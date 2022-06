Stranger Things stagione 4 è finalmente uscito e il dramma di fantascienza di Netflix è tornato più grande e migliore che mai!

Mentre molte cose sono cambiate per i nostri amati personaggi di Hawkins, dopo gli strazianti eventi finali della stagione 3, le relazioni romantiche nella stagione 4 sono decisamente nell’aria. Ma una storia d’amore in particolare che è stata al microscopio negli ultimi tempi è stata quella del nostro “baby sitter” preferito Steve Harrington (Joe Keery) con l’arguto Robin Buckley.

Molti ricorderanno che Robin (Maya Hawke) si è unito al cast nella terza stagione ed è stata una parte cruciale dello smantellamento del malvagio complotto russo per aprire una porta per il Sottosopra proprio sotto il centro commerciale, e da allora i fan hanno spedito Steve e Robin insieme .

Quindi, potrebbero essere una cosa? C’è una storia d’amore tra i due colleghi e amici del negozio di video? Scopri se la coppia è più che amici Stranger Things stagione 4.

Steve e Robin si frequentano nella stagione 4 di Stranger Things?

La risposta è un no, no. Steve e Robin sono amici “platonici”, cosa che si è assicurata di evidenziare a Nancy diverse volte durante la stagione 4, e mentre molti desideravano che gli ex dipendenti di Scoops Ahoy si riunissero, Robin per quanto ne sappiamo, è esclusivamente interessato alle ragazze e Steve è l’unico a saperlo.

Questo rende la coppia incredibilmente vicina, ma la loro relazione non ha assolutamente nessuna storia d’amore. In occasione Stagione di Stranger Things 4, Steve andava spesso da Robin per un consiglio sulle ragazze, e viceversa, e francamente, anche se non abbiamo dubbi sul primo volume, possiamo sicuramente essere tutti d’accordo sul fatto che una delle parti più incredibili della stagione è che Steve Harrington sta lottando per trova una ragazza!

Ma forse sta semplicemente lottando perché qualcosa potrebbe riaccendersi tra lui e Nancy Wheeler ancora una volta… assicurati di catturare Stranger Things stagione 4 vol. 2 il 1 luglio 2022.