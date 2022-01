“Stiamo mettendo la personalità nei combattimenti”: il cast di Cobra Kai parla delle sequenze d’azione più epiche della stagione 4

Dopo 3 fantastiche stagioni che corteggiano costantemente i fan, il cast di Cobra Kai sta ancora migliorando sempre di più, come possiamo vedere nella stagione 4. Nonostante la loro mancanza di esperienza nel karate, si sono costantemente assicurati di dare il massimo per lo spettacolo, soprattutto le sequenze di combattimento. La stagione 4 in particolare ci ha regalato alcuni dei migliori combattimenti mentre guardavamo il palcoscenico prepararsi per l’All Valley Tournament. Ecco cosa ha da dire il cast sulla propria performance e su quella dei colleghi:

Quanto Karate conosce effettivamente il cast di Cobra Kai?

Considerando quanto i fan adorino le sequenze di combattimento di Cobra Kai, è sorprendente che la maggior parte del cast in realtà non abbia molta esperienza in questa arte marziale. A parte Tanner Buchanan, il migliore della squadra, e Jacob Bertrand, nessuno di loro ha alcuna esperienza di combattimento oltre l’allenamento ricevuto nello spettacolo.

Anche gli attori veterani William Zabka e Ralph Macchio hanno esperienza di combattimento solo per quanto riguarda le riprese. Per quanto riguarda i protagonisti Miguel (Xolo Maridueña) e Samantha (Mary Mouser), anche la loro esperienza è limitata. Lo stesso vale per Peyton List e altri attori.

Cosa è cambiato nella stagione 4 di Cobra Kai?

Come accennato, il cast di Cobra Kai non ha molta esperienza di Karate. Anche Tanner e Bertrand non si qualificano come “karateka”. Nonostante questo, non hanno mai mancato di dare il meglio di sé. Zabka e Macchio hanno rispettivamente 56 e 60 anni. La mancanza di esperienza degli attori nell’arte marziale rende la loro interpretazione in Netflix Original ancora più impressionante.

La stagione 4 di Cobra Kai ha superato notevolmente i suoi precedenti. Mentre guardavamo la serie, preparava il terreno per l’All Valley Tournament contro il Cobra Kai di Kreese. ‘Più grande e miglioreSembrava essere il motto della stagione 4 di Cobra Kai, soprattutto in termini di scene di combattimento, e i fan non avrebbero potuto amarlo di più.

“Siamo tutti molto orgogliosi di essere lì e di farlo per noi stessi”, dice Macchio. Considerando come lo spettacolo dipenda fortemente dalle sue sequenze di combattimento, di certo non sembra un compito facile. Zabka ha aggiunto a questo detto “molti bei lividi qui sugli avambracci e alcuni muscoli tirati qua e là.”

Con questo in mente, si può solo elogiare gli attori, la loro interpretazione e la loro assoluta professionalità in questa serie Netflix.

