‘Stranger Things’ 4 sconfiggono la premiere di ‘Obi-Wan Kenobi’ con un enorme margine, ma c’è un problema

La scorsa settimana ha visto la battaglia di streaming più intensa tra Netflix e Disney, poiché Netflix ha rilasciato la sua serie più attesa di tutti i tempi: la stagione 4 di Stranger Things il 27 maggio. Lo stesso giorno, Obi-Wan Kenobi è stato reso disponibile su Disney+. La serie segna l’espansione della Disney Guerre stellari franchising. Entrambe le serie hanno una base di fan dedicata e hanno le stesse possibilità di sorpassarsi a vicenda nella battaglia del pubblico. Tuttavia, Netflix è uscito in cima con un enorme numero di spettatori.

Le statistiche sul consumo di Netflix per la stagione 4 di Stranger Things sono il 300% in più rispetto a Obi-Wan Kenobi della Disney

Anche se la società ha subito una grave battuta d’arresto nel primo trimestre dell’anno, mantiene ancora la sua posizione nelle classifiche di streaming. I fratelli Duffer hanno creato serie di fantascienza che sono tornate dopo più di due anni con il doppio del budget e un mostro terrificante che ha accumulato 287 milioni di ore di visualizzazione. Ora è la serie numero uno in lingua inglese ad avere il più grande weekend in anteprima tra il 27 e il 29 maggio. Secondo i rapporti Nielsen, le cifre si attestano a 4 miliardi di minuti guardati. Tieni presente che l’azienda ha misurato il weekend della premiere, ma ha considerato solo lo streaming TV e nessun dispositivo mobile. Inoltre, la società ha ulteriormente rivelato che le cifre complessive di streaming per tutte e quattro le stagioni dello spettacolo sono 5,1 miliardi di minuti. Considerando che, Obi-Wan Kenobi ha raccolto solo 1 miliardo di minuti di visualizzazione.

LEGGI ANCHE: “Una nuova prospettiva di vita”: Kate Bush celebra il successo della sua canzone (Running Up That Hill), Stranger Things e la sua eccitazione per la restante stagione

Il confronto è giusto?

La stagione 4 di Stranger Things ha avuto un certo vantaggio rispetto alla serie Disney e, di certo, il confronto non è giusto se consideriamo alcune cose. In primo luogo, Netflix ha rilasciato tutti e sette gli episodi dello spettacolo in una volta sola. Nel frattempo, la Disney si è attenuta a un formato di episodio settimanale. Quindi il 27 maggio, i fan hanno potuto trasmettere in streaming solo due episodi di Obi-Wan Kenobi. Dobbiamo considerare anche la durata degli episodi. Ogni episodio dei fratelli Duffer durava più di un’ora, ma gli episodi di Obi-Wan Kenobi duravano meno di 60 minuti. Quindi gli spettatori hanno trasmesso in streaming la serie Netflix più a lungo dello spettacolo Disney, da qui le cifre.

Cosa ne pensate di questo confronto? Ti è piaciuto il volume 1 della stagione 4?

Il volume 2 arriva il 1 luglio.

LEGGI ANCHE: Joseph Quinn definisce Eddie Munson di Stranger Things “un vero biglietto della lotteria”, rivela perché “ha smesso di mangiare pizza e bere birra”

Il post ‘Stranger Things’ 4 Vanquish ‘Obi-Wan Kenobi’ Premiere con un margine enorme, ma There’s a Catch è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.