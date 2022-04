Stranger Things e i 9 programmi Netflix più costosi

Nel corso degli anni, Netflix ha pubblicato alcuni contenuti sorprendenti e di alta qualità, ma ha un prezzo elevato. Ovviamente, Netflix vuole stare al passo con i suoi concorrenti e, per farlo, deve continuare a investire e dare al pubblico più di ciò che desidera. Purtroppo, lo streamer a volte pubblica nuovi programmi Netflix che mancano completamente il bersaglio. E questi spettacoli costano un bel soldo.

Tuttavia, questo non impedisce allo streamer di spendere enormi somme di denaro per nuovi contenuti per soddisfare gli abbonati. Sono disposti a rischiare perché, in fin dei conti, è un affare. Per mantenere e aumentare la propria base di abbonati, il miglior streamer deve continuare a investire e sperare che ci siano più successi che fallimenti.

Abbiamo deciso di guardare indietro ad alcuni degli spettacoli Netflix più costosi fino al 2022. Sfortunatamente, Netflix non è necessariamente disponibile con i budget per i suoi spettacoli. Ma ci sono state stime e ipotesi educative che sono emerse su alcuni dei budget per i più grandi spettacoli di Netflix.

Ecco 10 degli spettacoli Netflix più costosi di seguito!

Programmi Netflix più costosi

Cose più strane

Budget stimato: $ 30 milioni per episodio (a partire dalla stagione 4)

Cose più strane non è solo una delle migliori serie originali di Netflix, ma ora è la serie più costosa dello streamer. Secondo Screenrant, ogni episodio del prossimo Cose più strane la stagione 4 è costata a Netflix $ 30 milioni. Questo è un enorme salto dal budget stimato della prima stagione di $ 6 milioni per episodio, dal budget della seconda stagione di $ 8 milioni per episodio e dal budget della terza stagione di meno di $ 10 milioni per episodio. Netflix non ha confermato questo importo di budget, ma non saremmo sorpresi se questo fosse effettivamente vero.

L’arancione è il nuovo nero

Budget stimato: $ 4 milioni per episodio

L’arancione è il nuovo nero è una delle prime serie originali di Netflix ed è stata un successo immediato tra gli spettatori. Secondo quanto riferito, la realizzazione del dramma carcerario è costata a Netflix $ 4 milioni per episodio. Questo spettacolo ha avuto un cast corale enorme, quindi ci si aspettava che il budget sarebbe stato più alto. Inoltre, lo spettacolo è diventato più popolare nel corso della sua corsa, il che probabilmente significava un aumento per gli attori. Infine, ha avuto una serie di sette stagioni. Più stagioni, maggiore è il budget.

Castello di carte

Budget stimato: 5 milioni di dollari per episodio

Castello di carte è la prima serie originale di Netflix, quindi ovviamente lo streamer avrebbe investito molti soldi per realizzare il thriller politico. Inoltre, ha interpretato alcuni attori piuttosto famosi come Kevin Spacey e Robin Wright. La sola paga degli attori era costosa. Secondo quanto riferito, lo spettacolo è costato $ 5 milioni per episodio.

Bridgerton

Budget stimato: 7 milioni di dollari per episodio

Bridgerton è uno spettacolo estremamente popolare e sta diventando sempre più popolare ogni stagione. Secondo quanto riferito, la produzione della prima stagione è costata $ 7 milioni per episodio. La maggior parte del cast della prima stagione erano nuovi arrivati ​​nell’industria dell’intrattenimento, quindi dubitiamo che il budget elevato fosse dovuto alla loro retribuzione. Il budget costoso molto probabilmente deriva dalle varie località e dai costumi intricati. Non è chiaro quanto costi realizzare la seconda stagione, ma probabilmente c’è stato un aumento di circa 1-2 milioni di dollari.

Linea di sangue

Budget stimato: 7-8 milioni di dollari per episodio

Linea di sangue era personalmente una delle mie serie televisive preferite. Purtroppo, la serie thriller è stata cancellata dopo tre stagioni. Netflix non ha mai spiegato il motivo per cui lo spettacolo è stato cancellato, ma non è stato difficile capirlo. Linea di sangue aveva costi di produzione in aumento e le persone avevano iniziato a perdere interesse per lo spettacolo. Semplicemente non aveva senso finanziariamente per Netflix continuare lo spettacolo.

I difensori

Budget stimato: 8 milioni di dollari per episodio

Uno degli spettacoli Marvel di Netflix I difensori secondo quanto riferito, la realizzazione è costata circa $ 8 milioni per episodio. Questo non è scioccante perché altri programmi Marvel di Netflix piacciono Jessica Jones e Temerario aveva budget di circa $ 40 milioni a stagione con 13 episodi in ogni stagione. Ciò significa che ogni episodio sarebbe di circa $ 3 milioni da realizzare. I difensori ha riunito tutti i supereroi degli altri programmi Marvel di Netflix, quindi un budget più alto ha senso.

Senso8

Budget stimato: 9 milioni di dollari per episodio

Senso8 è stato accolto bene sia dalla critica che dal pubblico, ma la risposta positiva non è stata sufficiente. I costi di produzione dello spettacolo di fantascienza erano piuttosto alti con le riprese che si svolgevano in vari paesi e non abbastanza persone stavano guardando lo spettacolo per garantire stagioni aggiuntive. Fortunatamente, Netflix ha offerto ai fan un finale di serie di due ore e mezza per concludere.

Lo stregone

Budget stimato: $ 10 milioni per episodio

Lo stregoneIl budget non è affatto scioccante. Se guardi solo 5 minuti di un episodio, capirai perché costa così tanto da fare. Come riportato dal gioco, la prima stagione della serie fantasy è costata $ 10 milioni per episodio. I set dettagliati, la coreografia di combattimento, i mostri CGI e gli effetti speciali giocano tutti un ruolo nel costo. E lo stipendio di Henry Cavill per lo spettacolo è di per sé piuttosto impressionante.

Il Get Down

Budget stimato: 11 milioni di dollari per episodio

Il Get Down è stata concessa solo una stagione prima di essere cancellata dallo streamer. Voglio dire, lo spettacolo era follemente costoso da realizzare. La prima stagione avrebbe dovuto costare allo streamer solo circa $ 97 milioni e alla fine è costata circa $ 120 milioni. Lo spettacolo non richiedeva effetti speciali o aveva un cast famoso, quindi non c’è motivo per cui lo spettacolo sia costato così tanto.

La corona

Budget stimato: 13 milioni di dollari per episodio

La corona è stato presentato in anteprima su Netflix nel novembre 2016 ed è stato un successo immediato. È la serie originale più costosa che Netflix abbia mai creato, ma sembra Cose più strane sta arrivando per la corona. Il budget costoso deriva principalmente dalle ricche scenografie, costumi, cinematografia e valori di produzione. La corona la stagione 5 dovrebbe arrivare su Netflix a novembre 2022.

Cosa ne pensi dei budget degli spettacoli Netflix? Facci sapere i tuoi pensieri nella sezione commenti qui sotto!