“Stranger Things non è un twist show”: Matt Duffer fa una rivelazione confusa sul fenomeno Netflix

Ci sono programmi che guardi sgranocchiando snack, programmi che ti abbuffi prendendoti del tempo in modo specifico, e poi ci sono programmi che farti sedere e letteralmente digerire ogni singola grammo di esso. E di Netflix Cose più strane è un intruglio diabolico di tutti e tre questi tipi. Uno spettacolo che ci tiene con il fiato sospeso dal 2016, sarebbe riduttivo dire che è il più grande della nostra generazione.

L’unica cosa grandiosa della serie Netflix è che è riuscita a ottenere tutto ciò. E anche questo senza davvero attenersi ai soliti cliché di avere “colpi di scena”. E se non fosse così ovvio, i creatori dello show sono usciti e ne hanno parlato esattamente in una recente chat con Netflix Tudum. Ecco cosa hanno da dire sulla natura stessa dello spettacolo. E come hanno dovuto solo aggiungere questa svolta.

Matt Duffer rivela come hanno quasi “fatto saltare la svolta” nella stagione 4 di Stranger Things

Mentre i Duffer Brothers hanno dato via la più grande svolta Cose più strane in questa stagione, in cui hanno rivelato che Henry Creel, One e Vecna ​​sono tutti la stessa persona, hanno anche avuto difficoltà a mettere tutto sullo schermo senza rovinare tutto. I fratelli hanno sempre conosciuto la mitologia e gli avvenimenti in corso del Sottosopra. Tuttavia, ritrarre tutto, mentre scavare nel passato di come tutto è iniziato e la creazione di Vecna ​​da 001 è stato un lavoro difficile.

Semplicemente non potevano farlo in una volta sola, poiché ciò avrebbe svelato l’intera svolta troppo facilmente. Qualcosa che non hanno mai voluto fare. Come dice Matt Duffer, “Stranger Things non è un colpo di scena“. Tuttavia, questa possibilità di raccontare la storia delle origini di tutte le cose che accadono nell’originale Netflix li ha portati a credere di dover realizzare questa svolta.

LEGGI ANCHE: I fan prevedono la possibilità più orribile per Steve di Joe Keery nel volume della stagione di Stranger Things e tutto dipende dai suoi capelli

Anche se il suddetto colpo di scena è stato realizzato in modo sorprendente, grazie allo scrittore Kate Trefry. Persino lo stesso Matt era sorpreso che tutto fosse andato a posto così bene. “Ero tipo, ‘Non posso credere che l’abbiamo fatto funzionare.’ Era spaventoso, ma grazie a Dio,” Egli ha detto.

Cosa ne pensi dell’ultima stagione dello show? Pensi che sia stato tutto un grande colpo di scena? Fateci sapere nei commenti qui sotto.

Il post “Stranger Things non è un colpo di scena”: Matt Duffer fa una rivelazione confusa sul fenomeno Netflix è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.