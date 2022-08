“Stranger Things” ha affrontato il trauma magnificamente in questa stagione, ma era troppo poco e troppo tardi per alcuni personaggi?

Cose più strane, non importa quanto brillante sia uno spettacolo, contiene molti traumi. Ogni personaggio ha subito qualche abrasione emotiva. I fan si sono sempre lamentati di come lo spettacolo non affronti traumi o PTSD. Le prime stagioni non si sono concentrate abbastanza sul trauma. Tuttavia, la stagione più recente è stata una piacevole sorpresa in termini di tema e maturità emotiva. Ha affrontato magnificamente la salute mentale guardando al trauma. Quindi, questo volume sembrava più profondo di qualsiasi altro.

Undici ha ottenuto la sua chiusura. Max stava andando dal consulente. Ma non è troppo tardi, e per quanto riguarda gli altri personaggi?

Il trauma in Stranger Things

La prima stagione ha mostrato quanto i creatori, i Duffer Brothers, amino l’horror e quanto ne sappiano. Rispettavano la nostalgia e rendevano omaggio ai vecchi film spaventosi in un modo che permetteva loro di creare qualcosa di nuovo. Nonostante Cose più strane potrebbe aver usato molti tropi di genere familiari, non mi è mai sembrato una copia. Invece, aveva una voce forte e unica. La morte di personaggi come Eddie Munson e Chrissy Cunnighum ci ha sconvolti tutti.

Ora parliamo di alcuni personaggi individualmente.

Jim Hopper

Parliamo prima del poliziotto. Hopper ha portato molti traumi dalla prima stagione. Diane, la moglie di Hopper, ha avuto la fortuna di avere la figlia Sara. Ma questo non sarebbe durato a lungo perché Sara si è ammalata di cancro quando era più giovane. Dopo aver perso sua figlia e la sua famiglia, Hopper è diventato freddo e cinico. Beveva alcolici ogni giorno, fumava diverse sigarette al giorno e diventava dipendente dagli ansiolitici per affrontare il suo dolore.

Quando finalmente trovò una figlia a El, la felicità non durò. L’ha persa quando i russi lo hanno catturato. Né è successo niente tra lui e Joyce. Ma, alla fine della stagione, ha riavuto il suo Eleven e Joyce ed è stato libero dai russi. Ora che ha la sua famiglia, può affrontare qualsiasi cosa.

Joyce Byers

Nessuno parla del trauma di Joyce, ma ha vissuto molto peggio di molti dei personaggi dello show. È una madre single, divorziata, che sta lavorando sodo per crescere due figli. Ha fallito il suo primo amore e il secondo, Bob, di cui era davvero felice, è morto salvandola davanti ai suoi occhi. Cos’altro potrebbe andare storto? Ma c’è di più.

Quando finalmente ha provato dei sentimenti per Hopper, presumibilmente è morto davanti ai suoi occhi. La povera donna ha trascorso l’intera stagione 4 a cercarlo. E non abbiamo parlato del trauma che ha subito nelle prime due stagioni, dove ha riportato in vita suo figlio dalla bocca del Mind Flayer. Puoi vedere la madre indifesa che cerca di parlare con il suo bambino traumatizzato nel modo più calmo e ordinato.

Luca Sinclair

Non c’è molto che Lucas abbia vissuto rispetto ad altri. Ma il suo dolore era diverso. Aveva a che fare con problemi quotidiani. Stava cercando di adattarsi ai ragazzi fantastici mantenendo le vecchie amicizie. Max lo ha lasciato. Anche se voleva essere lì per lei, visto quello che è successo, non ne ha avuto il coraggio.

Ha dovuto mentire ai suoi atleti per salvare Eddie, il che ha provocato una lotta tra lui e Jason. Max ha riportato gravi ferite davanti a lui. È difficile per un bambino accettare tutto questo e, si spera, la stagione 5 affronterà il suo modo di gestire tutto quel trauma.

Guarda questa bellissima sequenza di Lumax.

Robin Buckley

Robin è stato presentato nella terza stagione dello show ed è diventato immediatamente il preferito di tutti. L’abbiamo vista come una ragazza simpatica, divertente e selvaggia che vende gelati. Ma nessuno sapeva cosa stesse passando finché non ha raccontato a Steve della sua sessualità. Era difficile uscire allo scoperto negli anni ’80. Fidarsi di qualcuno abbastanza da dirgli che sei gay era qualcosa che Robin temeva.

Nella stagione 4, guardare la sua cotta, Vickie, con il suo ragazzo l’ha resa estremamente triste. A parte questo, è stata introdotta in questo mondo di demoni di cui non aveva idea. Nella terza stagione, è stata torturata dai russi ed è scappata per un soffio con la sua vita. Tutti questi sono destinati ad aver causato abbastanza traumi per lei da avere dei crolli e tuttavia non è mai stato affrontato nello show finora.

Steve Harrington

Anche la nostra mamma gallina non è immune da traumi. Steve ha subito molti cambiamenti dalla prima stagione. Da idiota, si è trasformato in un puro gentiluomo. Ma non ha ancora superato Nancy. Ricordi come le ha detto di avere una famiglia con lei?

Questo ragazzo non ha visto altro che peggio. Da quando si è incaricato di salvare quei ragazzi, si è costantemente gettato di fronte alla morte per salvarli. Prende sempre il comando e spesso interpreta la figura paterna. Fu il primo a tuffarsi nel lago.

non esplorano molto il trauma su cose estranee, ma come immaginare di andare a fare la spesa e Steve Harrington sta avendo un esaurimento nervoso vicino al corridoio dei cereali perché le luci hanno iniziato a tremolare — Sarò molto normale riguardo alle cose (@mitsukileaks) 30 luglio 2022

I fan hanno anche notato rapidamente il trauma non affrontato di Steve e hanno pubblicato più o meno lo stesso su Twitter.

Will Byers

Will Byers non ha fatto altro che soffrire dalla prima stagione. Ma ogni volta è tornato alla normalità in qualche modo. Dalla prima stagione, ha sofferto un dolore immenso. Essere affascinati da Mind Flayer ha comportato un’enorme quantità di dolore mentale e fisico. C’era anche la sofferenza di essere stato messo da parte quando tutti i suoi amici uscivano insieme. Ha due problemi con quello. Primo, i suoi amici non prestavano più attenzione ai loro amici. Secondo, perché aveva costantemente a che fare con la sua sessualità. Come accennato in precedenza, gli anni ’80 sono stati un periodo difficile per la comunità LGBTQ.

Will è stato colui che ha sofferto ogni volta che il Mind Flayer è tornato. Inoltre, nella quarta stagione, è stato costantemente ignorato inconsciamente da Mike, e mentre tutti gli altri hanno chiuso, non l’ha fatto. Il suo dolore è così grande che potrebbe finire in terapia per tutta la vita.

Se c’è una cosa che Cose più strane tocca è che le sofferenze passate non scompaiono davvero; indugia sotto la superficie, pronto a uscire con il grilletto giusto. Tuttavia, lo spettacolo potrebbe concentrarsi maggiormente su questi aspetti di tutti i personaggi rispetto a quelli selezionati.

Chi pensi che abbia sofferto di più e meriti una trama curativa nell’ultima stagione? Guadare Cose più strane e fatecelo sapere nei commenti.

