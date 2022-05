Stranger Things 4 stelle Mason Dye età, altezza, Instagram, ruoli e altro ancora

Preparati perché Stranger Things stagione 4 mancano solo pochi giorni! La nuova stagione vedrà l’aggiunta di alcuni volti nuovi e freschi alla serie, tra cui Mason Dye che interpreta Jason Carver: “Un ricco atleta che esce con la ragazza più popolare della scuola, il cui mondo perfetto inizia a svelarsi quando un nuovo male minaccia Hawkins. ” — se sei curioso dell’attore e vuoi saperne di più su di lui sei nel posto giusto! Abbiamo tutti i dettagli per te!

Quanti anni ha l’attore di Stranger Things Mason Dye?

Mason Dye ha 27 anni, è nato il 15 luglio 1994 a Shawnee, Oklahoma, USA, quindi compirà 28 anni tra poche settimane! Il suo segno zodiacale è il cancro.

Qual è l’altezza di Mason Dye?

Secondo Super Star Bio, l’attore 27enne è alto 5 piedi e 7 pollici (1,73 m), tuttavia, la sua altezza varia da sito a sito. Biografia Mask afferma che l’attore è in realtà alto 5 piedi e 10 pollici (1,78 m), mentre Wiki Born afferma che l’attore è alto 6 piedi e 1 pollice (1,85 m). Quindi non lo siamo Esattamente certo di quanto sia alto, ma dato che recita da un po’, potrebbe sicuramente essere cresciuto di qualche centimetro nel corso degli anni e i record potrebbero non essere stati aggiornati di conseguenza. Mentre aspettiamo che l’attore confermi la sua altezza, per il momento rimarremo con lui di 6 piedi e 1 “, poiché sembra essere l’aggiornamento più recente. Anche se potremmo sbagliarci! Rimani sintonizzato.

Mason Dye ha Instagram?

Sì! Come la maggior parte dei suoi coetanei, il Cose più strane attore può essere trovato sulla piattaforma di condivisione di immagini e video. Se stai cercando di dargli un seguito, puoi trovare l’attore Jason sotto l’handle di Instagram “@masondye”.

L’Instagram di Mason è pieno di immagini e video di se stesso con amici e familiari che si godono momenti in spiaggia, paesaggi innevati e terreni di montagna. Occasionalmente, promuove anche i suoi ultimi concerti in TV e film.

Ruoli passati di Mason Dye

Mason Dye potrebbe essere una nuova aggiunta al Cose più strane cast, ma l’attore ha lavorato nell’industria cinematografica e televisiva come attore dal 2013. Secondo IMDb, il 27enne ha già 17 crediti di recitazione a suo nome, con molti dei suoi ruoli come regolare della serie. Potresti riconoscere l’attore da alcuni dei suoi altri lavori, come in Diario segreto di una cheerleader americana, Teen Wolf, Finding Carter, coinquilini e Bosch.

Anche se non abbiamo incluso tutte le sue apparizioni, se sei curioso e vuoi vedere la sua lista completa di filmografia – clicca qui!

Qual è lo stato di relazione della star di Stranger Things?

Secondo Dating Celebs, Mason Dye è attualmente single e non è stato reso pubblico con nessuno in precedenza. Ovviamente, questo non significa esattamente che non stia vedendo nessuno, poiché molte celebrità scelgono di mantenere la loro vita amorosa privata e fuori dai riflettori, quindi potrebbe aver preso molto bene la stessa decisione.