Stima della data di uscita di Netflix della seconda stagione di “The Lincoln Lawyer” e cosa aspettarsi

L’avvocato Lincoln è stato uno dei nuovi grandi debutti TV del 2022 ed è stato rapidamente rinnovato dopo un’ottima performance nella top 10 di Netflix. Ecco tutto ciò che sappiamo finora sulla prossima seconda stagione di Netflix L’avvocato Lincoln tra cui una data di rilascio prevista, date di produzione e altro ancora.

La prima stagione dello spettacolo è stata rilasciata su Netflix a livello globale il 13 maggio 2022. È arrivata solo 18 mesi dopo il ritiro dello spettacolo da parte di Netflix dopo che era originariamente in fase di sviluppo presso ViacomCBS (ora Paramount) che alla fine ha abbandonato lo spettacolo.

Lo spettacolo è certificato fresco su RottenTomatoes con un punteggio del 75% e ugualmente amato dai fan con un punteggio del pubblico dell’80% e 7,7 su IMDb.

L’avvocato Lincoln Stato di rinnovo della stagione 2

Stato di rinnovo ufficiale: Ufficialmente rinnovato il 14 giugno 2022

Il 14 giugno, Netflix ha annunciato che saremmo tornati nella soleggiata Los Angeles. In un Tweet ora cancellato, Netflix ha confermato il rinnovo dicendo:

“Il miglior avvocato di Los Angeles è tornato. The Lincoln Lawyer tornerà per la seconda stagione su Netflix”.

È ufficiale! Sono entusiasta di annunciare che #TheLincolnLawyer tornerà per una seconda stagione @netflix! pic.twitter.com/a6cXajVUkL — Ted Humphrey (@TedHumphrey_) 14 giugno 2022

Accanto all’annuncio della seconda stagione è arrivata la notizia per cui Dailyn Rodriguez, noto per Regina del sudsi sarebbe unito allo show come co-showrunner insieme a Ted Humphrey (che era l’unico showrunner della prima stagione).

La stagione 2 sarà composta da 10 nuovi episodi.

Manuel Garcia-Rulfo tornerà per riprendere il ruolo di Mickey Haller. Torneranno anche Neve Campbell (Maggie McPherson), Becki Newton (Lorna), Jazz Raycole (Izzy) e Angus Sampson (Cisco). Come discusso di seguito, Campbell tornerà ma in un ruolo minore.

Come sta bene L’avvocato Lincoln esibendosi su Netflix?

Possiamo vedere quanto bene L’avvocato Lincoln eseguita su Netflix grazie a più fonti.

La top ten di Netflix direttamente dagli stessi Netflix ci fornisce dati di visualizzazione orari sulla serie e nelle prime quattro settimane lo spettacolo ha raccolto 260,53 milioni di ore di visione in tutto il mondo. L’aumento dalla settimana 1 alla settimana 2 è stato un aumento del 140%.

In totale, L’avvocato Lincoln ha totalizzato oltre 300 milioni di ore tra l’8 maggio e il 19 giugno.

Periodo settimanale Ore visualizzate(M) Classifica Settimana tra i primi 10 8 maggio 2022 – 15 maggio 2022 45.090.000 2 15 maggio 2022 – 22 maggio 2022 108.090.000 (+140%) 1 2 22 maggio 2022 – 29 maggio 2022 64.820.000 (-40%) 2 3 29 maggio 2022 al 5 giugno 2022 42.530.000 (-34%) 5 4 5 giugno 2022 al 12 giugno 2022 27.190.000 (-36%) 8 5 12 giugno 2022 al 19 giugno 2022 17.550.000 (-35%) 9 6

È possibile trovare la ripartizione estesa completa di L’avvocato Lincoln performance su Netflix qui.

Se lo confrontiamo con altri spettacoli di debutto nel 2022, la serie sta seguendo la sua seconda settimana appena dietro Vikings: Valhalla nonostante un inizio più debole.

I primi 10 dati grezzi di Netflix di FlixPatrol, che prende la top 10 giornaliera in tutto il mondo, rivelano che lo spettacolo ha un’ampia portata in tutto il mondo con le uniche eccezioni in Asia e America Latina.

La mappa di calore qui sotto mostra dove lo spettacolo è stato più popolare (dove FlixPatrol ha i dati). Più scuro è il paese, più popolare è stato lì.

A partire dal 7 ottobre 2022, lo spettacolo è il 14° miglior interprete televisivo nel 2022.

MovieMeter di IMDb, che misura il traffico in entrata verso le pagine di IMDb, suggerisce che la popolarità dello spettacolo è aumentata vertiginosamente nella sua seconda settimana, confermando i dati che abbiamo visto dalla Top 10 di Netflix. Nella settimana 1, lo spettacolo è stato il 57° spettacolo più popolare su IMDb, ma nella sua seconda settimana è stato in cima alle classifiche al numero 1.

Quando L’avvocato Lincoln la stagione 2 sarà su Netflix?

Dopo il rinnovo della serie, è stato rivelato che “la data delle riprese inizierà alla fine del 2022”.

Ora possiamo confermare che la produzione della serie è prevista per il 31 ottobre 2022con riprese che dovrebbero svolgersi di nuovo a Los Angeles.

Le riprese dureranno quasi sei mesi e al momento sono previste per concludersi il 23 marzo 2023.

Questo è un programma di produzione leggermente più lungo rispetto alla stagione 1, ma è probabile perché cade in più festività (Ringraziamento e Natale).

Abbiamo ricevuto conferma tramite Michael Connelly su Instagram che le riprese della seconda stagione erano iniziate il 1 novembre 2022. Nel post, afferma:

“Dal set della seconda stagione di The Lincoln Lawyer: sono entusiasta di annunciare che abbiamo iniziato le riprese della seconda stagione. È così bello essere di nuovo sul set. Quest’anno stiamo adattando Il quinto testimone e abbiamo alcune fantastiche nuove aggiunte al cast, alla troupe e al team di sceneggiatori. Sarà fantastico! – MC”

Rob Seidenglanz dovrebbe dirigere il primo episodio della seconda stagione.

Cosa significa questo per una data di uscita?

Non ci aspettiamo che lo spettacolo torni almeno fino all’estate 2023, con una data di uscita più probabile nell’autunno 2023, dato che sappiamo che ci vogliono mesi per la post-produzione e la localizzazione per il completamento della serie.

Da cosa aspettarsi L’avvocato Lincoln stagione 2

Neve Campbell per avere un ruolo ridotto in L’avvocato Lincoln stagione 2

Neve Campbell è apparsa come una serie regolare nella prima stagione di L’avvocato Lincoln e mentre Campbell sarà ancora presente nella stagione 2, sarà come una “guest star ricorrente”. Ciò significa che vedremo meno stelle nella seconda stagione.

La notizia è arrivata insieme al nuovo show della ABC Avalon annuncio, dove Campbell è destinato a guidare. Quello spettacolo, tipo L’avvocato Lincolnè guidato da David E. Kelley.

Lana Parrilla e Yaya DaCosta si sono aggiunti a L’avvocato Lincoln cast della seconda stagione

Prima delle riprese, Deadline ha rivelato in esclusiva il casting di due importanti nuovi volti e personaggi che vedrai nella seconda stagione.

Lana Parrilla (Why Women Kill, Once Upon a Time) interpreterà Lisa Trammell, descritta come “un’amata chef e sostenitrice della comunità che lotta per mantenere a galla il suo ristorante mentre uno sviluppatore immobiliare predatorio minaccia il quartiere intorno a lei”.

(Why Women Kill, Once Upon a Time) interpreterà Lisa Trammell, descritta come “un’amata chef e sostenitrice della comunità che lotta per mantenere a galla il suo ristorante mentre uno sviluppatore immobiliare predatorio minaccia il quartiere intorno a lei”. Yaya Da Costa (Chicago Med, Il nostro tipo di persone) interpreterà Andrea Freemann descritto come un pubblico ministero spietato e l’imbattuto rivale in tribunale di Mickey Haller, che è anche amico della sua ex moglie Maggie.

Riepilogo finale per L’avvocato Lincoln

Solo un breve riassunto della prima stagione prima di immergerci in ciò che potremmo e possiamo aspettarci se lo spettacolo dovesse tornare per una seconda stagione.

Seguiamo Micky Haller, gettato nel profondo dopo aver ereditato la pratica e i casi di Jerry Vincent. Il caso più grande della prima stagione è Trevor Elliot. Mentre Elliot alla fine è uscito dai guai in tribunale, ha incontrato la sua morte dopo essere stato colpito da colpi di arma da fuoco. Non sappiamo ancora se Elliot abbia commesso comunque il presunto crimine contro di lui.

Micky è arrivato (non senza qualche livido e graffio) dall’altra parte ha completamente firmato e in grado di continuare a lavorare sui suoi casi dopo la sua lunga assenza dalla professione.

La stagione si conclude con Micky che è in grado di surfare di nuovo, ma l’uomo con il tatuaggio che è rimasto sullo sfondo per tutta la prima stagione guarda da lontano, quindi la serie passa ai titoli di coda.

Anche Cisco ha i suoi problemi. Si è allontanato dai Saints ma Topolino è stato lasciato a pagare il conto. Quale sarà il risultato lì? Dovremo vedere.

Come forse saprai, la prima stagione dello show Netflix adatta il secondo libro della serie piuttosto che rielaborare il primo che abbiamo visto recitare nel film di Matthew McConaughey. Ci sono state delle modifiche, ma in gran parte siamo rimasti sulla stessa storia del materiale originale.

Quale libro sarà L’avvocato Lincoln stagione 2 adattarsi?

Ecco l’ordine dei libri e dove potremmo dirigerci in ogni stagione d’ora in poi:

L’avvocato Lincoln (2005)

The Brass Verdect (2008) – adattato nella stagione 1

L’inversione (2010)

The Fifth Witness (2011) – da adattare nella stagione 2

Gli dei della colpa (2013)

La legge dell’innocenza (2020)

Netflix adatterà The Fifth Witness per la stagione 2, il che significa che stiamo saltando la voce del 2010, The Reversal.

Ecco una carrellata di ciò che è successo in quel libro per gentile concessione di GoodReads:

“Mickey Haller è caduto in tempi difficili. Espande la sua attività nella difesa del pignoramento, solo per vedere uno dei suoi clienti accusato di aver ucciso il banchiere che lei incolpa per aver tentato di portarle via la sua casa. Topolino mette in moto la sua squadra per scagionare Lisa Trammel, anche se le prove ei suoi stessi sospetti gli dicono che il suo cliente è colpevole. Poco dopo aver appreso che la vittima aveva anche lui rapporti di mercato nero, anche Haller viene aggredito, ed è certo di essere sulla strada giusta. Nonostante il pericolo e l’incertezza, Haller monta la migliore difesa della sua carriera in un processo in cui l’ultima sorpresa arriva dopo il verdetto”.

Mentre aspetti il ​​ritorno di L’avvocato LincolnSuggeriamo vivamente di ascoltare il “Lincoln Law Pod”.

Presentato da SoManyShows, il pod riassume gli eventi della prima stagione insieme allo showrunner Ted Humphrey, che fornisce affascinanti spunti sulla storia e sulla produzione dello show Netflix.

Ne sei felice L’avvocato Lincoln volere tornare per una seconda serie su Netflix? Fatecelo sapere nei commenti in basso!