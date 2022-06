Stranger Things è finita? Svelato il futuro della serie Netflix

Non può essere, vero?

Non c’è dubbio che il 2016 sembra una vita fa, ma è probabile che i fan ricordino i sentimenti travolgenti che hanno provato guardando la prima stagione di Stranger Things.

Il cast centrale è stato elogiato per le loro esibizioni che hanno rievocato il periodo d’oro dei classici degli anni ’80 come ET L’extraterrestre e I Goonies. Da allora ci sono stati presentati tanti altri preferiti dai fan, da Max a Eddie.

La stagione 4 ha introdotto alcune eccellenti nuove aggiunte nel mix, ma alcuni sono preoccupati che non ne vedremo più nessuno, spingendo alcuni a chiedere… è finita Stranger Things?

Stranger Things è finita?

No, la stagione 4 di Stranger Things è stata divisa in due volumi e il pubblico può stare certo che ci sono altri episodi in arrivo.

Il volume 1 è stato rilasciato venerdì 27 maggio 2022 e ha offerto ai fan sette episodi da provare. È già stato confermato che la stagione 4 volume 2 arriverà su Netflix venerdì 1 luglio 2022.

Il secondo volume sarà composto solo da due episodi. Tuttavia, il finale di stagione sarà la puntata più lunga della serie, e di gran lunga.

Giusto. Il Radio Times sottolinea che il prossimo episodio 8 durerà 85 minuti mentre l’episodio 9 arriverà a un gigantesco 150 minuti. Un episodio di Stranger Things di due ore e mezza!? Faresti meglio a crederci.

Stranger Things è stato rinnovato per la stagione 5?

Sì, i fratelli Duffer hanno confermato che Stranger Things tornerà per la quinta e ultima stagione.

Sarà la fine di un’era, ma almeno i fan hanno una stagione e mezza a cui guardare prima di salutare la città immaginaria di Hawkins, nell’Indiana.

Una data di uscita deve ancora essere confermata, ma ogni volta che scende è sicuro dire che nessuno sarà molto bravo con gli addii.

“Il divario dovrebbe essere un po’ più breve”

Durante una recente conversione con Variety, i Duffer Brothers hanno scherzato sul fatto che questa volta potremmo non dover aspettare così a lungo tra le stagioni.

“Questa volta il divario dovrebbe essere un po’ più breve, poiché abbiamo già uno schema iniziale e non possiamo immaginare che ci sarà un’altra pausa forzata di sei mesi… Durante la pausa pandemica di sei mesi, abbiamo delineato stagione 5 e l’ho presentato a Netflix.

Hanno continuato: “Tutti erano presenti anche quando abbiamo lanciato lo spettacolo per la prima volta nel 2015. Mentre eravamo estranei allora, ora eravamo amici e ci sono state molte lacrime quando è finito”.

Per quanto riguarda se lo spettacolo è stato cancellato, non lo è stato. My Imperfect Life riporta che i fratelli Duffer immaginavano la serie come quattro o cinque stagioni per cominciare, ma trovavano troppo difficile stipare tutto in sole quattro.

Stranger Things stagione 4 parte 1 è ora in streaming su Netflix.

