“Stiamo percorrendo la strada per glorificare letteralmente i produttori di metanfetamina?”: I repubblicani di Albuquerque arrabbiati dopo l’installazione di Breaking Bad Statues

Il piano per installare due sculture di Breaking Bad personaggi, Walter White (Bryan Cranston) e Jesse Pinkman (Aaron Paolo), a L’Albuquerque Convention Center del New Mexico ha suscitato indignazione tra alcuni dei leader repubblicani dello stato. L’erezione delle statue era in corso 30 luglioh. Ma, a quasi un mese dall’erezione della statua, sono il nuovo argomento di discussione ad Albuquerque.

Le statue di Breaking Bad sono diventate un argomento di dibattito tra i repubblicani

Alla presentazione delle sculture, Gilligan ha dichiarato che tutti non gradirebbe commemorare due fittizi trafficanti di metanfetamina. Gilligan ha detto, “In tutta serietà, senza dubbio alcune persone diranno: ‘Wow, proprio quello di cui la nostra città aveva bisogno.’ E lo capisco”.

Si scopre che Gilligan aveva ragione. Eddy Aragon, un’emittente radiofonica conservatrice con sede ad Albuquerque, e il legislatore statale repubblicano Rod Montoya sono due personaggi pubblici che hanno condannò le sculture da 500 libbre. Parlando di recente con Fox News Montoya ha detto che, anche se è felice per tutti gli affari che il New Mexico ha avuto a causa degli stati, non approva gli statuti, “Stiamo percorrendo la strada per glorificare letteralmente i produttori di metanfetamina?”

Aggiungendo a Montoya, Aragona detto se questo è il tipo di immagine che la gente vuole avere per Albuquerque. Inoltre, dopo che lo stato ha deciso di rimuovere una statua di L’avventuriero spagnolo Juan de OñateAragon ha sbattuto lo stato per l’installazione Breaking Bad memoriali. “Ora stiamo mettendo in primo piano i personaggi di fantasia. Abbiamo Jesse Pinkman e, ovviamente, Heisenberg. E ora abbiamo eretto delle statue, e il nostro sindaco progressista della città di Albuquerque è rimasto dietro di loro”, Egli ha detto.

Albuquerque Il sindaco Tim Keller ha dichiarato che erigere Breaking Bad i monumenti erano accettabili. Ha citato il impatto economico benefico del programma sulla città nel corso degli anni come motivazione adeguata degli statuti. Il sindaco ha detto “Anche se le storie potrebbero essere di fantasia… i lavori sono reali ogni singolo giorno. La città è anche un personaggio… Ci vediamo in tanti modi, buoni e cattivi”.

Cosa ne pensate delle statue? Sentitevi liberi di farci sapere se siete d’accordo con l’erezione dei memoriali.

