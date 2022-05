“Stranger Things” sta ottenendo un film? Gli episodi della stagione 4 suggeriscono così

Non ci sono stati molti spettacoli che hanno ricevuto la quantità di apprezzamento e successo che Cose più strane ha. Dopo quasi sei anni dalla prima messa in onda, la popolarità dello spettacolo è cresciuta e la base di fan è diventata più ampia che mai. Ecco perché con la loro stagione più attesa, i creatori stanno dando il massimo. Il nuovo tono più scuro della stagione ha fatto notizia da un po’. Ma ora, la durata estremamente lunga della stagione ha lasciato le persone scioccate.

I fan non li chiamano più episodi e invece li chiamano film. Esploriamo cosa dicono i fan e cerchiamo di capire se a Cose più strane il film è una possibilità

Le persone reagiscono alla folle durata dell’episodio di Stranger Things

Cose più strane la stagione 4 sarà presentata in anteprima tra quattro giorni, il 27 maggioe anche se non è l’ultima stagione dello show (quell’onore appartiene a già con il via libera alla quinta stagione), sembra proprio così.

La nuova stagione includerà nove giganteschi episodi. L’abbiamo osservato in precedenza, ma in genere è solo un piccolo aumento, 5-15 minuti di più per la maggior parte del tempo. Tuttavia, gli episodi da 1 a 6 della stagione 4 sono ciascuno più o meno un ora e 15 minuti in media lungo. L’episodio 7 arriva alle 1 ora e 38 minuti. 1 ora e 25 minuti per l’Episodio 8. L’Episodio 9 arriva alle 2 ore e 30 minuti.

Allora, qual è il verdetto della gente su di esso? Amano l’autonomia estesa? Ecco alcuni dei tweet riguardanti la lunga durata della stagione 4.

Se è buono, sì, mi piace. Perché non ti piacerebbe? Le persone non hanno più intervalli di attenzione più lunghi di 50 minuti? — Dan (@thebreadlord) 20 maggio 2022

amico, questa serie doveva essere un caratteristico omaggio all’horror campy degli anni ’80. Questa è una roba tipo MCU. — Dylan DeAngelis (@ThatNerdDylan_) 20 maggio 2022

Guarderò lo spettacolo indipendentemente dalla durata, ma un singolo episodio è più lungo della maggior parte dei film è pazzesco — kash (@kashema14) 20 maggio 2022

Grazie per la condivisione! È ora di andare a fare la spesa per gli snack preferiti… Non mi sto muovendo per la tosse…. — Roxana Garcia (@RoxanaG81812534) 22 maggio 2022

È semplicemente fantastico, stiamo praticamente ottenendo 3 film in aggiunta a episodi di 75 minuti — steven (@Awesomegamer092) 21 maggio 2022

Dopo aver visto come sono andati gli episodi “lungometraggi” di Game of Thrones Stagione 8, sono molto preoccupato per gli episodi più lunghi in questi giorni — Alejandro Segovia (@A_droSegovia) 20 maggio 2022

dipende molto se incasina il ritmo dello spettacolo, non ho problemi con i grandi episodi per gli spettacoli purché non siano solo pieni di scene di riempimento per vantare quel timer — Forcado (@ForcadoUALG) 20 maggio 2022

Qual è la parte che non ti piace? La durata degli spettacoli? Non è così male. Penso che i 30 milioni di dollari per episodio siano un po’ scoraggianti. Considerando tutta la merda pazza che Netflix ha appena fatto. Con i licenziamenti e le cancellazioni e gli aumenti di prezzo su un’economia già tesa. — Heffaay (@Heffaay) 20 maggio 2022

Il Cose più strane il fandom sembra chiaramente diviso sulla durata degli episodi. Alcuni sono preoccupati che i creatori di Netflix possano commettere gli stessi errori di Game of Thrones fatto. Ma dovremo aspettare e vedere se è così o no?

Può un film essere in lavorazione?

C’è stata una tendenza crescente tra gli spettacoli a concludere le storie non nell’ultimo episodio ma con un film. Peaky Blinders e L’ultimo regno entrambi l’hanno fatto. E non sarebbe sorprendente se Netflix scegliesse di farlo Cose più strane anche.

Al momento non ci sono notizie di un film. Ma non c’è nemmeno un annuncio confermato che la trama si concluderà con la quinta stagione. Vedere come Netflix ha diviso le stagioni di Ozark e Cose più stranenon sarebbe insolito se commissionassero un film per aumentare i loro guadagni dallo spettacolo.

Pensi Cose più strane finirà con un film? Fateci sapere nei commenti.

