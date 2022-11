Stranger Things e le 16 migliori serie originali Netflix del 2022

Ci stiamo avvicinando alla fine dell’anno e sai che ora è. È tempo di guardare indietro a tutte le migliori serie originali Netflix che usciranno nel 2022. Abbiamo compilato un elenco dei migliori programmi Netflix che usciranno quest’anno, inclusi nuovi spettacoli e spettacoli Netflix di ritorno con nuove stagioni.

Abbiamo visto così tante grandi uscite quest’anno, come Ozark stagione 4, Bridgerton stagione 2, Fermacuori, Inventare Anna, L’Accademia degli Ombrelli stagione 3, ecc. E, naturalmente, non possiamo dimenticare la migliore serie originale Netflix di sempre, Cose più strane. Cose più strane la stagione 4 era fuori dal mondo!

La cosa ancora migliore è che lo streamer non ha finito di pubblicare nuovi contenuti. Questo dicembre, possiamo aspettarci il rilascio di Viale delle lucciole stagione 2 parte 1, Alice in terra di confine stagione 2, The Witcher: L’origine del sangue e Emilia a Parigi stagione 3.

Sebbene ci siano ancora altre serie originali Netflix in arrivo, abbiamo già un’idea di quale sia il meglio del meglio. Ora, diamo il via alla nostra lista con l’unico e solo, Cose più strane!

Miglior serie originale Netflix 2022: Stranger Things

Non dovrebbe sorprendere che abbiamo aggiunto Cose più strane alla nostra lista delle migliori serie originali Netflix del 2022. Dopo una lunga attesa, Cose più strane la stagione 4 è stata finalmente rilasciata e i fan si sono precipitati sullo streamer per guardare la nuova stagione. In effetti, la quarta stagione è la più grande uscita per Netflix quest’anno. È stato diviso in due lotti, con il primo lotto rilasciato il 27 maggio e gli ultimi due episodi rilasciati il ​​1 luglio.

Questa stagione ha sicuramente portato gli spettatori in una corsa sfrenata che si è conclusa con un finale esplosivo. Ci sono stati presentati diversi nuovi personaggi, uno dei quali è l’amato personaggio Eddie Munson (Joseph Quinn).

Purtroppo, l’imminente Cose più strane la stagione 5 sarà l’ultima stagione. Ma guardiamo il lato positivo. Avremo una conclusione della serie, cosa insolita per la maggior parte degli spettacoli Netflix. Non si sa ancora molto della quinta stagione, ma la produzione dovrebbe iniziare il prossimo anno. Inoltre, dovrebbe uscire nel 2024.

Premi AVANTI per il resto delle migliori serie originali Netflix del 2022.