Stranger Things perde il primo posto nella Top 10 di Netflix a causa di un altro programma Chartbuster

Cose più strane La stagione 4 è stata la il più visto spettacolo su Netflix dal momento in cui ha debuttato. La serie di episodi più recente è la più popolare della compagnia Serie in lingua inglese nella sua storia. Finora, gli abbonati hanno guardato 883 milioni di ore della sola stagione 4 dello show. Eccetto per Gioco del calamaroquesta è la maggior parte delle ore mai divorate da una serie Netflix.

Ma i record sono fatti per essere battuti e, infine, Cose più strane non è il programma televisivo numero uno su Netflix negli Stati Uniti questa settimana per la prima volta da quando è stata rilasciata la Stagione 4 27 maggio. È stato recentemente ritirato dalla top ten dei primi dieci programmi giornalieri di Netflix.

Vuoi scoprire da quale spettacolo ha preso il primo posto Cose più strane? Quindi continua a leggere.

Stranger Things detronizzato dalla prima posizione

Netflix ha una gamma di programmi fantastici e divertenti che hanno reso il servizio di streaming uno dei più popolari. Tuttavia, nessuno spettacolo su nessuno streamer si avvicina nemmeno alla popolarità che Cose più strane ha.

Ma ora che un altro spettacolo ha preso il sopravvento Cose sconosciute prima posizione e ha senso che sia un altro originale Netflix.

La terza stagione di L’Accademia degli Ombrellilanciato il 22 giugnoha guadagnato il primo posto su Elenco delle prime dieci serie giornaliere di Netflix.

Stagione di Stranger Things 4 ha quasi tenuto il primo posto fino al 1 luglioquando la parte 2 della stagione va in onda con gli ultimi due episodi, il che lo porterà sicuramente al primo posto per un momento.

In questo momento, la serie si sta avvicinando costantemente Il gioco del calamaro record di pubblico. Ma richiederà il i prossimi due episodi per superare i sette precedenti se vuole recuperare.

Quanto a L’Accademia degli Ombrelli, lo spettacolo ha dimostrato di essere una serie meravigliosa e molto seguita. Il posizionamento istantaneo della serie al numero 1 dopo la sua prima è una testimonianza della sua popolarità.

L’Accademia degli Ombrelli è uno di I programmi di maggior successo di Netflix. Lo spettacolo è stato costantemente classificato tra i primi dieci delle sue uscite annuali in lingua inglese.

E almeno con un’altra stagione per entrambi gli spettacoli a venire, sarà interessante vedere come andrà a finire la competizione l’anno prossimo.

Che cosa ne pensate? Volere Cose più strane stagione 4 volume 2 battere i record dei volumi precedenti o no? Sentiti libero di condividere le tue risposte con noi nei commenti.

