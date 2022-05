Stranger Things 4: cerca una “transizione incredibile” di Millie Bobby Brown e Sadie Sink nel primo episodio mentre MBB versa il tè

Siamo solo pochi giorni indietro per il nuovo Cose più strane la stagione. E il mondo intero è entusiasta che cada. Non c’è stato nulla nella mente dei fan per quasi tre anni tranne la nuova stagione. E tutto il materiale promozionale ha assicurato ai fan che la stagione sarebbe stata nientemeno che fantastica. E ora, poche settimane prima dell’uscita Millie Bobby Brown ci ha nuovamente pubblicizzato per la quarta puntata della stagione.

In precedenza la sua compagna di cast Sadi Lavello ha preso in giro il mondo dicendo alla gente che alcuni episodi sono semplicemente selvaggi e che la nuova stagione è molto più oscura di altre. Ma ora, Millie ci ha reso consapevoli del immagini mozzafiato che lo spettacolo racchiude.

Diamo un’occhiata a ciò che l’attrice ha detto.

Millie Bobby Brown sulla grafica di Stranger Things 4

Cose più strane la stagione 4 sarà la stagione più grandiosa anche per lo spettacolo. Il suo enorme budget ha già fatto dubitare della sua qualità. Tuttavia, i creatori si stanno sicuramente impegnando per portare qualcosa di nuovo agli spettatori. Sia in termini di storia che di immagini.

Anche se abbiamo sentito parlare del nuovo corso, la storia richiederà poco, non si sapeva molto della grafica. Cose più strane è sempre stato conosciuto per le sue fantastiche immagini e CGI, e sembra che aumenteranno la posta nella quarta stagione.

In una nuova intervista mentre si discute dei primi cinque episodi dello spettacolo appena presentati in anteprima. Mille ha parlato di come leggere la nuova stagione e guardarla siano due esperienze completamente diverse.

Lei disse, “è così diverso quando ti piace davvero vederlo riunirsi.”

LEGGI ANCHE: Millie Bobby Brown identifica involontariamente Ozark Stagione 4 con Stranger Things 4: “la parte principale e lo slogan di questa trama è…”

Mentre aggiunge al suo commento Noah Schnapp, il burlone del cast aggiunge che qualcosa che li sorprende davvero sono le transizioni. Dice che durante la lettura non si può immaginare come passino da un personaggio all’altro. Ma quando lo guardano, è davvero ipnotizzante.

Millie aggiunge con entusiasmo a questo, “nell’episodio uno c’è questa straordinaria transizione tra me e poi Sadie.”

Il personaggio di Sadie, Max, avrà sicuramente molte cose in questa stagione e con l’indizio che Millie ci ha fornito, possiamo sicuramente aspettarci grandi cose dallo show.

Ragazzi, siete entusiasti di guardare la nuova stagione di Cose più strane? Facci sapere la tua opinione nei commenti.

Il post Stranger Things 4: Cerca una “transizione incredibile” di Millie Bobby Brown e Sadie Sink nel primo episodio quando MBB Spills the Tea è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.