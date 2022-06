Stranger Things è basato su una storia vera? Ispirazione della serie esplorata

Da quando è arrivato per la prima volta su Netflix nel 2016, Stranger Things è cresciuto fino a diventare il più grande spettacolo del servizio di streaming, con il mondo intero che si ferma per abbuffarsi di una nuova stagione quando viene rilasciata.

Oltre alle sue trame accattivanti e ai suoi adorabili personaggi, parte del successo dello spettacolo è dovuto alle sue radici nella nostalgia degli anni ’80 per la musica, la moda e gli infiniti riferimenti alla cultura pop.

Poiché lo spettacolo è così strettamente legato all’ambientazione degli anni ’80, una serie di eventi del mondo reale si intrecciano con la trama di Stranger Things che ha lasciato i fan a chiedersi se qualcuno delle serie spettrali sia basato su una storia vera.

Stranger Things è basato su una storia vera?

La storia di Stranger Things creata dai Duffer Brothers è un’opera di finzione e creature come il Demogorgon e Mind Flayer non esistono davvero.

Tuttavia, alcuni elementi di Stranger Things sono radicati in eventi e organizzazioni del mondo reale.

La più grande ispirazione del mondo reale dietro la serie è il programma del governo degli Stati Uniti chiamato MKUltra, che è andato in onda negli anni ’50 e ’60, quando il paese era bloccato nella Guerra Fredda con la Russia e ha visto i pazienti sottoposti a sperimentazioni simili a quella scena nel laboratorio di Hawkins.

Come dettagli di Digital Spy, un’altra fonte di ispirazione per i Duffer Brothers è venuta dalla cospirazione del governo chiamata Montauk Project che afferma che un uomo di nome Alfred Bielek e suo fratello Duncan apparentemente sono riusciti ad aprire un buco nell’iperspazio durante i loro esperimenti.

Secondo la teoria, gli esperimenti dei fratelli hanno permesso loro di viaggiare nel tempo e presumibilmente hanno rilasciato un mostro nel nostro mondo chiamato la “Bestia” dall’autore Preston B Nichols che afferma di aver represso i ricordi del Progetto Montauk.

Tuttavia, come osserva Digital Spy, numerosi esperti hanno i loro dubbi sulla validità nel mondo reale della teoria di Montauk, ma i parallelismi tra la cospirazione e la storia di Stranger Things sono evidenti.

Gli esperimenti MKUltra che hanno ispirato Stranger Things

Sebbene la teoria di Montauk possa mancare di credibilità, il programma MKUltra ha avuto luogo davvero e da allora i dettagli sullo schema segreto sono stati scoperti in documenti declassificati della CIA.

Come riportato dal Washington Post quando i documenti sono diventati pubblici, il programma MKUltra è stato ideato per effettuare esperimenti di controllo mentale, simili a quelli che vediamo essere condotti nel laboratorio di Hawkins.

Nella serie, la madre di Eleven è uno dei soggetti di prova di Stranger Things equivalente allo schema MKUltra ed è stata sperimentata durante la gravidanza ed è così che Eleven ha sviluppato i suoi poteri.

Come dettagli di Digital Spy, il programma è iniziato come un’iniziativa di volontariato nel 1949, ma si è evoluto in qualcosa di più sinistro quando i soggetti sono stati involontariamente testati e sottoposti ad abusi mentali attraverso droghe psichedeliche, privazione del sonno e altre tecniche sperimentali.

Il programma MKUltra è durato 12 anni prima di essere chiuso nel 1965.

Arrivo della stagione 4 basato su una persona reale

Oltre ai tristi esperimenti che hanno ispirato il laboratorio di Hawkins, anche uno dei nuovi personaggi della quarta stagione di Stranger Things, Eddie Munson, è basato su un individuo reale.

Come rivelato dall’account ufficiale di Netflix Geeked su Twitter, Eddie è in realtà vagamente basato su Damien Echols.

All’età di 18 anni, Damien faceva parte di un gruppo di adolescenti etichettati come i West Memphis Three quando lui, Jessie Misskelley Jr e Jason Baldwin furono arrestati e successivamente condannati per l’omicidio nel 1993 di tre bambini di otto anni.

Nel 1994, Echols è stato condannato a morte per il suo presunto coinvolgimento nel crimine, ma nel 2010, dopo 16 anni nel braccio della morte, è stato rilasciato dopo che sono emerse nuove prove del DNA che hanno posto un altro sospetto sulla scena e hanno messo in dubbio la loro convinzione originale.

La storia di Damien Echols, che è stata oggetto di numerosi libri e documentari, rispecchia quella di Stranger Things poiché Eddie è presente quando Chrissy viene ucciso da Vecna ​​nella stagione 4 e viene diffamato dal popolo di Hawkins nonostante non sia stato lui a uccidere suo.

La stagione 4 di Stranger Things è ora disponibile per lo streaming su Netflix dopo essere stata rilasciata venerdì 27 maggio, mentre la parte 2 è stata rilasciata il 1 luglio 2022.

