, nota che c’è qualcosa che non va. Qualcuno sta uccidendo tutti i bambini. Gli spettatori si rendono presto conto che la persona responsabile dei cadaveri che giacciono in una pozza di sangue è Undici. Ma, qualcosa in lei sembra fuori posto.

Sono stati davvero Undici a uccidere i bambini? Se sì, perché?

L’unica cosa su cui tutti possono essere d’accordo è che Undici non ucciderebbero nessuno. Nella prima stagione, la guardiamo non è nemmeno in grado di ferire un gatto cattivo nonostante Brenner l’abbia costretta a farlo. È altamente improbabile che un personaggio che ha causato un massacro così grande passi alla ragazza mite che abbiamo visto nella prima stagione.

Scavando ulteriormente, abbiamo notato un dettaglio che dimostra che la teoria dell’Undici non è responsabile delle morti. Un dettaglio che tutti devono ricordare della prima stagione di Netflix Original è quello i portali che portano al Sottosopra lasciano il segno. Nel finale di stagione a scuola, l’enorme portale che portava al Sottosopra ha lasciato il muro oscurato. Nella scena finale della clip di 8 minuti, vediamo a versione simile di questo sul muro dietro Eleven.

Mentre ci sono numerose teorie che potrebbero spiegare gli eventi, la più plausibile è quella qualcosa del Sottosopra è entrato nella stanza e ha ucciso tutti i bambini. Gli altri bambini sono stati trovati con il sangue che colava dagli occhi. Anche Brenner ha trovato Undici allo stesso modo. Ciò significa che anche lei era prossima alla morte, ma in qualche modo è stata salvata. O forse era l’unica abbastanza forte da salvarsi e chiudere il portale.

Il suo contatto con una creatura del Sottosopra prima degli eventi della prima stagione della serie Netflix spiega anche perché era così spaventata dallo stesso per tutto il periodo in cui l’abbiamo vista. Inoltre, potremmo anche avere più informazioni perché il Mind Flayer si concentra su Eleven e ha così tanta paura di lei, nonostante persone come Hopper e Joyce siano state una parte importante delle ultime avventure.

La prima serie di episodi di Cose più strane la stagione 4 sarà disponibile per lo streaming 27 maggio 2022. Fino ad allora, fateci sapere cosa ne pensate nei commenti!

