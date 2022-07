Stranger Things è basato su un libro? L’ispirazione di Duffer Brothers è stata esplorata

Programmi televisivi o film che racchiudono una ricca narrativa sono spesso adattati da materiale di origine esteso o da una storia vera di qualche descrizione – e Stranger Things non è diverso.

Confermiamo se Stranger Things è basato su un libro, esploriamo l’ispirazione di The Duffer Brothers per la serie e forniamo uno sguardo ai dettagli della quinta stagione.

Creato da The Duffer Brothers per Netflix, il dramma horror di fantascienza Stranger Things è stato presentato per la prima volta nel 2016 con Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Natalia Dyer e molti altri in una narrativa ambientata negli anni ’80 città di Hawkings, Indiana, dove la scomparsa di un ragazzo innesca una catena di eventi soprannaturali.

Stranger Things è basato su un libro?

No, Stranger Things non è basato su un libro ma The Duffer Brothers ha preso ispirazione da eventi della vita reale.

Oltre ad essere stato ispirato da vari autori, tra cui Stephen King, i Duffer Brothers si sono anche basati sui reali avvenimenti del Progetto MKUltra, un’operazione guidata dalla CIA incentrata sull’espansione del controllo mentale tra gli anni ’50 e ’70.

Inoltre, My Imperfect Life ha riferito che Eddie Munson era vagamente basato su Damien Echols, un membro dei West Memphis Three in relazione all’omicidio di tre bambini di otto anni.

I Duffer Brothers hanno anche trovato ispirazione nel documentario sul vero crimine Paradise Lost: The Child Murders at Robin Hood Hills e The Montauk Project.

Cos’è il progetto Montauk?

Il Progetto Montauk descrive un presunto programma militare che ha ospitato esperimenti paranormali su civili, sottoponendoli al controllo mentale e al viaggio nel tempo.

Uno dei presunti sopravvissuti al progetto, Preston Nicols, ha scritto un libro sulla sua esperienza nel 1992, sostenendo che i pazienti hanno sviluppato poteri psichici e comunicato con esseri extraterrestri.

Inoltre, Gaten Matarazzo ha detto a Wired che Stranger Things era specificamente basato su Camp Hero di Montauk, dove questi esperimenti avrebbero dovuto aver luogo, e la serie è stata effettivamente venduta a Netflix con il titolo provvisorio Montauk.

Stranger Things Stagione 5

La quinta stagione di Stranger Things ha attualmente un’ampia finestra di rilascio prevista per la fine del 2023 al più presto.

La quinta stagione è stata confermata come l’ultima per Stranger Things e Matt e Ross Duffer hanno detto a The Hollywood Reporter di conoscere già il finale:

“Sappiamo qual è la fine e sappiamo quando sarà. La pandemia ci ha dato il tempo di guardare avanti, capire cosa è meglio per lo spettacolo. Iniziare a riempirlo ci ha dato un’idea migliore di quanto tempo abbiamo bisogno per raccontare quella storia”.

Stranger Things Stagione 4 è ora in streaming su Netflix.

