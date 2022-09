“Steve Harrington è la nostra principessa Diana”: i fan di “Stranger Things” in preda alla frenesia a causa della misteriosa somiglianza di Joe Keery con la principessa Diana

Se ti ricordi Come ho incontrato tua madrec’è un episodio in cui tutti e cinque gli amici trovano il loro doppelganger. Trovano persone che assomigliano esattamente a loro in quell’episodio. Possiamo vedere un altro esempio di doppelganger The Vampire Diaries. Hai mai immaginato il tuo programma preferito, Cose sconosciute Joe Keyer avrebbe anche un doppelgänger? Bene, gli amici stanno impazzendo quando hanno scoperto il rassomiglianza sconcertante fra Gio e Principessa Diana.

Cose più strane è stato uno dei drammi di fantascienza più amati dal giorno in cui è arrivato su Netflix. Tutti i giovani personaggi hanno un posto speciale nel cuore dei fan. Quando i fan si sono collegati I look di Joe con la principessa Diana, l’intero fandom è impazzito. Tuttavia, l’idea sembra un po’ troppo inverosimile ad alcuni fan. Considerando che la stretta somiglianza con la Principessa ha sorpreso alcuni fan dell’attore. Scopriamo di più su cosa stanno parlando. C’è davvero qualche somiglianza tra Joe e la principessa Diana?

Joe Keyy assomiglia davvero alla principessa Diana?

Come suona strano quando qualcuno dice che assomigli proprio a una persona che per te è un perfetto estraneo! Bene, i fan hanno pagato molto molta attenzione ai dettagli del look di Joe Keyy. Lo hanno collegato con la defunta principessa Diana e stanno impazzendo.

la principessa diana sarà sempre ricordata. oggi soprattutto. pic.twitter.com/1uAoH7CxIk — Sarò molto normale riguardo alle cose (@mitsukileaks) 8 settembre 2022

Guardare questo collage ci ricorda Joe da Cose più strane stagione 1. Con il suo viso lungo, le mascelle e l’aspetto generale, Joe assomiglia Principessa Diana, secondo questo collage.

LEGGI ANCHE: Le tendenze di “Steddie” su Twitter mentre i fan si esprimono per un’improbabile coppia di Steve ed Eddie di “Stranger Things”

I fan dell’attore e della principessa hanno adorato il post. Sembrano vivere momenti di frenesia. Scopriamo come stanno reagendo al post.

Steve Harrington è la principessa delle persone secondo i fan

Per quanto sorprendente possa sembrare, i fan hanno sicuramente fatto questo confronto tra il defunto Principessa e Steve Harrington. Ecco come stanno reagendo alla somiglianza.

STEVE HARRINGTON LA PRINCIPESSA DEL POPOLO — (@rubyxnostalgia) 9 settembre 2022

Steve Harrington è la NOSTRA principessa Diana — riv ⊬ (@believerglowing) 9 settembre 2022

Ero tipo “eh, sembra davvero Steve Harrington dal vivo in quella foto “ — Elena (@Elislikethis) 8 settembre 2022

ah si, principessa Diana pic.twitter.com/CQsZiZ1apW — kenshuh (@heheanonymous17) 9 settembre 2022

Ho detto che assomigliava così tanto a Diana in s1… dianaprint — Sarò molto normale riguardo alle cose (@mitsukileaks) 9 settembre 2022

Petizione affinché Steve Harrington si tagli i capelli della principessa Diana in s5. — Jianzyx (@KalElisClarkKen) 9 settembre 2022

quasi pensato che fosse la principessa Diana — ♬ (@doobadobie) 9 settembre 2022

Il fandom di Joe Keyer non posso smettere di parlarne ora. Cosa ne pensi di questo? Assomiglia davvero a Joe Keyy principessa Diana? Bene, puoi sempre rivedere lo spettacolo qui e scoprire se questo è vero o no. Condividi le tue opinioni con noi nella casella dei commenti.

Il post “Steve Harrington è la nostra principessa Diana”: i fan di “Stranger Things” in preda alla frenesia a causa della misteriosa somiglianza di Joe Keery con la principessa Diana è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.