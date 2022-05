“Stranger Things: Puzzle Tales” rimosso dagli App Store; Diretto a Netflix Games

Stranger Things: Puzzle Tales è stato rimosso da Apple App Store e Google Play Store negli ultimi giorni con il gioco rinnovato e diretto esclusivamente a Netflix Games nel prossimo futuro.

Sviluppato da Next Games (attualmente in fase di acquisto da Netflix) Stranger Things: Puzzle Tales è il gioco di ruolo puzzle mobile che utilizza l’IP di Netflix con centinaia di livelli. Finora il gioco è stato gratuito con il supporto per gli acquisti in-app.

Ora il gioco viene rimosso e ripristinato con il gioco impostato per ricevere una versione rinnovata nel quarto trimestre del 2020 secondo il sito Web di Next Games. Ciò significa che tutti i giocatori esistenti del gioco (che potrebbero aver speso centinaia all’interno dell’app) vedranno presto i loro progressi eliminati mentre il gioco si sposta su Netflix dove non ci saranno acquisti in-app.

Perché Stranger Things: Puzzle Tales si sta chiudendo

Il gioco ha presentato un avviso nei giorni scorsi in cui si conferma che sarà rimosso dall’App Store anche se se sei un giocatore esistente, il gioco non andrà offline (ma devi tenerlo sul tuo dispositivo) per alcuni mesi almeno.

L’avviso all’interno dell’app recita come segue:

“Abbiamo avuto molte avventure emozionanti con te intorno a Hawkins e, entro la fine dell’anno, quelle avventure saranno più grandi che mai, perché Stranger Things Puzzle Tales si trasferirà su Netflix esclusivamente alla fine del 2022! Per prepararci a questa mossa, apporteremo alcune modifiche all’attuale gioco dal vivo”.

Tali modifiche includono:

“- Gli acquisti in-app verranno disattivati.– Il gioco non sarà più disponibile per il download tramite gli app store.– Aggiungeremo articoli gratuiti, Goo e radio al negozio e il Task Pass premium sarà disponibile per tutti ( dal 20 maggio) per aiutarti ad avanzare nel gioco in assenza di acquisti in-app.

Vale la pena notare, tuttavia, che il gioco andrà offline per i giocatori esistenti il ​​15 agosto 2022 con loro che notano che “non ci saranno più aggiornamenti alla versione attuale del gioco”, ma insiste che ci sarà ancora “supporto per i giocatori. “

La mossa è stata a dir poco controversa. I suoi fan dedicati hanno espresso le loro frustrazioni su piattaforme come YouTube con un commentatore che ha affermato:

“Questa notizia fa davvero schifo per coloro che hanno speso così tanto tempo e denaro e sono avanzati molto nel gioco, ma forse ora poiché richiede un abbonamento Netflix e nessun acquisto o pubblicità in-app, forse non sarà così difficile ottenere articoli e fai salire di livello i personaggi. Inoltre, ora sappiamo come avanzare al meglio, quali personaggi è meglio salire di livello per primi e possiamo correggere eventuali errori che abbiamo commesso in precedenza. A seconda delle modifiche apportate, posso ancora giocare o semplicemente ridurre le mie perdite”.

I giocatori esistenti, secondo un articolo di supporto, potranno ottenere un Puzzle Tales Progression Pack una volta che il gioco verrà riavviato compilando un modulo.

Escludendo gli speciali interattivi, Netflix ospita attualmente 18 giochi per dispositivi mobili da quando l’iniziativa è stata lanciata nel novembre 2022 con quel numero che dovrebbe raggiungere i 50 entro la fine del 2022.

Ovviamente, Netflix Games ha già alcuni giochi di Stranger Things disponibili gratuitamente per tutti gli abbonati Netflix. Hanno ottenuto Cose più strane: 1984 e Stranger Things 3: Il gioco (entrambi sviluppati da BonusXP) disponibili sulla piattaforma.

Sei deluso dal modo in cui Netflix e Next Games stanno passando il gioco a Netflix Games? Fateci sapere nei commenti.

h/t FilmNewsAndMore su Twitter per l’avviso.