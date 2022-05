Steve muore in Stranger Things stagione 4 parte 1?

Molte cose sono cambiate da quando il pubblico è stato presentato per la prima volta a Stranger Things nel 2016.

Un sacco di personaggi preferiti dai fan sono stati stabiliti nella prima stagione, ma molti erano d’accordo su una cosa… odiare Steve.

Il popolare bullo di Joe Keery viene introdotto nel mix come il fidanzato di Nancy e l’antagonista centrale nella vita di Jonathan. D’altra parte, ha probabilmente avuto l’arco narrativo più sorprendente dell’intera serie.

La seconda stagione lo ha visto diventare uno dei personaggi più simpatici e complessi dell’intero show, e l’attore ha continuato a farsi avanti sempre di più nelle stagioni successive.

In genere è uno dei personaggi più amati ora, quindi i fan non possono fare a meno di porre una domanda piuttosto preoccupante: Steve muore nella stagione 4 di Stranger Things, parte 1?

ATTENZIONE: SPOILER PRINCIPALI

Netflix

Steve muore in Stranger Things?

No, Steve Harrington sopravvive agli eventi della stagione 4 di Stranger Things, parte 1. Anche se vale la pena notare che la sua potenziale morte è stata presa in giro alla grande verso la fine della stagione.

Immergendosi negli spoiler, il capitolo sei della stagione 4 – intitolato The Dive – vede Steve incaricato di entrare nell’Upside Down per rintracciare Vecna, che si trova nella versione Upside Down della casa di Victor Creel.

Per entrare, Steve deve usare le sue abilità di nuoto per dirigersi verso il fondo del lago dove trova il cancello del regno di Vecna. Purtroppo, viene risucchiato impotente attraverso il portale e arriva dall’altra parte dove viene attaccato senza pietà da creature del Sottosopra.

L’episodio si conclude con un cliffhanger mentre il pubblico viene lasciato a guardare Steve che viene beccato da nemici simili a pipistrelli.

Stranger Things 4 | Rimorchio finale del volume 1 | Netflix BridTV 10157 Stranger Things 4 | Rimorchio finale del volume 1 | Netflix https://i.ytimg.com/vi/iGPLnLt7t7A/hqdefault.jpg 1017874 1017874 centro 13872

Pipistrelli fuori dall’inferno

Fortunatamente, Nancy, Eddie e Robin sono in grado di tuffarsi dietro di lui e gli salvano con successo la vita all’inizio del finale della stagione 4, parte 1. Salvato o meno, è ancora incredibilmente ferito e dobbiamo pensare se incontrerà la sua morte prima della conclusione della puntata.

Avanti veloce e la banda inizia a tornare nel proprio mondo grazie all’aiuto di Dustin e degli altri. Eddie e Robin riescono a scappare mentre Steve decide di andare per ultimo.

Nancy, d’altra parte, viene intercettata da Vecna ​​quando tenta di scappare e si confronta con l’entità intimidatoria nella piscina dove in precedenza era morta la sua amica Barb.

Questa è l’ultima volta che vediamo Nancy e Steve, quindi dovremo vedere quale destino accadrà loro quando la stagione 4, parte 2, arriverà.

Stranger Things stagione 4 parte 2 data di uscita

La parte 2 offrirà ai fan due nuovi episodi venerdì 1 luglio 2022.

Con questo in mente, la stagione 4 sarà composta da nove episodi in totale, anche se è già stata confermata una quinta stagione per concludere la serie.

Strangers Things stagione 4 parte 1 è ora in streaming su Netflix.

In altre notizie, chi è l’attore di Eddie Munson di Stranger Things Joseph Quinn?