‘Stranger Things’: Kamchatka (romanzo grafico) rivela i segreti della storia della base russa: cosa potrebbe significare per la stagione 4?

L’arrivo dei russi in America e il coinvolgimento con la spaccatura Upside Down è una delle componenti più interessanti di Cose più strane stagione 3. Si è concentrato sulla competizione della Guerra Fredda e perché Dott. Brennero stava sfruttando il piano MKUltra della CIA per costruire armi umane e forse individuare le ricchezze del regno oscuro. Sorprendentemente, proprio quando sembrava che i russi fossero stati picchiati al Starcourt Mall negli anni ’80la serie ha accennato a un prigioniero in Russia. Cose più strane Le immagini e il trailer della stagione 4 hanno dimostrato che lo è Capo Hopper. Combatterà i Demogorgoni nell’arena, confermando che i russi stanno lavorando a qualcosa di malvagio.

Il mistero della storia della base è ora allo scoperto, grazie ai primi due numeri di Cose più strane: Kamchatka.

Nuove rivelazioni per la stagione 4 di Stranger Things

Boris Orlov, uno scienziato rapito dal Cremlino, è il fulcro di questo fumetto tie-in. Volevano saperne di più su una tecnologia da lui sviluppata in grado di raccogliere energia telecinetica. Boris è rimasto sbalordito nel vedere cosa stesse realmente facendo il suo governo con il laboratorio quando lo hanno portato nella nazione Penisola dell’Estremo Oriente.

Il lavoro di Boris sul Multiverso veniva utilizzato dal programma, che era supervisionato da una signora, Carina. Una volta ha proposto che sfruttare l’energia telecinetica sarebbe il segreto per saltare in infiniti regni.

Naturalmente, pensava che il suo lavoro su tutte queste dimensioni fosse teorico. Ma divenne evidente quando incontrò un altro dottore lì, Lem, che le spaccature erano reali.

Questo ha rivelato come i russi hanno creato il proprio Demogorgone, utilizzando una versione modificata del precedente aggeggio simile a un elmo di Orlov per cercare di attivare la telecinesi dell’essere. Karine desiderava creare il proprio portale per il Multiverso.

Questo la rende la controparte femminile di Brenner, che esercita il potere su cose che non comprende. Hanno armeggiato con questo per molto tempo, secondo Lem, ma non sono riusciti a perfezionare la tecnologia.

È per questo che si sono rivolti Boris, l’esperto di fisica quantistica, per assistenza.

Boris è ben consapevole che la sua vita è in pericolo perché se non lo assiste, Karine lo darà in pasto alla bestia. Karine è anche dopo i suoi figli, Anna e Leonid, e se le sue forze riescono a catturare loro e il resto del lavoro di Boris. Rischia anche di sbloccare un enorme vaso di Pandora spazio-temporale di cui presto si pentirà.

