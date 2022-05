Steve Harrington di Stranger Things, Joe Keery “è rimasto piuttosto sbalordito” lavorando con il “ragazzo” Ryan Reynolds

Cose più strane sicuramente è stato responsabile delle riprese dei suoi attori direttamente nella stratosfera. Tutti gli attori si sono stabiliti un posto preciso nel settore. Uno di questi attori che è stato in grado di espandere il suo campo di lavoro all’esterno Cose più strane era Joe Keyy. Keery sarà sempre ricordato per la sua interpretazione di Steve Harrington.

Le sue capacità di babysitter lo hanno reso immortale. Ma ha anche lavorato con alcune delle più grandi star di Hollywood, tra cui Ryan Reynolds. E la sua reazione al lavoro con l’attore canadese è esattamente quella che tutti speravamo di essere.

Joe Keyy si è divertito moltissimo a lavorare con Ryan

Reynolds interpreta un cassiere di banca, Guy in the Ragazzo libero. Ragazzo e l’altro NPC (personaggi non pagabili) avere una routine regolare che consiste in corse di caffè mattutine, seguite da rapine in banca casuali.

Keery interpreta Keys nel film, uno dei programmatori del gioco, che dopo il gioco viene acquistato da Antonino va a lavorare per lui.

Poiché Keys non è un personaggio del gioco, non viene coinvolto in gran parte dell’azione del film con Ryan Reynolds. L’unica scena che hanno insieme è quando il collega di Keys, Mouser, si traveste da soffice coniglietto rosa e indossa un completo da poliziotto.

Mentre parlava della sua esperienza di condivisione dello schermo con Ryan, Joe Keery non aveva altro che ammirazione e apprezzamento per Il progetto Adam stella.

Il Cose più strane l’attore dice che la cosa più bella di Ryan è stata la semplicità con cui ha fatto sembrare tutto. E anche se quello che fa Ryan non è facile, in qualche modo lo fa sembrare così.

“Sono rimasto piuttosto sbalordito perché lui lo fa sembrare davvero facile. E quello che sta facendo, è difficile, disse Kerry. Ha anche trovato un profondo apprezzamento per Reynolds e il lavoro del canadese.

LEGGI ANCHE: ‘Stranger Things’: lo sviluppo del personaggio di Steve Harrington è pieno di scappatoie in tutta la serie

Keery ha poi continuato dicendo come l’intera ripresa sia stata un’esperienza di apprendimento per lui. E che Ryan è un uomo di gentilezza incondizionata.

Cosa ne pensate della performance di Joe Keery? Ragazzo libero? Fateci sapere nei commenti.

Il post di Steve Harrington, Joe Keery di Stranger Things “è rimasto piuttosto sbalordito” Lavorando con il “ragazzo” Ryan Reynolds è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.