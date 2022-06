“Stranger Things” porta gli effetti pratici a un altro livello con questa scena nella stagione 4

Gli anni ’80 ispirano in gran parte la serie di fantascienza horror, Stranger Things su Netflix: dai costumi alla musica e persino ai mostri. La stagione 4 ha persino portato Robert Englund, una leggenda nella terra dell’orrore, nella serie. E sembra che i fratelli Duffer fossero determinati ad andare fino in fondo per tutti gli anni ’80. Nel vero senso degli anni ’80, si rifiutarono di utilizzare la CGI per la maggior parte dello spettacolo. Invece, hanno scelto di andare con effetti pratici e protesi.

Netflix ha rivelato un altro filmato dietro le quinte del Watergate, girato con effetti visivi minimi.

Guarda il dietro le quinte dell’avventura di Steve Harrington al Sottosopra in Stranger Things 4

C’erano troppe scene spaventose nella stagione 4 di Stranger Things, ma la scena del Watergate è probabilmente tra le prime 5. Gli adolescenti più grandi si lasciano alle spalle Dustin, Lucas e Max per trovare il Watergate secondo la teoria di Dustin. Presumono che sia sott’acqua e Steve si tuffa dentro. Lo trova ma viene rapidamente risucchiato dal Sottosopra.

L’ultima clip mostra come è stata girata la scena. È stato girato sott’acqua in una piscina. Lo schermo verde è stato sostituito con due telecamere e con le capacità di nuoto superiori di Joe Keery (Steve). Nuota nella zona emettendo una luce rossa: il watergate. Viene trascinato dentro, ma esce in alto dall’altra parte solo per ricevere una pacca sulla schiena dal regista. Il paesaggio infernale non è ancora un paesaggio infernale, senza i Demobat e le viti. Ma le luci rosse creano un’atmosfera inquietante. Almeno ci aspettavamo che il Watergate fosse realizzato in CGI, ma no, i fratelli Duffer non stavano scherzando sull’uso degli effetti pratici.

Anche l’aspetto di Hopper da prigioniero (ha perso peso nei campi russi) e gli occhi di Victor Creel erano tutti una combinazione di protesi e trucco. Ed è già risaputo che Vecna ​​non è nemmeno CGI.

Il volume 1 ci ha lasciato con Nancy e Steve ancora bloccati sottosopra. Vecna ​​è ancora inarrestabile e se Undici non riacquista i suoi poteri in tempo, potremmo perdere l’uno o l’altro personaggio amato. Il grande evento si conclude il 2 luglio.

